Сказал — сел: за какое «обещание» казахстанцев будут судить по Уголовному кодексу?

Сенат Парламента РК принял масштабный пакет поправок по вопросам противодействия коррупции. Теперь уголовное наказание будет грозить не только за сам факт передачи денег, но и за устное обещание, предложение или требование незаконного вознаграждения, сообщает Lada.kz.

Криминализация намерений: ответственность за «слова»

Одним из самых резонансных нововведений стало расширение понятия коррупционного преступления. Как сообщил руководитель аппарата Сената Максим Споткай Telegram-канале, правовое поле страны адаптируется под международные стандарты.

Теперь в Уголовном кодексе будет четко прописана ответственность за:

Обещание или предложение взятки: даже если передача ценностей не состоялась, сам факт озвученного намерения может стать поводом для возбуждения дела.

Требование взятки: усиливается контроль над должностными лицами, которые принуждают бизнес или граждан к незаконным выплатам.

Незаконные вознаграждения: ужесточается наказание за получение любых подарков и благ в государственном и квазигосударственном секторах.

Борьба с кумовством: расширение списка «запретных» родственников

Законодатели радикально пересмотрели подход к конфликту интересов и совместной службе родственников. Если раньше ограничения касались в основном прямого подчинения, то теперь правила становятся значительно жестче.

В одном ведомстве (или в структурах с взаимным влиянием) будет официально запрещено работать широкому кругу связанных лиц. В список вошли:

Племянники;

Шурины и свояки;

Девери, зятья и другие свойственники руководителя.

Ограничения теперь распространяются не только на вертикаль «начальник — подчиненный», но и на подразделения кадрового сопровождения, внутреннего контроля и финансового аудита.

Тотальный контроль: декларация интересов и «Е-қызмет»

Для искоренения коррупции в госаппарате вводится полноценный механизм предотвращения конфликта интересов. Госслужащие будут обязаны не только декларировать доходы, но и публично заявлять о личных интересах, которые могут повлиять на их рабочие решения.

Параллельно с этим внедряется цифровая система «Е-қызмет». Она переводит все кадровые процессы в единый цифровой формат, что исключает «ручное» назначение на должности нужных людей и делает карьерные передвижения прозрачными для контролирующих органов.

Удар по квазигоссектору и бизнесу

Антикоррупционные ограничения теперь выходят далеко за пределы классических министерств и акиматов. Под прицел закона попадают:

Работники квазигоссектора: сотрудники нацкомпаний и госпредприятий. Участники бюджетных проектов: лица, осваивающие средства из Национального фонда и государственного бюджета.

Для юридических лиц значительно повышаются административные штрафы за коррупционные правонарушения. Кроме того, срок давности для привлечения физических лиц к ответственности за такие проступки увеличен с 1 года до 3 лет.

Пожизненный запрет на профессию

Закон подтверждает суровую позицию государства в отношении осужденных коррупционеров. Лица, совершившие подобные преступления, получают пожизненный запрет на трудоустройство на любые должности, связанные с выполнением государственных функций. Таким образом, «право на ошибку» в этой сфере фактически ликвидируется.

По словам представителей Сената, данные новеллы направлены на системное устранение рисков и создание атмосферы «нулевой терпимости» к любым проявлениям конфликта интересов на государственной службе.