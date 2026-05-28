Замена прав обернулась кошмаром: казахстанец случайно узнал, что для государства он — душевнобольной

Обычная процедура замены водительского удостоверения обернулась для жителя области Абай судебным разбирательством с системой здравоохранения. Мужчина неожиданно выяснил, что числится на психиатрическом учете, хотя никогда не обращался за подобной помощью, сообщает Lada.kz.

Неприятный сюрприз на портале госуслуг

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда, инцидент произошел, когда житель области Абай решил обновить свое водительское удостоверение. Воспользовавшись порталом электронного правительства для подачи заявки, он получил отказ. Причиной стало наличие его данных в Национальном регистре психических больных.

Для мужчины, который считал себя абсолютно здоровым и никогда не посещал профильные учреждения, эта новость стала шоком. Чтобы восстановить репутацию и право на управление автомобилем, ему пришлось инициировать судебный иск против местной больницы и управления здравоохранения.

Врачи признали ошибку, но чиновники не спешили ее исправлять

В ходе разбирательства выяснились вопиющие факты халатности. Внутренняя комиссия медицинского учреждения признала: данные в систему были внесены ошибочно. У пациента не было медицинского освидетельствования, а процедура постановки на диспансерное наблюдение была грубо нарушена.

Однако признание ошибки медиками не решило проблему автоматически. Уполномоченный орган здравоохранения отказался удалять сведения из информационной системы, оставив обращение больницы без рассмотрения. Чиновники требовали от мужчины повторного прохождения врачебно-консультационной комиссии, фактически принуждая его доказывать свою адекватность из-за их же промаха.

Уничтоженная карта и отсутствие доказательств

Ситуация осложнялась тем, что представители больницы заявили: амбулаторная карта истца якобы была уничтожена в связи с истечением срока хранения. При этом акт об уничтожении документа суду представлен не был, что вызвало дополнительные вопросы к законности действий медучреждения.

Суд области Абай детально изучил материалы и зафиксировал отсутствие:

Личного обращения гражданина за психиатрической помощью;

Результатов законного медицинского осмотра;

Клинических наблюдений за состоянием пациента;

Письменного согласия на получение медицинской помощи.

Решение суда: справедливость восстановлена

Специализированный межрайонный административный суд области Абай встал на сторону гражданина. Постановка на учет была признана полностью незаконной.

Согласно вердикту, на больницу и управление здравоохранения возложена обязанность немедленно удалить все порочащие сведения из Национального регистра психических больных. Теперь казахстанец сможет беспрепятственно получить водительские права, однако вопрос о том, сколько еще «случайных» пациентов числится в государственных базах данных, остается открытым.

Совет эксперта: Юристы рекомендуют гражданам периодически проверять свои данные в личных кабинетах на порталах госуслуг и во вкладках медицинских сервисов (например, Damumed), чтобы своевременно выявлять некорректные записи и ошибки в цифровых профилях.