18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
485.95
565.74
6.83
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
29.05.2026, 10:27

Инспектор СОБРа застрелился из табельного оружия на юге Казахстана: что известно

Новости Казахстана 0 1 706

В Кордайском районе расследуют обстоятельства гибели сотрудника Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Молодой полицейский скончался в больнице от огнестрельного ранения, полученного в здании районного отдела полиции. На месте происшествия работают следователи, возбуждено уголовное дело, сообщает Lada.kz. 

Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Детали происшествия в расположении части

Первые сообщения об инциденте начали распространяться в локальных социальных сетях и мессенджерах. Согласно предварительной информации, трагический инцидент зафиксирован непосредственно на территории Кордайского районного отдела полиции.

Инспектор СОБРа, молодой мужчина 1995 года рождения, совершил выстрел в себя из закрепленного за ним табельного оружия. ЧП произошло в коридоре казарменного помещения. На громкий звук выстрела незамедлительно сбежались сослуживцы, которые сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Пострадавший в экстренном порядке был госпитализирован в Реанимационное отделение Центральной районной больницы (ЦРБ) Кордайского района. Медики оценивали его состояние как крайне тяжелое. Несмотря на оперативно оказанную медицинскую помощь и все усилия врачей, спасти жизнь спецназовца не удалось — мужчина скончался, так и не придя в сознание.

Официальная реакция Департамента полиции Жамбылской области

В региональном ведомстве оперативно отреагировали на распространяющуюся в Сети информацию и подтвердили факт гибели своего сотрудника. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, а также представители управления собственной безопасности.

«По данному факту Департаментом полиции Жамбылской области начато досудебное расследование. Дело зарегистрировано по статье 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Доведение до самоубийства)», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках расследования назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, включая судебно-медицинскую и баллистическую. Следователям предстоит выяснить, что именно послужило мотивом для такого поступка и были ли причастны к случившемуся третьи лица.

Что грозит виновным: юридический контекст

Статья 105 УК РК («Доведение до самоубийства») является стандартной практикой для регистрации подобных происшествий в правоохранительных органах до выяснения всех точных деталей. Она позволяет следствию законно отрабатывать абсолютно все версии: от бытовых и семейных конфликтов до возможных неуставных отношений или давления по службе.

Если в ходе следствия подтвердится, что погибшего систематически унижали, угрожали ему или жестоко обращались, виновным лицам может грозить реальное лишение свободы. На данный момент руководство Департамента полиции региона держит ход расследования на особом контроле. Окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам всех проверок.

0
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят полный запрет на вождение автомобиля для тысяч граждан: причиныНовости Казахстана
06.05.2026, 14:55 0
Россия зафиксировала рекордный поток из Казахстана: почему наши граждане стали ездить к соседям чаще всехНовости Казахстана
08.05.2026, 06:45 0
С 1 мая тенге получит «соседа»: Казахстан официально вводит правила для новой формы активовНовости Казахстана
30.04.2026, 18:49 0
В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь