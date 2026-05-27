Перелеты от 16 тысяч тенге и новые поезда: казахстанцам облегчат летние поездки по стране

Летом 2026 года казахстанцам станет проще добраться до популярных туристических направлений внутри страны. Власти запускают дополнительные авиарейсы и поезда, а стоимость билетов на некоторые авиамаршруты сохранится на социально доступном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.
В Министерстве транспорта Казахстана 26 мая сообщили о дополнительных мерах, направленных на повышение доступности путешествий по стране в период летнего сезона. Основной акцент сделан на самые востребованные туристические маршруты.
В ведомстве отметили, что в летние месяцы значительно возрастает пассажиропоток к курортным и природным зонам Казахстана. В связи с этим было принято решение увеличить количество железнодорожных маршрутов, расширить составы поездов и добавить авиарейсы по популярным направлениям.
С 16 июня 2026 года в Казахстане начнут курсировать 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Они будут ориентированы прежде всего на внутренний туризм и поездки в курортные регионы.
Дополнительные составы свяжут туристические зоны с крупными городами страны, включая:
Поезда будут следовать в популярные туристические направления, среди которых Достык и Балхаш.
По данным Минтранспорта, благодаря запуску дополнительных маршрутов пассажирам станет доступно около 550 тысяч новых мест.
В министерстве также сообщили, что летом планируется увеличить количество вагонов в уже действующих поездах.
Если в обычный период составы включают в среднем от 13 до 15 вагонов, то в пик отпускного сезона их длина будет увеличена до 19–21 вагона. Такая мера позволит перевезти больше пассажиров без необходимости сокращать частоту рейсов.
Ведомство пояснило, что увеличение составов будет происходить поэтапно — в зависимости от роста спроса на билеты.
Еще одним нововведением станет запуск нового пассажирского поезда №219/220 по маршруту Караганда – Балхаш.
Он начнет курсировать с 1 июня 2026 года и должен облегчить поездки к одному из самых популярных мест летнего отдыха в Казахстане.
Ожидается, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на уже существующие рейсы в направлении Балхаша, где летом традиционно наблюдается высокий туристический поток.
Помимо железнодорожного сообщения, летом расширят и внутренние авиаперевозки.
С июня по август будут выполняться дополнительные рейсы по следующим направлениям:
Частота полетов по ряду маршрутов достигнет семи рейсов в неделю.
Особое внимание власти уделили стоимости перелетов. В Минтранспорта заявили, что авиабилеты по указанным направлениям останутся социально доступными.
Цена перелета составит от 16 до 20 тысяч тенге в одну сторону, что должно сделать внутренний туризм более привлекательным для казахстанцев.
В министерстве также напомнили, что в 2026 году в стране выполняются рейсы по 60 внутренним маршрутам. Общая интенсивность полетов составляет 813 рейсов в неделю.
Для поддержки регионального и туристического авиасообщения государство продолжает программу субсидирования. На эти цели предусмотрено 6,4 млрд тенге.
Финансирование позволит поддерживать 24 авиамаршрута, включая 16 направлений, ориентированных на туристические поездки.
