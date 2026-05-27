Токаев поздравил казахстанцев с Курбан айт и обратился к гражданам

Новости Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к соотечественникам по случаю наступления священного праздника Курбан айт. В своем официальном поздравлении глава государства уделил особое внимание вопросам национального единства, духовного возрождения и сохранению стабильности внутри страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда
Духовный фундамент и ценности ислама

В своем обращении, опубликованном пресс-службой Акорды, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Курбан айт (Ид аль-Адха) является одним из самых значимых и ожидаемых праздников для всего мусульманского мира. Он глубоко укоренился в традициях и культуре казахстанского народа, символизируя окончание священного паломничества — хаджа.

Дорогие соотечественники!
 
Сердечно поздравляю мусульман Казахстана со священным праздником Курбан айт!

Этот праздник занимает особое место в духовной жизни нашего народа, его с большим воодушевлением ждут во всем исламском мире. Он взывает к милосердию, состраданию, нравственному самосовершенствованию, взаимному уважению, доверию, солидарности.

Благословенные дни Курбан айта напоминают о важности поддержки друг друга, почитания старших, общей ответственности за благополучие страны. Это время зрелости, глубокого осознания и правильного понимания ислама, который базируется на справедливости, чистоте помыслов, гуманизме.

Прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития нашего народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе.

Для всех нас нет ничего выше Суверенитета и Независимости страны. Конституция – это зеркало повседневного бытия нашего народа, сердцевина нашей идентичности. Поэтому укрепление национального единства, обеспечение межэтнического и межконфессионального согласия являются незыблемым приоритетом государственной политики и важнейшей конституционной задачей.

Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока – долг каждого ответственного гражданина. На фоне сложных глобальных вызовов это основа дальнейшего процветания нашей Родины, ключевое условие построения Справедливого, Прогрессивного Казахстана.

Убежден, в единстве и созидательном патриотизме – наша главная сила.

Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С праздником Курбан айт!

Президент отметил, что этот праздник несет в себе глубокий сакральный смысл. Он служит напоминанием для каждого верующего о важности таких качеств, как:

  • Искреннее милосердие и сострадание к ближним;

  • Взаимное уважение и поддержка в обществе;

  • Забота о подрастающем поколении и почитание старших.

Глава государства особо акцентировал внимание на том, что традиционный ислам исторически базируется на принципах справедливости, гуманизма, миролюбия и чистоты помыслов.

«Прогрессивные ценности ислама и других традиционных религий выступают надежным фундаментом духовного развития нашего народа, преемственности поколений, единства и согласия в нашем обществе», — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Главный долг каждого гражданина

Отдельный блок своего выступления президент посвятил вопросам государственности, суверенитета и укрепления внутренней политики. Токаев напомнил, что главным гарантом стабильности и идентичности Казахстана остается Конституция республики.

На фоне глобальных вызовов межэтническое и межконфессиональное согласие внутри страны возведено в ранг ключевых приоритетов государственной политики. Казахстан исторически является уникальной диалоговой площадкой для различных культур и конфессий, и этот статус необходимо поддерживать, считает лидер нации.

«Беречь стабильность и гармонию в стране как зеницу ока — долг каждого ответственного гражданина», — подчеркнул президент Казахстана.

Сила — в созидательном патриотизме

Резюмируя свое обращение, Касым-Жомарт Токаев выразил твердую уверенность в том, что успешное будущее республики напрямую зависит от сплоченности ее граждан. Сила современного Казахстана, по мнению президента, кроется в созидательном патриотизме, солидарности и разделяемой каждым ответственности за судьбу родины.

В завершение праздничной речи глава государства тепло поздравил соотечественников со священным праздником Курбан айт, пожелав каждому казахстанскому дому крепкого здоровья, мирного неба, счастья, душевного спокойствия и благополучия.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь