Лицо вне закона: как теперь ходить по улицам Казахстана после предупреждения МВД

В Министерстве внутренних дел 28 мая вновь разъяснили нормы законодательства, касающиеся ношения одежды, которая затрудняет или делает невозможным визуальное распознавание лица человека в общественных местах, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: кадр YouTube

Правовые основания: на чем базируется запрет

Требование об открытости лица — это не новая инициатива, а норма, четко прописанная в законодательном поле страны. Согласно пункту 3 статьи 75 Закона РК «О профилактике правонарушений», гражданам запрещается использовать предметы одежды и аксессуары, которые делают невозможным визуальное установление личности.

Основная цель данной меры — обеспечение общественной безопасности. В условиях современных вызовов правоохранительные органы должны иметь возможность идентифицировать любого человека в местах массового скопления людей, в том числе с помощью систем видеонаблюдения и биометрии.

Кого не коснется запрет: официальный список исключений

Несмотря на строгость закона, в МВД подчеркивают: норма не является тотальной и учитывает жизненные обстоятельства. Существует ряд ситуаций, когда закрытое лицо не будет считаться правонарушением:

Погодные условия: Сильный мороз, метель или пыльные бури оправдывают использование шарфов или защитных масок.

Медицинские показания: Ношение медицинских масок в период болезни или по рекомендации врача остается законным.

Профессиональная деятельность: Исполнение служебных обязанностей (например, спецподразделениями или строителями), требующее защиты лица.

Досуг и спорт: Участие в спортивных состязаниях или культурно-массовых мероприятиях (маскарады, театральные постановки, специфические виды спорта).

Система наказаний: от предупреждения до ощутимых штрафов

За соблюдением порядка следит административный кодекс. Статья 434-3 КоАП РК регламентирует следующие меры воздействия на нарушителей:

Первичное нарушение: Если гражданин попался впервые, полиция ограничится официальным предупреждением. Рецидив: За повторное игнорирование правил в течение года после первого эпизода налагается штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (МРП).

Справочно: На текущий момент статистика МВД фиксирует значительное число прецедентов — к административной ответственности уже привлечено 1179 граждан.

Позиция ведомства: «Закон и Порядок»

В МВД акцентируют внимание на том, что запрет не направлен против конкретных стилей одежды или религиозных убеждений, а носит исключительно общегражданский характер безопасности. Органы внутренних дел намерены и далее жестко пресекать попытки сокрытия личности в общественных местах, призывая казахстанцев к осознанности и уважению к установленным правилам пребывания в социуме.