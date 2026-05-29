29.05.2026, 06:36

В расписании казахстанских школьников появится новый обязательный предмет: к чему готовить детей

В казахстанских школах появится новый обязательный предмет, призванный обучить подростков правилам дорожного движения и основам выживания в мегаполисе. О радикальных изменениях в учебной программе заявила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Education.

Фото: кадр YouTube

Новый вызов для расписания: что такое «Личная безопасность»

Министерство просвещения Республики Казахстан официально анонсировало масштабную реформу школьной программы. Уже в ближайшее время в сетке расписания средних классов появится абсолютно дисциплина, получившая название «Личная безопасность». Главная цель нововведения — не просто дать теоретические знания, а сформировать у подрастающего поколения культуру безопасного поведения в современных реалиях.

Внедрение предмета пройдет в рамках масштабной республиканской программы «Қазақстан балалары» («Дети Казахстана»). По предварительным данным, новая дисциплина займет свое место в учебных планах уже в 2026/2027 учебном году.

ПДД и не только: чему конкретно будут учить детей

Долгое время правила дорожного движения (ПДД) изучались в казахстанских школах лишь факультативно или в рамках классных часов, что, по мнению экспертов, не давало нужного эффекта на фоне растущего числа ДТП с участием самокатов, мопедов и пешеходов. Теперь ПДД станут полноценным и важнейшим блоком новой дисциплины.

Как пояснила глава Минпросвещения Жулдыз Сулейменова, программа не ограничится только дорожным движением:

«В этот предмет войдут правила дорожного движения, а также комплексные вопросы безопасности детей. Дисциплина будет официально включена в школьное расписание. Мы предусмотрели темы, касающиеся как личной безопасности, так и правил поведения в общественных местах. Все актуальные вызовы, к которым сегодня нужно готовить детей, уже детально учтены и прописаны».

Ключевые направления нового предмета:

  • Транспортная грамотность: детальное изучение ПДД, правила для пешеходов и водителей СИМ (самокатов, велосипедов).

  • Поведение в социуме: как реагировать на подозрительных незнакомцев и избегать конфликтов на улице.

  • Экстренные ситуации: алгоритм действий при пожарах, землетрясениях и техногенных ЧС.

  • Цифровая гигиена: (смежная тема) основы защиты от кибербуллинга и мошенников в сети.

Кто разработал программу и для каких классов она предназначена

Новая учебная программа — это результат совместной аналитической работы ведущих образовательных институтов страны. Над созданием методических пособий трудились специалисты Национальной академии образования имени Ыбырая Алтынсарина, а также эксперты профильного центра «Өркен».

Чиновники подчеркивают, что это не будет «сухой» лекционный курс. К преподаванию привлекут не только учителей-предметников, но и квалифицированных педагогов-психологов. Это необходимо для того, чтобы дети научились справляться с паникой в критических ситуациях и могли психологически противостоять давлению или угрозам со стороны взрослых.

Целевая аудитория проекта: предмет будет внедрен на стыке младшей и старшей школы — для учащихся с 5-го по 9-й классы. Именно этот возраст, по статистике правоохранительных органов, считается наиболее уязвимым, так как подростки начинают проявлять больше самостоятельности, чаще передвигаются по городу без сопровождения родителей и сталкиваются с первыми серьезными социальными рисками.

