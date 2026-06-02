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02.06.2026, 16:47

Движение поездов в режиме онлайн: КТЖ запустило интерактивное табло для пассажиров в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 312

АО «Пассажирские перевозки» запустило интерактивный цифровой сервис, позволяющий отслеживать точное местоположение пассажирских поездов по всему Казахстану в режиме реального времени. На интерактивной карте отображаются маршруты, задержки и расчетное время прибытия составов, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

GPS на рельсах: как устроена система мониторинга

В основу новой системы легла глобальная спутниковая навигация. На все пассажирские вагоны и локомотивы АО «Пассажирские перевозки» (дочерняя структура АО «НК «Қазақстан темір жолы») установлены современные GPS-трекеры. Они непрерывно передают геоданные в Ситуационный центр компании.

Специалисты центра круглосуточно мониторят обстановку на железных дорогах страны. Автоматическая обработка этих координат позволяет транслировать положение поездов на экраны пользователей без задержек. Для Казахстана с его огромными расстояниями и частыми климатическими вызовами (от степных буранов зимой до экстремальной жары летом) внедрение такого сквозного трекинга стало важнейшим шагом в цифровизации транспортной отрасли.

Что именно можно узнать на онлайн-табло?

Сервис tablo-railways.kz разработан так, чтобы минимизировать стресс пассажиров и встречающих. Функционал интерактивной карты включает:

  • Точную геолокацию: точка на карте показывает, где именно находится поезд в данную минуту.

  • График движения: отображается время прибытия и отправления по каждой промежуточной станции.

  • Хронометраж стоянок: пользователь видит, сколько минут состав проведет на перроне, что удобно, если нужно выйти на станции.

  • Фактическое время: система автоматически пересчитывает время прибытия на конечный пункт с учетом возможных задержек в пути.

Пошаговая инструкция: как проверить свой поезд

Воспользоваться новой услугой можно двумя простыми способами, причем абсолютно бесплатно и без обязательной регистрации:

  1. Прямой доступ: перейдите на специализированный портал tablo-railways.kz, введите номер поезда или найдите его на интерактивной карте Казахстана.

  2. Через билетный сайт: зайдите на официальный ресурс по продаже билетов bilet.railways.kz и кликните на яркий баннер «Онлайн-табло движения поездов». Интерфейс адаптирован как для персональных компьютеров, так и для смартфонов.

Уникальный контекст: лайфхаки для пассажиров КТЖ

Особенно актуальным сервис становится во время пиковых нагрузок — во время летних отпусков, студенческих каникул и праздников (таких как Наурыз или Новый год), когда нагрузка на инфраструктуру возрастает, а поезда могут выбиваться из графика из-за погодных условий или технических регламентов.

Экспертные советы для путешественников:

  • Сложные маршруты с пересадкой: если вы едете, например, из Алматы в Костанай с пересадкой в Астане, сверяйте время прибытия первого поезда онлайн. Если первый состав задерживается, вы сможете оперативно переоформить билет на следующий сегмент или скорректировать планы.

  • Экономия на трансфере: встречающим родственникам больше не нужно звонить в справочную службу вокзала (номер 105) или часами ждать на перроне. Достаточно открыть карту и выезжать на вокзал ровно к моменту прибытия.

  • Форс-мажорные ситуации: в случае резкого ухудшения погоды (метели на севере РК) онлайн-табло мгновенно покажет, застрял ли поезд на перегоне или продолжает движение.

Внедрение трекеров существенно повышает прозрачность работы КТЖ и выводит клиентский сервис национального перевозчика на принципиально новый, европейский уровень.

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