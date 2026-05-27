Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
27.05.2026, 07:20

Перелеты от 16 тысяч тенге и новые поезда: казахстанцам облегчат летние поездки по стране

Новости Казахстана

Летом 2026 года казахстанцам станет проще добраться до популярных туристических направлений внутри страны. Власти запускают дополнительные авиарейсы и поезда, а стоимость билетов на некоторые авиамаршруты сохранится на социально доступном уровне, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Фото: gov.kz

В Казахстане расширяют транспорт для летнего туризма

В Министерстве транспорта Казахстана 26 мая сообщили о дополнительных мерах, направленных на повышение доступности путешествий по стране в период летнего сезона. Основной акцент сделан на самые востребованные туристические маршруты.

В ведомстве отметили, что в летние месяцы значительно возрастает пассажиропоток к курортным и природным зонам Казахстана. В связи с этим было принято решение увеличить количество железнодорожных маршрутов, расширить составы поездов и добавить авиарейсы по популярным направлениям.

На лето запускают 15 дополнительных поездов

С 16 июня 2026 года в Казахстане начнут курсировать 15 дополнительных железнодорожных маршрутов. Они будут ориентированы прежде всего на внутренний туризм и поездки в курортные регионы.

Дополнительные составы свяжут туристические зоны с крупными городами страны, включая:

  • Астану;
  • Алматы;
  • Караганду;
  • Актобе;
  • Семей;
  • Усть-Каменогорск;
  • Кызылорду;
  • Павлодар.

Поезда будут следовать в популярные туристические направления, среди которых Достык и Балхаш.

По данным Минтранспорта, благодаря запуску дополнительных маршрутов пассажирам станет доступно около 550 тысяч новых мест.

Составы поездов станут длиннее

В министерстве также сообщили, что летом планируется увеличить количество вагонов в уже действующих поездах.

Если в обычный период составы включают в среднем от 13 до 15 вагонов, то в пик отпускного сезона их длина будет увеличена до 19–21 вагона. Такая мера позволит перевезти больше пассажиров без необходимости сокращать частоту рейсов.

Ведомство пояснило, что увеличение составов будет происходить поэтапно — в зависимости от роста спроса на билеты.

Новый поезд свяжет Караганду и Балхаш

Еще одним нововведением станет запуск нового пассажирского поезда №219/220 по маршруту Караганда – Балхаш.

Он начнет курсировать с 1 июня 2026 года и должен облегчить поездки к одному из самых популярных мест летнего отдыха в Казахстане.

Ожидается, что новый маршрут поможет снизить нагрузку на уже существующие рейсы в направлении Балхаша, где летом традиционно наблюдается высокий туристический поток.

Появятся дополнительные авиарейсы

Помимо железнодорожного сообщения, летом расширят и внутренние авиаперевозки.

С июня по август будут выполняться дополнительные рейсы по следующим направлениям:

  • Астана – Балхаш;
  • Астана – Урджар;
  • Астана – Ушарал;
  • Алматы – Балхаш;
  • Алматы – Урджар;
  • Алматы – Ушарал.

Частота полетов по ряду маршрутов достигнет семи рейсов в неделю.

Стоимость билетов сохранят на доступном уровне

Особое внимание власти уделили стоимости перелетов. В Минтранспорта заявили, что авиабилеты по указанным направлениям останутся социально доступными.

Цена перелета составит от 16 до 20 тысяч тенге в одну сторону, что должно сделать внутренний туризм более привлекательным для казахстанцев.

В Казахстане продолжают субсидировать внутренние авиамаршруты

В министерстве также напомнили, что в 2026 году в стране выполняются рейсы по 60 внутренним маршрутам. Общая интенсивность полетов составляет 813 рейсов в неделю.

Для поддержки регионального и туристического авиасообщения государство продолжает программу субсидирования. На эти цели предусмотрено 6,4 млрд тенге.

Финансирование позволит поддерживать 24 авиамаршрута, включая 16 направлений, ориентированных на туристические поездки.

Комментарии

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь