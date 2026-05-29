Зарабатывают на процентах: в РК определили самых хитрых вкладчиков

В Казахстане на фоне высокой доходности тенговых вкладов и изменений в структуре сбережений именно «средний сегмент» вкладчиков демонстрирует наибольший рост доходов и накоплений, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Объем депозитов достиг 28,5 трлн тенге

В Казахстане продолжается рост банковских вкладов населения. По последним данным, на депозитах физических лиц в банках накоплено порядка 28,5 трлн тенге.

Основная часть средств размещена в национальной валюте, что связано с более высокой доходностью тенговых инструментов по сравнению с валютными.

Почему тенговые вклады стали выгоднее

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), доходность по вкладам в тенге существенно превышает инфляцию:

несрочные депозиты — около 15% годовых ;

; срочные и сберегательные вклады на 3–6 месяцев — до 19% годовых ;

; валютные депозиты — не более 1% годовых.

Дополнительным фактором стала стабильность курса тенге в отчетный период, из-за чего хранение средств в иностранной валюте стало менее привлекательным.

Как делится рынок депозитов в Казахстане

Сегмент вкладчиков в стране условно разделяется на три группы:

массовый сегмент — до 15 млн тенге;

— до 15 млн тенге; средний сегмент — от 15 до 50 млн тенге;

— от 15 до 50 млн тенге; крупный сегмент — свыше 50 млн тенге (часто с валютной частью сбережений).

В отличие от многих развитых стран, где основу рынка составляет средний класс, в Казахстане долгое время доминировали массовый и крупный сегменты.

Средний сегмент показывает самый быстрый рост

По итогам первого квартала 2026 года структура начала меняться:

массовый сегмент снизился на 0,8% — на фоне инфляции и роста расходов населения;

— на фоне инфляции и роста расходов населения; крупный сегмент сократился на 0,5% из-за переоценки доллара;

из-за переоценки доллара; средний сегмент вырос на 1,5% за квартал и на 20,5% за год.

Кто фактически зарабатывает больше всего

Именно вкладчики среднего сегмента сегодня демонстрируют наиболее устойчивую динамику роста накоплений.

Эксперты связывают это с тем, что:

у них достаточный капитал для получения ощутимого дохода от высоких ставок;

при этом они меньше зависят от валютных колебаний, чем крупные держатели;

и более дисциплинированно наращивают сбережения.

Рынок депозитов постепенно меняется

Финансовые аналитики отмечают, что структура депозитного рынка Казахстана начинает смещаться в сторону более сбалансированной модели, где ключевую роль постепенно играет именно средний класс вкладчиков.