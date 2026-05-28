Полеты, грузы и даже вода: Казахстан вводит новые правила на границе с Узбекистаном

Мажилис парламента Казахстана ратифицировал двустороннее межправительственное соглашение с Узбекистаном, устанавливающее новые четкие правила и правовые рамки для функционирования общей государственной границы, сообщает Lada.kz.

Новый этап приграничного сотрудничества: что одобрил Мажилис

На пленарном заседании Мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты официально ратифицировали соглашение между правительствами РК и Республики Узбекистан о режиме государственной границы. Главная задача этого масштабного документа — детально прописать и законодательно закрепить юридические правила игры в приграничных зонах обеих республик.

Ратификация данного соглашения призвана устранить любые правовые пробелы, которые могли возникать ранее при администрировании пограничных зон. Документ формирует прочную юридическую базу для долгосрочного добрососедства и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, переводя управление границей на современные международные стандарты.

Пересечение границы, транспорт и грузы: ключевые изменения

Одним из центральных блоков ратифицированного соглашения является строгое регулирование повседневных процессов, с которыми сталкиваются граждане и бизнес двух стран. В частности, обновленный документ детально регламентирует:

Порядок пропуска физических лиц: устанавливаются четкие рамки и механизмы для пересечения рубежей гражданами обеих стран;

Движение транспорта: оптимизируются процедуры для автомобильного и других видов транспорта, что должно снизить риски задержек на КПП;

Транзит грузов и имущества: прописываются прозрачные правила перемещения товаров, призванные упростить легальную торговлю и усилить борьбу с контрабандой.

Помимо этого, соглашение накладывает четкие обязательства на обе стороны по надлежащему содержанию государственной границы, включая поддержание в порядке пограничных знаков, инфраструктуры и проведение регулярных совместных инспекций.

Экономика, авиация и экология в пограничной зоне

Уникальность нового соглашения заключается в том, что оно охватывает не только классический паспортный и таможенный контроль, но и практически все сферы жизнедеятельности на приграничной полосе. Документ вводит регламент для:

Хозяйственной и промысловой деятельности: ведение сельского хозяйства, выпас скота и охотничий промысел теперь жестко подчинены общим правилам;

Использования пограничных вод: совместное водопользование в реках и водоемах приграничья теперь будет жестко контролироваться, чтобы не допустить истощения ресурсов;

Контроля воздушного пространства: прописан специальный порядок осуществления полетов гражданской и специальной авиации над приграничными территориями;

Массовых мероприятий: проведение любых культурных, общественно-политических или спортивных акций вблизи рубежей теперь требует предварительного согласования сторон.

Предотвращение конфликтов и механизмы урегулирования инцидентов

Особое внимание в соглашении уделено безопасности и стабильности. Жизнь на границе нередко сопровождается непредвиденными ситуациями: от случайного перехода скота на сопредельную территорию до непреднамеренных нарушений режима гражданами.

Важная деталь: Новый документ внедряет четкие, пошаговые механизмы для оперативного урегулирования любых пограничных инцидентов силами пограничных ведомств двух стран, исключая эскалацию или затягивание споров.

Все предусмотренные соглашением меры Казахстан и Узбекистан обязуются выполнять скоординированно. Реализация договоренностей будет опираться как на пункты самого международного договора, так и на национальные законодательства обеих республик, что гарантирует соблюдение суверенитета и взаимных интересов сторон.