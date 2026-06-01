С 1 июня проскочить не получится: что ждет казахстанцев на границе с РФ из-за новых правил

С 1 июня в России начала действовать новая цифровая система контроля поставок товаров из стран Евразийского экономического союза, включая Казахстан. Механизм направлен на усиление администрирования налогов и контроль за законностью импорта, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Зачем Россия вводит систему СПОТ?

Главная цель новой национальной системы — тотальный контроль за перемещением грузов внутри ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан) и борьба с «серым» импортом. Оператором системы выступает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ.

Российские власти рассчитывают, что СПОТ поможет пресечь схемы уклонения от уплаты косвенных налогов (НДС и акцизов). По предварительным оценкам Министерства финансов РФ, запуск этого цифрового фильтра позволит дополнительно привлекать в российский бюджет около 300 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, заявляется, что система создаст равные конкурентные условия для «белого» бизнеса.

Новые правила для поставщиков: QR-коды и деньги вперед

Для казахстанских предпринимателей, поставляющих товары на российский рынок автомобильным транспортом (именно с автоперевозок начинается запуск системы), процедура экспорта усложняется.

Ключевые требования системы СПОТ:

Уведомление за 48 часов: Импортер обязан за два дня до планируемого пересечения границы подать в ФНС РФ электронный документ о предстоящей поставке. В нем детально прописываются данные всех участников сделки, характеристики товара, информация о транспортном средстве и точная дата въезда.

Обеспечительный платеж: Одновременно с подачей документа необходимо внести обеспечительный платеж. Его сумма должна полностью покрывать размер косвенных налогов (НДС и акцизов), подлежащих уплате при ввозе. Фактически речь идет об авансировании налоговых сборов.

Генерация QR-кода: После проверки данных и поступления средств каждой партии товара присваивается уникальный QR-код — цифровой идентификатор подтвержденной поставки. Именно его будут проверять на границе.

Важное исключение: От жестких требований и обеспечительных платежей освободили крупнейших налогоплательщиков РФ, участников системы налогового мониторинга и уполномоченных экономических операторов. Однако рядовым казахстанским поставщикам, работающим со средним и малым бизнесом в РФ, придется подстраиваться под новые реалии.

Как будут проходить проверки на границе?

В Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ заверяют, что тотального коллапса и многокилометровых очередей на казахстанско-российской границе удастся избежать. Мобильные группы ФТС будут работать по принципу выборочного контроля.

Проверять наличие QR-кодов и соответствие документов будут не у всех фур подряд, а только у тех перевозчиков, которые попадут в так называемую «систему риск-профилирования» (если алгоритмы заподозрят нарушение или груз будет относиться к категории высокого риска).

На начальном этапе СПОТ контролирует только автомобильные перевозки. Однако в будущем Правительство РФ оставляет за собой право распространить этот механизм на железнодорожный, авиационный и водный транспорт.

На какие товары ограничения НЕ распространяются?

Российское правительство определило перечень исключений, которые не подпадают под действие новой системы контроля. В этот список вошли:

Наличные денежные средства и ценные бумаги;

Нефть и выработанные из нее нефтепродукты;

Электроэнергия;

Товары, которые физические лица перевозят для личного пользования;

Транзитные грузы, перемещаемые через территорию России из одной страны ЕАЭС в другую (например, транзит из Казахстана в Беларусь);

Товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью РФ.

Что это значит для бизнеса Казахстана?

Для казахстанского экспортного сектора введение СПОТ означает необходимость более жесткого планирования логистики. Из-за требования подавать документы за два дня до поездки «срочные» поставки станут невозможными.

Кроме того, необходимость внесения обеспечительного платежа со стороны российских партнеров может временно вымывать оборотные средства из цепочек поставок, что потребует от казахстанских экспортеров более тесной координации с покупателями в РФ для избежания простоев грузов на границе.