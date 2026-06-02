Доллар пробил 493 тенге на KASE: что происходит с валютой и к чему готовиться казахстанцам

Доллар резко пошел вверх на торгах в Казахстане, вплотную приблизившись к психологической отметке в 500 тенге за единицу, сообщает Lada.kz.

Фото: banker.kz

Итоги торгов: американская валюта снова в плюсе

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 2 июня 2026 года, национальная валюта продемонстрировала заметное ослабление. Средневзвешенный курс доллара США остановился на отметке 493,15 тенге, прибавив сразу 3,59 тенге по сравнению с предыдущими сессиями.

Официальный утренний курс Национального банка (488,96 тенге) оказался значительно ниже реальных рыночных ожиданий, что спровоцировало повышенный спрос на валюту в течение дня.

Что касается других ключевых валют:

Китайский юань укрепился до 73,09 тенге (+0,79).

Российский рубль, напротив, немного просел — его средневзвешенная стоимость снизилась до 6,76 тенге (-0,09).

Почему падает тенге: нефтяной фактор и глобальные тренды

Текущее пике казахстанской валюты напрямую связано с ситуацией на сырьевых рынках. В начале июня мировые цены на нефть марки Brent перешли к снижению, торгуясь в коридоре $94,20 – $95,04 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI также просели до уровней $91,30 – $91,99.

Поскольку бюджет Казахстана критически зависит от нефтедолларов, любое падение стоимости «черного золота» ниже $95 автоматически ослабляет позиции тенге. Дополнительное давление на нацвалюту оказывают растущий импорт и сезонный спрос на иностранную валюту со стороны бизнеса и отпускников.

Ситуация в обменниках: сколько стоит валюта «на руках»

Розничный рынок моментально отреагировал на биржевое ралли. В обменных пунктах крупных городов Казахстана (Алматы, Астана, Шымкент) сформировался следующий ценовой коридор:

Валюта Покупка Продажа Доллар США ($) 492,0 тенге 494,4 тенге Евро (€) 571,4 тенге 576,8 тенге Российский рубль (₽) 6,56 тенге 6,69 тенге

Что будет дальше с курсом?

Финансовые аналитики отмечают, что если тренд на снижение нефтяных котировок продолжится, а Национальный банк Казахстана не прибегнет к валютным интервенциям для поддержки нацвалюты, доллар имеет все шансы протестировать отметку в 495–497 тенге уже до конца текущей недели. В текущей ситуации эксперты рекомендуют казахстанцам избегать панической скупки валюты на пике стоимости.