70 минут и 9000 тенге: Казахстан ввел новое обязательное онлайн-испытание для получения ПМЖ

В Казахстане начал работать онлайн-формат диагностического тестирования КАЗТЕСТ для иностранцев, оформляющих постоянное место жительства. Регистрация уже доступна через сайт Национального центра тестирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Онлайн-КАЗТЕСТ для иммигрантов: что изменилось

Национальный центр тестирования сообщил о запуске онлайн-диагностического теста по системе КАЗТЕСТ для иммигрантов, которые планируют получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане.

Подать заявку можно через официальный портал app.testcenter.kz. После регистрации пользователю необходимо выбрать соответствующую услугу и заполнить заявку на участие в тестировании по казахскому языку.

Новый формат позволяет пройти процедуру дистанционно, что делает процесс более доступным для заявителей из разных регионов и стран.

Как подать заявку на тестирование

Для участия в онлайн-тесте необходимо выполнить несколько шагов:

зарегистрироваться на платформе;

перейти в раздел подачи заявки;

выбрать систему оценки уровня владения казахским языком КАЗТЕСТ;

указать формат «онлайн-диагностическое тестирование для иммигрантов, прибывающих на ПМЖ в Казахстан».

После этого заявка отправляется на рассмотрение, а участнику назначается доступ к тестированию.

Структура онлайн-теста КАЗТЕСТ

Диагностическое тестирование включает два основных блока:

аудирование — 20 заданий;

— 20 заданий; чтение — 40 заданий.

Общее количество заданий рассчитано на проверку базового понимания языка и навыков работы с текстами.

Время прохождения и стоимость

На выполнение теста отводится 70 минут. Участие в диагностическом тестировании является платным — стоимость составляет 9 000 тенге.

Цель тестирования

Онлайн-КАЗТЕСТ используется для предварительной оценки уровня владения казахским языком у иммигрантов, которые планируют длительное проживание в стране.

Результаты тестирования учитываются в рамках процедур, связанных с оформлением разрешений на постоянное проживание.