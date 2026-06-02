Новые правила для грузоперевозчиков вызвали скандал в Казахстане: что изменилось с 1 июня

С 1 июня казахстанские перевозчики обязаны оформлять транспортные документы через единую электронную систему. Однако нововведение уже вызвало недовольство представителей бизнеса, которые опасаются технических сбоев, штрафов и дополнительных расходов, сообщает Lada.kz со ссылкой на 24KZ .

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Электронный формат стал обязательным

В Казахстане вступили в силу новые требования для участников рынка грузоперевозок. Теперь владельцы грузового автотранспорта массой свыше 3,5 тонны должны в обязательном порядке регистрировать путевые листы и товарно-транспортные накладные в Единой системе управления транспортными документами.

Ранее эти документы оформлялись преимущественно на бумаге. По мнению Министерства транспорта, переход на цифровой формат должен упростить документооборот, сократить объем бумажной работы и сделать процесс контроля перевозок более прозрачным.

Однако сами перевозчики считают, что система пока не готова к полноценному запуску и нуждается в серьезной доработке.

Бизнес указывает на технические проблемы

Представители отрасли заявляют, что при работе с новой системой уже выявлен ряд существенных недостатков.

Одной из основных проблем называют нестабильное интернет-соединение в местах погрузки грузов. Особенно остро этот вопрос стоит на карьерах, промышленных объектах и других удаленных площадках, где доступ к качественной связи остается ограниченным.

По словам перевозчиков, любые перебои с интернетом могут привести к невозможности своевременно оформить необходимые документы и, как следствие, к задержкам в работе.

Кроме того, предприниматели обращают внимание на недостаточную функциональность самой платформы. В частности, пользователи жалуются на отсутствие мобильного приложения, невозможность оперативно редактировать уже внесенные данные, а также отсутствие полной интеграции с бухгалтерскими и учетными программами, которые используются в компаниях.

Вопросы вызывает и учет веса грузов

Еще одной сложностью для участников рынка стал вопрос определения фактического веса перевозимых материалов.

Особенно это касается перевозки песка, щебня и других инертных грузов. Перевозчики отмечают, что далеко не на всех объектах имеются автомобильные весы, что может создавать сложности при заполнении обязательных электронных документов.

Представители отрасли считают, что подобные практические вопросы необходимо было решить еще до запуска обязательной регистрации.

Один из перевозчиков, Владимир Абрамушкин, заявил, что система требует дополнительной доработки с привлечением специалистов отрасли.

По его мнению, запуск в нынешнем виде может привести к сбоям и затруднениям в работе бизнеса.

Министерство транспорта отказываться от реформы не намерено

Несмотря на критику со стороны предпринимателей, власти не планируют переносить сроки введения новых требований.

В Министерстве транспорта напоминают, что изменения в правила грузоперевозок были утверждены несколько лет назад, а участникам рынка предоставили достаточно времени для адаптации к новым условиям.

Ведомство подчеркивает, что переход на электронный документооборот является частью общей цифровизации транспортной отрасли и направлен на повышение эффективности контроля за перевозками.

По словам руководителя профильного управления Министерства транспорта Жадигера Тлегена, предпринимателям заранее сообщили о предстоящих изменениях, поэтому решение о запуске системы с 1 июня 2026 года было принято без дополнительного переноса сроков.

Перевозчики опасаются штрафов и роста цен

Наибольшее беспокойство среди участников рынка вызывают предусмотренные штрафные санкции за отсутствие регистрации документов в электронной системе.

Предприниматели опасаются, что применение административных мер до полного устранения технических недостатков может привести к дополнительным финансовым потерям.

По мнению представителей отрасли, возможные сбои способны спровоцировать задержки поставок, увеличить затраты перевозчиков и в конечном итоге отразиться на стоимости товаров для конечных потребителей.

В связи с этим бизнес-сообщество предлагает временно смягчить требования либо предоставить дополнительный переходный период, который позволит устранить выявленные недостатки системы и подготовить рынок к полноценной работе в цифровом формате.