Инспектор СОБРа застрелился из табельного оружия на юге Казахстана: что известно

В Кордайском районе расследуют обстоятельства гибели сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Молодой полицейский скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного в здании районного отдела полиции. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz.

Детали происшествия в расположении части

Первые сообщения об инциденте начали распространяться в локальных социальных сетях и мессенджерах. Согласно предварительной информации, трагический инцидент зафиксирован непосредственно на территории Кордайского районного отдела полиции.

Инспектор СОБРа, молодой мужчина 1995 года рождения, совершил выстрел в себя из закрепленного за ним табельного оружия. ЧП произошло в коридоре казарменного помещения. На громкий звук выстрела незамедлительно сбежались сослуживцы, которые сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавший в экстренном порядке был госпитализирован в Реанимационное отделение Центральной районной больницы (ЦРБ) Кордайского района. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и все усилия врачей, спасти жизнь спецназовца не удалось — мужчина скончался, так и не придя в сознание.

Официальная реакция Департамента полиции Жамбылской области

В региональном ведомстве оперативно отреагировали на распространяющуюся в Сети информацию и подтвердили факт гибели своего сотрудника. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также представители управления собственной безопасности.

«По данному факту Департаментом полиции Жамбылской области начато досудебное расследование. Дело зарегистрировано по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Доведение до самоубийства)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и баллистическую. Следователям предстоит выяснить, что именно послужило мотивом для такого поступка и были ли причастны к случившемуся третьи лица.

Что грозит виновным: юридический контекст

Статья 105 УК РК («Доведение до самоубийства») является стандартной практикой для регистрации подобных происшествий в правоохранительных органах до выяснения всех точных деталей. Она позволяет следствию законно отрабатывать абсолютно все версии: от бытовых и семейных конфликтов до возможных неуставных отношений или давления по службе.

Если в ходе следствия подтвердится, что погибшего систематически унижали, угрожали ему или жестоко обращались, виновным лицам может грозить реальное лишение свободы. На данный момент руководство Департамента полиции региона держит ход расследования на особом контроле. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам всех проверок.