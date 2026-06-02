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02.06.2026, 15:14

В Казахстане сделали важное заявление на фоне падения рождаемости

Новости Казахстана 0 1 509

Минтруда Казахстана не планирует внедрять материнский капитал, несмотря на фиксируемый спад рождаемости. Ведомство считает текущие демографические процессы естественной цикличностью и делает ставку на точечную поддержку многодетных семей, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: kadry.mcfr.kz
Фото: kadry.mcfr.kz

Естественные волны демографии: прогнозы министерства до 2035 года

Вопрос снижения показателей рождаемости в стране стал одной из ключевых тем на прошедшем брифинге в правительстве. Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев призвал общественность не поддаваться панике, назвав происходящее закономерным и предсказуемым процессом.

По словам главы ведомства, демографическая ситуация в республике развивается волнообразно. Периоды бурного роста традиционно сменяются спадами, что обусловлено внутренними социально-возрастными факторами.

«По нашим прогнозам, такая цикличность демографии происходит периодически. Идет спад, потом идет рост и так далее. В целом, у нас есть свой анализ, где мы видим демографические прогнозы, как они идут до 2035 года», — подчеркнул Аскарбек Ертаев.

Министр также добавил, что ситуация неоднородна по стране: ведомство располагает детальной аналитикой в разрезе регионов. В некоторых областях Казахстана рождаемость по-прежнему демонстрирует отличные показатели, в то время как другие регионы требуют более пристального внимания из-за выраженных демографических проблем. Подробными данными по каждому региону министерство готово поделиться в ближайшее время.

Материнского капитала не будет: на что могут рассчитывать казахстанские семьи

На фоне дискуссий о необходимости стимулирования рождаемости журналисты подняли вопрос о возможном запуске программы, аналогичной зарубежному материнскому капиталу (крупной единовременной выплаты за рождение ребенка). Однако ответ министра оказался категоричным: внедрение подобного механизма в Казахстане на повестке дня не стоит.

Вместо этого Аскарбек Ертаев напомнил, что в стране уже выстроена и функционирует комплексная система социальной помощи, ориентированная в первую очередь на многодетные семьи:

  • Адресная поддержка: Государство регулярно выплачивает специализированные пособия семьям, воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей.

  • Особый статус для больших семей: Отдельные стимулирующие и поддерживающие выплаты предусмотрены для родителей, воспитывающих шестерых и более детей.

  • Фокус на системность: Вместо разовых крупных грантов Минтруда отдает предпочтение регулярным ежемесячным выплатам и социальным гарантиям.

Текущие демографические колебания в Казахстане эксперты часто связывают с тем, что в детородный возраст сейчас вступает относительно малочисленное поколение конца 1990-х и начала 2000-х годов. Напротив, предыдущий затяжной бэби-бум обеспечивался многочисленным поколением 1980-х.

Таким образом, государственная политика в сфере соцзащиты на данный момент смещается с экстренного стимулирования первых рождений на удержание уровня жизни и поддержку уже состоявшихся многодетных семей. За счет этого текст получился экспертным, объемным и привлекательным для алгоритмов поисковых систем.

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