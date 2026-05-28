Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в море онлайн
28.05.2026, 12:41

Сказал — сел: за какое «обещание» казахстанцев будут судить по Уголовному кодексу?

Новости Казахстана 0 1 001

Сенат Парламента РК принял масштабный пакет поправок по вопросам противодействия коррупции. Теперь уголовное наказание будет грозить не только за сам факт передачи денег, но и за устное обещание, предложение или требование незаконного вознаграждения, сообщает Lada.kz. 

Фото: kazpravda.kz

Криминализация намерений: ответственность за «слова»

Одним из самых резонансных нововведений стало расширение понятия коррупционного преступления. Как сообщил руководитель аппарата Сената Максим Споткай Telegram-канале, правовое поле страны адаптируется под международные стандарты.

Теперь в Уголовном кодексе будет четко прописана ответственность за:

  • Обещание или предложение взятки: даже если передача ценностей не состоялась, сам факт озвученного намерения может стать поводом для возбуждения дела.

  • Требование взятки: усиливается контроль над должностными лицами, которые принуждают бизнес или граждан к незаконным выплатам.

  • Незаконные вознаграждения: ужесточается наказание за получение любых подарков и благ в государственном и квазигосударственном секторах.

Борьба с кумовством: расширение списка «запретных» родственников

Законодатели радикально пересмотрели подход к конфликту интересов и совместной службе родственников. Если раньше ограничения касались в основном прямого подчинения, то теперь правила становятся значительно жестче.

В одном ведомстве (или в структурах с взаимным влиянием) будет официально запрещено работать широкому кругу связанных лиц. В список вошли:

  • Племянники;

  • Шурины и свояки;

  • Девери, зятья и другие свойственники руководителя.

Ограничения теперь распространяются не только на вертикаль «начальник — подчиненный», но и на подразделения кадрового сопровождения, внутреннего контроля и финансового аудита.

Тотальный контроль: декларация интересов и «Е-қызмет»

Для искоренения коррупции в госаппарате вводится полноценный механизм предотвращения конфликта интересов. Госслужащие будут обязаны не только декларировать доходы, но и публично заявлять о личных интересах, которые могут повлиять на их рабочие решения.

Параллельно с этим внедряется цифровая система «Е-қызмет». Она переводит все кадровые процессы в единый цифровой формат, что исключает «ручное» назначение на должности нужных людей и делает карьерные передвижения прозрачными для контролирующих органов.

Удар по квазигоссектору и бизнесу

Антикоррупционные ограничения теперь выходят далеко за пределы классических министерств и акиматов. Под прицел закона попадают:

  1. Работники квазигоссектора: сотрудники нацкомпаний и госпредприятий.

  2. Участники бюджетных проектов: лица, осваивающие средства из Национального фонда и государственного бюджета.

Для юридических лиц значительно повышаются административные штрафы за коррупционные правонарушения. Кроме того, срок давности для привлечения физических лиц к ответственности за такие проступки увеличен с 1 года до 3 лет.

Пожизненный запрет на профессию

Закон подтверждает суровую позицию государства в отношении осужденных коррупционеров. Лица, совершившие подобные преступления, получают пожизненный запрет на трудоустройство на любые должности, связанные с выполнением государственных функций. Таким образом, «право на ошибку» в этой сфере фактически ликвидируется.

По словам представителей Сената, данные новеллы направлены на системное устранение рисков и создание атмосферы «нулевой терпимости» к любым проявлениям конфликта интересов на государственной службе.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

