Что нужно сделать каждому вкладчику ЕНПФ до 5 июня в Казахстане

У граждан Казахстана остается критически мало времени для изъятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение по действующим тарифам. Уже 5 июня 2026 года в стране официально изменится методика расчета порогов достаточности, что существенно урежет доступные к снятию суммы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.
Действующая до сих пор система расчетов считалась относительно «мягкой». Правительство исходило из оптимистичного сценария: предполагалось, что вкладчик продолжит непрерывно работать, регулярно отчислять 10% от дохода и к моменту достижения пенсионного возраста успеет восполнить баланс.
Новая методика переходит на жесткие прагматичные рельсы. Теперь ЕНПФ будет оценивать не гипотетические будущие доходы гражданина, а реальный объем капитала, необходимый для обеспечения пожизненных ежемесячных выплат после завершения трудовой деятельности.
При расчете обновленных порогов начнут учитывать комплекс макроэкономических и демографических факторов:
Инфляционные риски: ежегодная индексация выплат заложена на уровне 8%;
Инвестиционная доходность: прогнозируемая доходность самого фонда установлена в районе 9%;
Демография: текущий возраст вкладчика, средняя продолжительность жизни в стране и предполагаемый период нахождения на пенсии.
Важно: Новый подход сильнее всего ударит по молодым казахстанцам. Поскольку им до наступления пенсии (и в течение нее) предстоит жить дольше, сумма обязательного неснижаемого остатка для них вырастет наиболее ощутимо.
Официальный запуск методики намечен на 5 июня 2026 года. Однако точные цифры новых порогов пока не разглашаются. По закону ЕНПФ обязан произвести расчеты и опубликовать новые таблицы в течение трех рабочих дней после вступления документа в силу.
Ориентировочно новые, более высокие требования к накоплениям станут известны с 5 по 7 июня. Эксперты настоятельно рекомендуют подавать заявки на сайтах-операторах до конца мая, чтобы гарантированно пройти по старым лимитам.
Самый быстрый и удобный способ узнать, сколько денег вы можете забрать из фонда — использовать государственное мобильное приложение eGov Mobile.
Откройте приложение и авторизуйтесь (по биометрии или СМС-паролю).
Перейдите во вкладку «Профиль» в правом нижнем углу.
Найдите и откройте строку «Пенсионные накопления».
Система мгновенно сформирует краткую выписку, где будут видны три ключевые цифры: общая сумма в ЕНПФ, ваш текущий порог достаточности и финальная графа — «Сумма, доступная к изъятию». Если в последней строке есть средства, их можно выводить.
Альтернативные методы проверки: Личный кабинет на веб-портале eGov.kz, а также официальный сайт или мобильное приложение самого ЕНПФ.
Если вы обнаружили доступные излишки, действовать нужно по следующему алгоритму:
Вам необходим специальный текущий счет (спецсчет) для пенсионных выплат. Его можно открыть удаленно за пару минут через приложение Отбасы банка (основной оператор программы) либо в других банках-партнерах, если вы планируете оформлять у них ипотеку.
Если вы уже снимали пенсионные ранее, открывать новый спецсчет не нужно — используйте старый.
Перейдите на специализированную платформу enpf-otbasy.kz.
Авторизуйтесь с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Выберите из списка целевое назначение (например, покупка жилья или лечение).
Укажите точную сумму, которую хотите перевести из фонда.
Подпишите заявление и отправьте его на рассмотрение.
Законодательство строго ограничивает целевое использование средств ЕНПФ. Деньги нельзя обналичить на личные нужды, но их можно направить на:
Улучшение жилищных условий: покупка квартиры (как в новостройках, так и на вторичном рынке), выкуп частного дома или приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Ипотечные операции: использование денег в качестве первоначального взноса, а также полное или частичное досрочное погашение уже действующего займа в любом банке РК.
Аренду: оплата аренды недвижимости с последующим выкупом у застройщика или фонда.
Депозиты в Отбасы банке: перевод излишков на спецвклад для дальнейшего накопления. Однако тут есть жесткое условие — оформить жилищный заем необходимо в течение 6 лет, иначе деньги автоматически вернутся обратно в ЕНПФ.
Здоровье: оплата дорогостоящих медицинских услуг и лечения, не покрываемых ОСМС.
Если вашей личной суммы не хватает для крупной покупки (например, для первоначального взноса), вы имеете право объединить свои излишки с накоплениями членов семьи.
Важное ограничение: Переуступить свои пенсионные деньги можно исключительно близким родственникам.
В этот круг, согласно законодательству РК, входят:
Супруги (муж/жена);
Родители и дети;
Родные братья и сестры;
Дедушки, бабушки и внуки.
Важный нюанс: Лицо, принявшее пенсионные излишки от родственника, обязано использовать их строго по целевому назначению. Передать эти деньги «цепочкой» кому-то третьему уже не получится.
Успейте сопоставить свои накопления со значениями в таблице ниже. Если ваш баланс превышает указанную для вашего возраста сумму, вы имеете право забрать разницу.
|Возраст (лет)
|Порог достаточности в 2026 году (тенге)
|Возраст (лет)
|Порог достаточности в 2026 году (тенге)
|20
|3 720 000
|40
|6 720 000
|21
|3 850 000
|41
|6 890 000
|22
|3 990 000
|42
|7 070 000
|23
|4 120 000
|43
|7 250 000
|24
|4 260 000
|44
|7 430 000
|25
|4 390 000
|45
|7 610 000
|26
|4 530 000
|46
|7 800 000
|27
|4 680 000
|47
|7 990 000
|28
|4 820 000
|48
|8 180 000
|29
|4 970 000
|49
|8 370 000
|30
|5 120 000
|50
|8 570 000
|31
|5 270 000
|51
|8 770 000
|32
|5 420 000
|52
|8 970 000
|33
|5 570 000
|53
|9 180 000
|34
|5 730 000
|54
|9 390 000
|35
|5 890 000
|55
|9 600 000
|36
|6 050 000
|56
|9 810 000
|37
|6 220 000
|57
|10 030 000
|38
|6 380 000
|58
|10 250 000
|39
|6 550 000
|59
|10 480 000
|60–62
|10 700 000
Комментарии0 комментарий(ев)