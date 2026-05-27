Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айт и обратился к гражданам

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по случаю наступления священного праздника Курбан айт. В своем официальном поздравлении глава государства уделил особое внимание вопросам национального единства, духовного возрождения и сохранению стабильности внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Духовный фундамент и ценности ислама

В своем обращении, опубликованном пресс-службой Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Курбан айт (Ид аль-Адха) является одним из самых значимых и ожидаемых праздников для всего мусульманского мира. Он глубоко укоренился в традициях и культуре казахстанского народа, символизируя окончание священного паломничества — хаджа.

Дорогие соотечественники!



Сердечно поздравляю мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт!



Этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности.



Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме.



Прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития нашего народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.



Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция – это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление национального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыблемым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей.



Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока – долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана.



Убежден, в единстве и созидательном патриотизме – наша главная сила.



Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!



С праздником Курбан айт!

Президент отметил, что этот праздник несет в себе глубокий сакральный смысл. Он служит напоминанием для каждого верующего о важности таких качеств, как:

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что традиционный ислам исторически базируется на принципах справедливости, гуманизма, миролюбия и чистоты помыслов.

Главный долг каждого гражданина

Отдельный блок своего выступления президент посвятил вопросам государственности, суверенитета и укрепления внутренней политики. Токаев напомнил, что главным гарантом стабильности и идентичности Казахстана остается Конституция республики.

На фоне глобальных вызовов межэтническое и межконфессиональное согласие внутри страны возведено в ранг ключевых приоритетов государственной политики. Казахстан исторически является уникальной диалоговой площадкой для различных культур и конфессий, и этот статус необходимо поддерживать, считает лидер нации.

Сила — в созидательном патриотизме

Резюмируя свое обращение, Касым-Жомарт Токаев выразил твердую уверенность в том, что успешное будущее республики напрямую зависит от сплоченности ее граждан. Сила современного Казахстана, по мнению президента, кроется в созидательном патриотизме, солидарности и разделяемой каждым ответственности за судьбу родины.

В завершение праздничной речи глава государства тепло поздравил соотечественников со священным праздником Курбан айт, пожелав каждому казахстанскому дому крепкого здоровья, мирного неба, счастья, душевного спокойствия и благополучия.