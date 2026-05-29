Рост тарифов на электроэнергию ожидается по всему Казахстану

Стоимость электроэнергии в Казахстане ожидает системный рост: согласно прогнозам экспертов, тарифы будут увеличиваться в среднем на 20% ежегодно. Основной удар примут на себя юридические лица, в то время как для населения рост планируют искусственно сдерживать, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Столичный сценарий: чего ждать жителям Астаны

В ближайшее время в столице может измениться стоимость кВтч. Энергопередающая компания «Астана РЭК» уже направила заявку на увеличение предельной цены услуги на 3,89 тенге. Если документ будет утвержден, расклад по категориям потребителей распределится следующим образом:

Население: рост составит порядка 10%;

Юридические лица: тарифы вырастут существенно — примерно на 22%;

Бюджетные организации: стоимость планируют оставить без изменений.

Председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций (КазЭПИ) Сергей Агафонов отмечает, что сохранение прежних цен для бюджетного сектора — мера вынужденная, так как нагрузка на этот сегмент уже достигла критических отметок. При этом 10%-е повышение для рядовых граждан эксперт называет «очередным этапом сдерживания», который лишь откладывает неизбежное более резкое подорожание.

Почему рост цен неизбежен: основные факторы

Специалисты подчеркивают, что у энергетиков нет других вариантов, кроме повышения конечных цен для потребителей. Это продиктовано объективными экономическими процессами:

Рост «сквозных затрат»: увеличились прайсы на передачу электроэнергии по сетям. Повышение цен у единого закупщика: закуп ресурса обходится организациям дороже, чем раньше. Необходимость выравнивания дифференциации: сейчас сохраняется огромный разрыв в стоимости света для разных категорий граждан, что создает дисбаланс на рынке.

Особое опасение у аналитиков вызывают моратории на повышение цен. По мнению экспертов, любая заморозка тарифов создает эффект «сжатой пружины»: за временным затишьем всегда следует резкий скачок стоимости, который потребителям психологически и финансово принять гораздо сложнее.

Прогноз по Казахстану: два этапа повышения

Ситуация, наблюдаемая в Астане, станет зеркальным отражением общереспубликанского тренда. Ожидается, что заявки на пересмотр цен подаст большинство субъектов естественных монополий во всех регионах страны.

Процесс будет проходить в два этапа:

Летняя волна: подача заявок и изменение цен до 1 июля 2026 года.

Зимняя волна: возможный повторный пересмотр к концу текущего года (если не будет введен правительственный мораторий).

Для бизнеса условия будут наиболее жесткими — рост цен в регионах может варьироваться от 20% до 30%. Для населения власти постараются удержать планку в пределах 10%, однако долгосрочный прогноз остается неутешительным: общая динамика удорожания по итогам года зафиксируется на отметке 20%.

Индивидуальный подход к каждому региону позволит избежать социального взрыва, однако эксперты предупреждают: «наверстывать» экономически обоснованные цены государству все равно придется, и с каждым годом эта прогрессия будет становиться все более негативной.