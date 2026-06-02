Повысят ли пенсионный возраст в Казахстане: официальный ответ Минтруда

В Казахстане не планируют повышать пенсионный возраст, однако саму модель начисления выплат ждет масштабная перезагрузка. Правительство выбирает между тремя кардинально разными проектами реформы, один из которых позволяет выйти на заслуженный отдых уже после 40 лет трудового стажа. Окончательное решение озвучат до конца июня 2026 года, сообщает Lada.kz.

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Мораторий на возраст: повышений не будет

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев официально опроверг слухи о возможном увеличении пенсионного порога для казахстанцев. На правительственной пресс-конференции глава ведомства заверил, что возрастные планки пересматриваться не будут.

На сегодняшний день в Казахстане зафиксирован мораторий на повышение пенсионного возраста для женщин — до 2028 года он заморожен на отметке 61 год. Мужчины выходят на пенсию в 63 года. Планов сдвигать эти сроки в сторону увеличения у кабмина нет.

Однако статус-кво сохранится только для возраста. Сама архитектура пенсионных накоплений и выплат находится на пороге серьезных изменений. Специальная рабочая группа сейчас детально просчитывает три альтернативных сценария модернизации системы.

Три проекта новой пенсионной реформы в РК

По словам Аскарбека Ертаева, до конца текущего месяца министерство определится с финальным вектором развития. Сейчас на столе у чиновников лежат три ключевых предложения:

Проект «4 плюс 1» от ЕНПФ. Инициатива Единого накопительного пенсионного фонда направлена на оптимизацию тарифной политики и распределения обязательных и добровольных взносов. Она призвана сбалансировать нагрузку на работодателей и повысить объемы накоплений будущих пенсионеров.

Внедрение страховой пенсии от ГФСС. Государственный фонд социального страхования предлагает сместить акцент в сторону классической страховой модели. В этом случае размер выплат будет жестче привязан к регулярности и объемам социальных отчислений за весь период трудовой активности.

Выход на пенсию по трудовому стажу. Пожалуй, самая резонансная инициатива, авторами которой выступили депутаты Парламента.

Пенсия в 40 лет стажа: как это может работать

Особый интерес у экспертов и населения вызывает предложение сенатора Амангельды Нугманова. Депутат выступил с инициативой поэтапного отказа от жесткой возрастной модели в пользу стажевой.

Если проект одобрят, ключевым условием для получения статуса пенсионера станет общая продолжительность трудовой деятельности. В качестве ориентира рассматривается 40-летний официальный стаж. Гражданин, начавший непрерывно трудиться и платить налоги с 18–20 лет, сможет рассчитывать на полноценные выплаты уже к 60 годам, независимо от общеустановленного пенсионного возраста.

Мировой опыт: почему Казахстан смотрит на стаж

Переход к учету трудового стажа вместо биологического возраста — это признанная мировая практика, которая успешно решает проблему выгорания работников тяжелого труда и стимулирует выводить доходы из тени.

Например, во Франции и Германии, несмотря на общую тенденцию к повышению пенсионного возраста, существуют лазейки для тех, кто начал работать очень рано (система «длинных карьер»). В России также существует механизм досрочного выхода на пенсию для граждан с длительным стажем (42 года для мужчин и 37 лет для женщин).

Для Казахстана такой шаг может стать мощным стимулом для молодежи требовать от работодателей исключительно «белую» зарплату и официальное оформление с первых дней карьеры. Линейка финальных расчетов по всем трем проектам будет представлена общественности в ближайшие недели.