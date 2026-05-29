70 минут и 9000 тенге: Казахстан ввел новое обязательное онлайн-испытание для получения ПМЖ

В Казахстане начал работать онлайн-формат диагностического тестирования КАЗТЕСТ для иностранцев, оформляющих постоянное место жительства. Регистрация уже доступна через сайт Национального центра тестирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Подать заявку можно через официальный портал app.testcenter.kz. После регистрации пользователю необходимо выбрать соответствующую услугу и заполнить заявку на участие в тестировании по казахскому языку.
Новый формат позволяет пройти процедуру дистанционно, что делает процесс более доступным для заявителей из разных регионов и стран.
Для участия в онлайн-тесте необходимо выполнить несколько шагов:
После этого заявка отправляется на рассмотрение, а участнику назначается доступ к тестированию.
Диагностическое тестирование включает два основных блока:
Общее количество заданий рассчитано на проверку базового понимания языка и навыков работы с текстами.
На выполнение теста отводится 70 минут. Участие в диагностическом тестировании является платным — стоимость составляет 9 000 тенге.
Онлайн-КАЗТЕСТ используется для предварительной оценки уровня владения казахским языком у иммигрантов, которые планируют длительное проживание в стране.
Результаты тестирования учитываются в рамках процедур, связанных с оформлением разрешений на постоянное проживание.
