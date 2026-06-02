Министр труда призвал не снимать пенсионные накопления из ЕНПФ: что изменится для казахстанцев

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана считают, что пенсионные накопления должны использоваться прежде всего для обеспечения достойного уровня жизни граждан после выхода на заслуженный отдых, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: gov.kz

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев заявил, что ведомство не поддерживает практику досрочного вывода средств с пенсионных счетов. По его словам, основное предназначение накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) заключается в формировании будущей пенсии и финансовой стабильности граждан в пожилом возрасте.

В правительстве пересматривают подход к расчету порога достаточности

Поводом для обсуждения пенсионных накоплений стало недавнее решение правительства изменить методику расчета порога минимальной достаточности. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

Порог минимальной достаточности представляет собой сумму, которая должна оставаться на пенсионном счете гражданина для обеспечения будущих выплат после выхода на пенсию. Только накопления, превышающие этот уровень, могут быть использованы на определенные цели, включая улучшение жилищных условий или оплату медицинских услуг.

Согласно новой методике, при расчете пороговых значений будут учитываться сразу несколько факторов. Среди них возраст вкладчика, прогнозируемая продолжительность жизни, размер минимальной пенсии, ожидаемые пенсионные взносы в будущем, инвестиционный доход и другие социально-экономические показатели.

В Минтруда призвали сохранить накопительную функцию пенсионной системы

Выступая на брифинге в правительстве, Аскарбек Ертаев подчеркнул, что позиция министерства остается неизменной: пенсионные средства должны накапливаться до момента выхода человека на пенсию.

По его словам, система создавалась именно для того, чтобы граждане могли рассчитывать на достойный уровень дохода после завершения трудовой деятельности.

Министр отметил, что накопления должны обеспечивать сохранение покупательной способности пенсионеров независимо от того, проживают они в сельской местности или в крупных городах. Кроме того, размер будущей пенсии должен позволять поддерживать привычный уровень жизни вне зависимости от профессии и занимаемой должности в период трудовой деятельности.

Что понимают под достойной пенсией

Глава Минтруда пояснил, что главной задачей пенсионной системы является формирование достаточного объема накоплений для обеспечения финансовой устойчивости граждан в старшем возрасте.

По его словам, достойная пенсия должна гарантировать человеку возможность сохранять привычный уровень потребления товаров и услуг после завершения трудовой карьеры. Именно поэтому государство заинтересовано в дальнейшем накоплении средств на пенсионных счетах.

Ертаев также отметил, что сегодня власти не рассматривают вопрос отмены уже действующих механизмов использования части пенсионных накоплений. Однако приоритетным направлением остается сохранение их основной функции — формирования будущих пенсионных выплат.

Пороги достаточности будут повышены

Министр напомнил, что реформа пенсионной системы уже находится в стадии реализации. В рамках изменений планируется повышение пороговых значений минимальной достаточности.

После вступления новых правил в силу специалисты ЕНПФ должны будут провести перерасчет соответствующих показателей для различных возрастных категорий вкладчиков.

По мнению властей, обновленная методика позволит более точно учитывать реальные потребности будущих пенсионеров и повысить устойчивость накопительной системы в долгосрочной перспективе.

Механизм досрочного использования накоплений считают временной мерой

Отдельно Ертаев напомнил, что возможность частичного использования пенсионных накоплений появилась в период пандемии коронавируса и рассматривалась как исключительная антикризисная мера.

По его словам, многие государства, которые внедряли аналогичные инструменты поддержки населения, впоследствии отказались от них после стабилизации экономической ситуации.

Министр подчеркнул, что в перспективе основным сценарием использования пенсионных накоплений должно оставаться их получение гражданами после достижения пенсионного возраста, когда эти средства смогут выполнять свою ключевую социальную функцию.