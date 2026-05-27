Взрыв в Актобе был такой силы, что содрогнулись соседние дома: есть погибшая

В Актобе в результате мощного взрыва полностью разрушено жилое здание, спасатели обнаружили под завалами тело женщины. По предварительным данным экстренных служб, причиной трагедии стала масштабная утечка природного газа, сообщает Lada.kz со ссылкой на " Диапазон ".

Мощная взрывная волна: что рассказывают очевидцы

Чрезвычайное происшествие случилось во вторник, 26 мая 2026 года, в районе ГМЗ на улице Турксиба. Очевидцы и жители соседних улиц описывают случившееся как мгновенный и оглушительный удар. Сила взрывной волны была такой мощности, что вибрацию ощутили люди, находящиеся за несколько кварталов от эпицентра.

Местные жители делятся первыми подробностями пережитого кошмара в социальных сетях:

«Мы живем довольно далеко, на улице Зинченко, но даже у нас от этого грохота буквально подпрыгнула крыша на доме. Было очень страшно, дома все задрожало», — рассказывает одна из свидетельниц происшествия.

На текущий момент вся прилегающая к разрушенному строению территория полностью оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Само здание превратилось в руины.

Предварительные причины ЧП и оперативная обстановка

На месте катастрофы немедленно развернули оперативный штаб. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС), основной рабочей версией случившегося на данный момент является критическая утечка бытового природного газа внутри помещения.

К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. В ходе первоочередных поисково-спасательных работ под обломками строительных конструкций было найдено тело погибшей женщины. Ее личность сейчас устанавливается.

Спасательная операция на месте завалов

В районе ГМЗ продолжается экстренная операция по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На объекте задействован весь комплекс экстренных служб региона.

В аварийно-спасательных работах принимают участие:

Силы и спецтехника Департамента по ЧС;

Бригады Центра медицины катастроф (ЦМК);

Специалисты Оперативно-спасательного отряда (ОСО);

Кинологические расчеты со служебными собаками для поиска людей под обломками;

Следственно-оперативная группа Департамента полиции.

В настоящее время спасатели вручную и с применением тяжелой техники проводят детальное обследование и разбор завалов. Параллельно с этим криминалисты и дознаватели устанавливают все точные обстоятельства, предшествовавшие смертоносному взрыву.