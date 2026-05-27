Что нужно сделать каждому вкладчику ЕНПФ до 5 июня в Казахстане

У граждан Казахстана остается критически мало времени для изъятия части пенсионных накоплений на жилье или лечение по действующим тарифам. Уже 5 июня 2026 года в стране официально изменится методика расчета порогов достаточности, что существенно урежет доступные к снятию суммы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: Caravan/Изображение сгенирорвано нейросетью

Почему государство резко повышает пороги достаточности?

Действующая до сих пор система расчетов считалась относительно «мягкой». Правительство исходило из оптимистичного сценария: предполагалось, что вкладчик продолжит непрерывно работать, регулярно отчислять 10% от дохода и к моменту достижения пенсионного возраста успеет восполнить баланс.

Новая методика переходит на жесткие прагматичные рельсы. Теперь ЕНПФ будет оценивать не гипотетические будущие доходы гражданина, а реальный объем капитала, необходимый для обеспечения пожизненных ежемесячных выплат после завершения трудовой деятельности.

При расчете обновленных порогов начнут учитывать комплекс макроэкономических и демографических факторов:

Инфляционные риски: ежегодная индексация выплат заложена на уровне 8%;

Инвестиционная доходность: прогнозируемая доходность самого фонда установлена в районе 9%;

Демография: текущий возраст вкладчика, средняя продолжительность жизни в стране и предполагаемый период нахождения на пенсии.

Важно: Новый подход сильнее всего ударит по молодым казахстанцам. Поскольку им до наступления пенсии (и в течение нее) предстоит жить дольше, сумма обязательного неснижаемого остатка для них вырастет наиболее ощутимо.

Когда новые правила вступят в силу?

Официальный запуск методики намечен на 5 июня 2026 года. Однако точные цифры новых порогов пока не разглашаются. По закону ЕНПФ обязан произвести расчеты и опубликовать новые таблицы в течение трех рабочих дней после вступления документа в силу.

Ориентировочно новые, более высокие требования к накоплениям станут известны с 5 по 7 июня. Эксперты настоятельно рекомендуют подавать заявки на сайтах-операторах до конца мая, чтобы гарантированно пройти по старым лимитам.

Как проверить доступную к снятию сумму за 1 минуту

Самый быстрый и удобный способ узнать, сколько денег вы можете забрать из фонда — использовать государственное мобильное приложение eGov Mobile.

Откройте приложение и авторизуйтесь (по биометрии или СМС-паролю). Перейдите во вкладку «Профиль» в правом нижнем углу. Найдите и откройте строку «Пенсионные накопления».

Система мгновенно сформирует краткую выписку, где будут видны три ключевые цифры: общая сумма в ЕНПФ, ваш текущий порог достаточности и финальная графа — «Сумма, доступная к изъятию». Если в последней строке есть средства, их можно выводить.

Альтернативные методы проверки: Личный кабинет на веб-портале eGov.kz, а также официальный сайт или мобильное приложение самого ЕНПФ.

Пошаговое руководство: как запустить процесс вывода денег

Если вы обнаружили доступные излишки, действовать нужно по следующему алгоритму:

Шаг 1. Подготовка счета

Вам необходим специальный текущий счет (спецсчет) для пенсионных выплат. Его можно открыть удаленно за пару минут через приложение Отбасы банка (основной оператор программы) либо в других банках-партнерах, если вы планируете оформлять у них ипотеку.

Если вы уже снимали пенсионные ранее, открывать новый спецсчет не нужно — используйте старый.

Шаг 2. Подача заявки

Перейдите на специализированную платформу enpf-otbasy.kz. Авторизуйтесь с помощью своей электронной цифровой подписи (ЭЦП). Выберите из списка целевое назначение (например, покупка жилья или лечение). Укажите точную сумму, которую хотите перевести из фонда. Подпишите заявление и отправьте его на рассмотрение.

На что разрешено потратить пенсионные излишки?

Законодательство строго ограничивает целевое использование средств ЕНПФ. Деньги нельзя обналичить на личные нужды, но их можно направить на:

Улучшение жилищных условий: покупка квартиры (как в новостройках, так и на вторичном рынке), выкуп частного дома или приобретение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Ипотечные операции: использование денег в качестве первоначального взноса, а также полное или частичное досрочное погашение уже действующего займа в любом банке РК.

Аренду: оплата аренды недвижимости с последующим выкупом у застройщика или фонда.

Депозиты в Отбасы банке: перевод излишков на спецвклад для дальнейшего накопления. Однако тут есть жесткое условие — оформить жилищный заем необходимо в течение 6 лет , иначе деньги автоматически вернутся обратно в ЕНПФ.

Здоровье: оплата дорогостоящих медицинских услуг и лечения, не покрываемых ОСМС.

Переуступка пенсионных: как помочь родственникам

Если вашей личной суммы не хватает для крупной покупки (например, для первоначального взноса), вы имеете право объединить свои излишки с накоплениями членов семьи.

Важное ограничение: Переуступить свои пенсионные деньги можно исключительно близким родственникам.

В этот круг, согласно законодательству РК, входят:

Супруги (муж/жена);

Родители и дети;

Родные братья и сестры;

Дедушки, бабушки и внуки.

Важный нюанс: Лицо, принявшее пенсионные излишки от родственника, обязано использовать их строго по целевому назначению. Передать эти деньги «цепочкой» кому-то третьему уже не получится.

Актуальная таблица порогов достаточности (действует до 5 июня 2026 года)

Успейте сопоставить свои накопления со значениями в таблице ниже. Если ваш баланс превышает указанную для вашего возраста сумму, вы имеете право забрать разницу.