В Казахстане будут выдавать «трудовые ваучеры»: что это и кому они положены?

В Казахстане масштабная реформа миграционного законодательства и рынка труда переходит на новый этап: Мажилис в первом чтении одобрил пакет поправок, которые усилят контроль за частными агентствами занятости, изменят правила переселения граждан внутри страны и введут систему «профессиональных ваучеров», сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Подробности реформы: как изменятся правила игры

Казахстанские власти намерены серьезно переформатировать подходы к регулированию рынка труда и внутренней миграции. Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования системы технического и профессионального образования, миграции населения» уже прошел первое чтение в Мажилисе и сейчас активно обсуждается на уровне Сената.

Главная цель масштабных новшеств — защита внутреннего рынка труда, минимизация коррупционных рисков и цифровизация всех процессов, связанных с трудоустройством и обучением.

Частные агентства занятости возьмут под жесткий госконтроль

Одним из ключевых нововведений станет внедрение полноценного государственного контроля над деятельностью частных агентств занятости. Как пояснил сенатор Амангельды Есбай, этот шаг продиктован необходимостью защиты интересов казахстанских специалистов.

«Усиление надзора в сфере миграции населения, особенно в отношении частных рекрутинговых структур, позволит гарантировать приоритетное право на трудоустройство для граждан Казахстана при привлечении в страну иностранной рабочей силы (ИРС)», — подчеркнул депутат.

Это означает, что компаниям, привлекающим экспатов, придется более жестко обосновывать необходимость приглашения зарубежных кадров.

Новые правила для переселенцев: уход от коррупции и льготы для молодежи

Существенные реформы затронут программу добровольного межрегионального переселения (из трудоизбыточных южных регионов в северные и восточные области страны).

Конец Соцкодекса: переселение станет частью геостратегии

Механизм добровольного переселения планируют полностью вывести из Социального кодекса и закрепить в виде отдельного самостоятельного закона «О миграции населения». Власти хотят сместить акцент: теперь программа рассматривается не просто как инструмент борьбы с безработицей, а как стратегическая миграционная политика государства.

При этом круг участников расширится — рассчитывать на поддержку смогут не только официально зарегистрированные безработные, но и другие категории граждан.

Цифровизация выплат через «Правительство для граждан»

Чтобы исключить человеческий фактор и снизить коррупционные риски, механизм выплаты материальной помощи переселенцам будет усовершенствован. Все финансовые потоки интегрируют с базами данных госкорпорации «Правительство для граждан», что сделает распределение бюджетных средств абсолютно прозрачным.

Поддержка сельской молодежи

Для молодых людей, решивших переехать в рамках программы, предусмотрены беспрецедентные образовательные преференции. Сельская молодежь получит право внеконкурсного поступления в колледжи и организации технического и профессионального образования (ТиПО) по наиболее востребованным в регионах специальностям.

Цифровой банк навыков и «разовые ваучеры»: что ждет рынок труда

Модернизация затронет и Национальную систему квалификаций. В этот процесс теперь официально вовлекаются местные исполнительные органы (акиматы) и профсоюзы, что должно усилить защиту прав трудящихся.

В практику внедряются два принципиально новых инструмента:

Платформа «Цифровой банк навыков»: Единая электронная база, которая позволит государству и бизнесу в режиме реального времени отслеживать, какие именно компетенции востребованы на рынке, и оперативно корректировать учебные программы. Разовые профессиональные ваучеры: Местные органы власти (акиматы) получат полномочия выдавать гражданам специальные ваучеры. С их помощью казахстанцы смогут оперативно и официально подтвердить свою профпригодность и квалификацию для быстрого трудоустройства без лишней бюрократии.

На данный момент законопроект продолжает движение по законодательной вертикали Казахстана. Эксперты ожидают, что его окончательное принятие существенно изменит баланс сил на рынке труда, сделав его более прозрачным и ориентированным на внутренние кадры.