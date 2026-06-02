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02.06.2026, 09:32

«Куда их теперь девать?»: в обменниках Казахстана скопились миллиарды рублей — что происходит

Новости Казахстана 0 1 969

Казахстанцы продолжают активно избавляться от наличного рубля, формируя на рынке устойчивый избыток российской валюты. Спрос на рубли сохраняется лишь в единичных регионах страны, в то время как мегаполисы демонстрируют рекордные объемы продаж, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Пятилетний тренд: от жесткого дефицита к тотальному избытку

Ситуация на налично-валютном рынке Казахстана претерпела фундаментальные изменения. Еще несколько лет назад российская валюта пользовалась стабильным и высоким спросом со стороны населения. Согласно статистическим данным, ровно пять лет назад — в апреле 2021 года — отечественные обменные пункты продали чистыми (сальдо покупки и продажи) рублей на внушительную сумму в 58,9 млрд тенге.

В тот период рубли были крайне востребованы для трансграничной торговли, туризма и личных сбережений. Однако за прошедшую пятилетку вектор спроса развернулся на 180 градусов. Сегодня вместо дефицита финансовый сектор страны столкнулся с проблемой хронического переизбытка наличной валюты РФ.

Переломный момент: как сентябрь 2022 года изменил всё

Согласно анализу рынка, исторический перелом в поведении казахстанских потребителей произошел осенью 2022 года. Именно тогда предложение наличного рубля в пунктах обмена валют впервые в современной истории превысило реальный спрос. На тот момент объем скопившейся и невостребованной российской валюты составил 2,2 млрд тенге.

С этого момента тенденция лишь укреплялась, а граждане Казахстана с разной периодичностью продолжали наращивать объемы продажи имеющихся рублевых запасов. В 2025 году падение интереса к рублю приобрело системный и необратимый характер. Пиковые значения сброса валюты пришлись на лето прошлого года:

  • Июнь 2025 года: избыток предложения составил 40,5 млрд тенге.

  • Июль 2025 года: чистые продажи населением достигли рекордных 53,2 млрд тенге.

Текущая ситуация: Алматы возглавил «рублевый сброс»

Актуальная статистика за апрель 2026 года подтверждает, что тренд на избавление от российской валюты остается в силе. Профицит рублей в кассах обменников вновь зафиксирован на критически высоком уровне, превысив отметку в 39 млрд тенге.

Главным драйвером этого процесса стал финансовый центр страны. В Алматы скопился самый крупный объем невостребованных рублей — чистый объем продаж со стороны горожан составил 14,8 млрд тенге.

Аналогичное поведение потребителей фиксируется и в других крупных экономических узлах Казахстана. В тройку лидеров по объемам избавления от рубля также вошли:

  1. Астана — чистые продажи составили 6,7 млрд тенге.

  2. Актюбинская область — население сдало в обменники рубли на сумму 5,8 млрд тенге.

Инфографический срез (Апрель 2026): Где сформировался самый большой избыток рублей

  • Алматы: 14,8 млрд тенге

  • Астана: 6,7 млрд тенге

  • Актюбинская область: 5,8 млрд тенге

Региональные аномалии: кто и зачем продолжает скупать рубли?

Несмотря на общую республиканскую тенденцию, в Казахстане остаются регионы, которые плывут против течения. Спрос на российские рубли сохраняется в областях, имеющих тесные экономические, логистические и приграничные связи с Российской Федерацией.

Абсолютным лидером по покупке наличных рублей стала Карагандинская область. Здесь спрос превысил предложение, а положительное сальдо выкупа составило 1,02 млрд тенге. Примечательно, что пять лет назад (в 2021 году) этот регион замыкал топ-5 покупателей с показателем в 4,1 млрд тенге, но смог удержать интерес к валюте даже в текущих реалиях.

Помимо Караганды, небольшой дефицит рублей (где покупка превысила продажу) зафиксирован еще в двух регионах страны:

  • Восточно-Казахстанская область — выкуплено чистыми на 263,7 млн тенге (в 2021 году регион был лидером с объемом 8,8 млрд тенге).

  • Мангистауская область — положительное сальдо составило 166,4 млн тенге.

Историческое сравнение: как изменились приоритеты регионов (2021 vs 2026)

Для наглядности того, как сильно трансформировался рынок за 5 лет, достаточно взглянуть на смену лидеров по операциям с рублем:

Регион / Город Апрель 2021 года (Чистая покупка) Апрель 2026 года (Чистый баланс) Текущий статус рынка
Восточно-Казахстанская обл. 8,8 млрд тенге +263,7 млн тенге Спрос упал в 33 раза, но остается позитивным
Западно-Казахстанская обл. 8,6 млрд тенге Снижение до минимума Переход в зону избытка / стагнации
Павлодарская область 7,6 млрд тенге Снижение до минимума Потеря интереса населения к валюте
Карагандинская область 4,1 млрд тенге +1,02 млрд тенге Единственный регион со стабильным спросом
Алматы Стабильный баланс -14,8 млрд тенге Абсолютный лидер по избавлению от рубля

Экспертный взгляд: причины рублевой диверсификации

Аналитики финансового рынка связывают такое долгосрочное изменение потребительского поведения казахстанцев с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, это существенная перестройка логистических и торговых цепочек, произошедшая за последние годы. Во-вторых, жесткие валютные ограничения и волатильность курса заставляют население диверсифицировать свои сбережения, отдавая предпочтение более стабильным активам — тенге, доллару США и евро.

В результате обменные пункты в мегаполисах вынуждены искать пути утилизации и вывоза избыточной наличной массы рубля, в то время как приграничный бизнес продолжает использовать его для операционных расчетов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Много лишних букв и цифр! А рубль растёт!
02.06.2026, 11:09
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