Перелеты от 16 тысяч тенге и новые поезда: казахстанцам облегчат летние поездки по стране

Летом 2026 года казахстанцам станет проще добраться до популярных туристических направлений внутри страны. Власти запускают дополнительные авиарейсы и поезда, а стоимость билетов на некоторые авиамаршруты сохранится на социально доступном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

В Министерстве транспорта Казахстана 26 мая сообщили о дополнительных мерах, направленных на повышение доступности путешествий по стране в период летнего сезона. Основной акцент сделан на самые востребованные туристические маршруты.

В ведомстве отметили, что в летние месяцы значительно возрастает пассажиропоток к курортным и природным зонам Казахстана. В связи с этим было принято решение увеличить количество железнодорожных маршрутов, расширить составы поездов и добавить авиарейсы по популярным направлениям.

На лето запускают 15 дополнительных поездов

С 16 июня 2026 года в Казахстане начнут курсировать 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Они будут ориентированы прежде всего на внутренний туризм и поездки в курортные регионы.

Дополнительные составы свяжут туристические зоны с крупными городами страны, включая:

Астану;

Алматы;

Караганду;

Актобе;

Семей;

Усть-Каменогорск;

Кызылорду;

Павлодар.

Поезда будут следовать в популярные туристические направления, среди которых Достык и Балхаш.

По данным Минтранспорта, благодаря запуску дополнительных маршрутов пассажирам станет доступно около 550 тысяч новых мест.

Составы поездов станут длиннее

В министерстве также сообщили, что летом планируется увеличить количество вагонов в уже действующих поездах.

Если в обычный период составы включают в среднем от 13 до 15 вагонов, то в пик отпускного сезона их длина будет увеличена до 19–21 вагона. Такая мера позволит перевезти больше пассажиров без необходимости сокращать частоту рейсов.

Ведомство пояснило, что увеличение составов будет происходить поэтапно — в зависимости от роста спроса на билеты.

Новый поезд свяжет Караганду и Балхаш

Еще одним нововведением станет запуск нового пассажирского поезда №219/220 по маршруту Караганда – Балхаш.

Он начнет курсировать с 1 июня 2026 года и должен облегчить поездки к одному из самых популярных мест летнего отдыха в Казахстане.

Ожидается, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на уже существующие рейсы в направлении Балхаша, где летом традиционно наблюдается высокий туристический поток.

Появятся дополнительные авиарейсы

Помимо железнодорожного сообщения, летом расширят и внутренние авиаперевозки.

С июня по август будут выполняться дополнительные рейсы по следующим направлениям:

Астана – Балхаш;

Астана – Урджар;

Астана – Ушарал;

Алматы – Балхаш;

Алматы – Урджар;

Алматы – Ушарал.

Частота полетов по ряду маршрутов достигнет семи рейсов в неделю.

Стоимость билетов сохранят на доступном уровне

Особое внимание власти уделили стоимости перелетов. В Минтранспорта заявили, что авиабилеты по указанным направлениям останутся социально доступными.

Цена перелета составит от 16 до 20 тысяч тенге в одну сторону, что должно сделать внутренний туризм более привлекательным для казахстанцев.

В Казахстане продолжают субсидировать внутренние авиамаршруты

В министерстве также напомнили, что в 2026 году в стране выполняются рейсы по 60 внутренним маршрутам. Общая интенсивность полетов составляет 813 рейсов в неделю.

Для поддержки регионального и туристического авиасообщения государство продолжает программу субсидирования. На эти цели предусмотрено 6,4 млрд тенге.

Финансирование позволит поддерживать 24 авиамаршрута, включая 16 направлений, ориентированных на туристические поездки.