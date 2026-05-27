Что нужно сделать каждому вкладчику ЕНПФ до 5 июня в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 870

У граждан Казахстана остается критически мало времени для изъятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение по действующим тарифам. Уже 5 июня 2026 года в стране официально изменится методика расчета порогов достаточности, что существенно урежет доступные к снятию суммы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: Caravan/Изображение сгенирорвано нейросетью

Почему государство резко повышает пороги достаточности?

Действующая до сих пор система расчетов считалась относительно «мягкой». Правительство исходило из оптимистичного сценария: предполагалось, что вкладчик продолжит непрерывно работать, регулярно отчислять 10% от дохода и к моменту достижения пенсионного возраста успеет восполнить баланс.

Новая методика переходит на жесткие прагматичные рельсы. Теперь ЕНПФ будет оценивать не гипотетические будущие доходы гражданина, а реальный объем капитала, необходимый для обеспечения пожизненных ежемесячных выплат после завершения трудовой деятельности.

При расчете обновленных порогов начнут учитывать комплекс макроэкономических и демографических факторов:

  • Инфляционные риски: ежегодная индексация выплат заложена на уровне 8%;

  • Инвестиционная доходность: прогнозируемая доходность самого фонда установлена в районе 9%;

  • Демография: текущий возраст вкладчика, средняя продолжительность жизни в стране и предполагаемый период нахождения на пенсии.

Важно: Новый подход сильнее всего ударит по молодым казахстанцам. Поскольку им до наступления пенсии (и в течение нее) предстоит жить дольше, сумма обязательного неснижаемого остатка для них вырастет наиболее ощутимо.

Когда новые правила вступят в силу?

Официальный запуск методики намечен на 5 июня 2026 года. Однако точные цифры новых порогов пока не разглашаются. По закону ЕНПФ обязан произвести расчеты и опубликовать новые таблицы в течение трех рабочих дней после вступления документа в силу.

Ориентировочно новые, более высокие требования к накоплениям станут известны с 5 по 7 июня. Эксперты настоятельно рекомендуют подавать заявки на сайтах-операторах до конца мая, чтобы гарантированно пройти по старым лимитам.

Как проверить доступную к снятию сумму за 1 минуту

Самый быстрый и удобный способ узнать, сколько денег вы можете забрать из фонда — использовать государственное мобильное приложение eGov Mobile.

  1. Откройте приложение и авторизуйтесь (по биометрии или СМС-паролю).

  2. Перейдите во вкладку «Профиль» в правом нижнем углу.

  3. Найдите и откройте строку «Пенсионные накопления».

Система мгновенно сформирует краткую выписку, где будут видны три ключевые цифры: общая сумма в ЕНПФ, ваш текущий порог достаточности и финальная графа — «Сумма, доступная к изъятию». Если в последней строке есть средства, их можно выводить.

Альтернативные методы проверки: Личный кабинет на веб-портале eGov.kz, а также официальный сайт или мобильное приложение самого ЕНПФ.

Пошаговое руководство: как запустить процесс вывода денег

Если вы обнаружили доступные излишки, действовать нужно по следующему алгоритму:

Шаг 1. Подготовка счета

Вам необходим специальный текущий счет (спецсчет) для пенсионных выплат. Его можно открыть удаленно за пару минут через приложение Отбасы банка (основной оператор программы) либо в других банках-партнерах, если вы планируете оформлять у них ипотеку.

Если вы уже снимали пенсионные ранее, открывать новый спецсчет не нужно — используйте старый.

Шаг 2. Подача заявки

  1. Перейдите на специализированную платформу enpf-otbasy.kz.

  2. Авторизуйтесь с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП).

  3. Выберите из списка целевое назначение (например, покупка жилья или лечение).

  4. Укажите точную сумму, которую хотите перевести из фонда.

  5. Подпишите заявление и отправьте его на рассмотрение.

На что разрешено потратить пенсионные излишки?

Законодательство строго ограничивает целевое использование средств ЕНПФ. Деньги нельзя обналичить на личные нужды, но их можно направить на:

  • Улучшение жилищных условий: покупка квартиры (как в новостройках, так и на вторичном рынке), выкуп частного дома или приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

  • Ипотечные операции: использование денег в качестве первоначального взноса, а также полное или частичное досрочное погашение уже действующего займа в любом банке РК.

  • Аренду: оплата аренды недвижимости с последующим выкупом у застройщика или фонда.

  • Депозиты в Отбасы банке: перевод излишков на спецвклад для дальнейшего накопления. Однако тут есть жесткое условие — оформить жилищный заем необходимо в течение 6 лет, иначе деньги автоматически вернутся обратно в ЕНПФ.

  • Здоровье: оплата дорогостоящих медицинских услуг и лечения, не покрываемых ОСМС.

Переуступка пенсионных: как помочь родственникам

Если вашей личной суммы не хватает для крупной покупки (например, для первоначального взноса), вы имеете право объединить свои излишки с накоплениями членов семьи.

Важное ограничение: Переуступить свои пенсионные деньги можно исключительно близким родственникам.

В этот круг, согласно законодательству РК, входят:

  • Супруги (муж/жена);

  • Родители и дети;

  • Родные братья и сестры;

  • Дедушки, бабушки и внуки.

Важный нюанс: Лицо, принявшее пенсионные излишки от родственника, обязано использовать их строго по целевому назначению. Передать эти деньги «цепочкой» кому-то третьему уже не получится.

Актуальная таблица порогов достаточности (действует до 5 июня 2026 года)

Успейте сопоставить свои накопления со значениями в таблице ниже. Если ваш баланс превышает указанную для вашего возраста сумму, вы имеете право забрать разницу.

Возраст (лет) Порог достаточности в 2026 году (тенге) Возраст (лет) Порог достаточности в 2026 году (тенге)
20 3 720 000 40 6 720 000
21 3 850 000 41 6 890 000
22 3 990 000 42 7 070 000
23 4 120 000 43 7 250 000
24 4 260 000 44 7 430 000
25 4 390 000 45 7 610 000
26 4 530 000 46 7 800 000
27 4 680 000 47 7 990 000
28 4 820 000 48 8 180 000
29 4 970 000 49 8 370 000
30 5 120 000 50 8 570 000
31 5 270 000 51 8 770 000
32 5 420 000 52 8 970 000
33 5 570 000 53 9 180 000
34 5 730 000 54 9 390 000
35 5 890 000 55 9 600 000
36 6 050 000 56 9 810 000
37 6 220 000 57 10 030 000
38 6 380 000 58 10 250 000
39 6 550 000 59 10 480 000
    60–62 10 700 000
