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02.06.2026, 17:29

Кто спонсирует казахстанские НПО? КГД раскрыл миллиардные суммы и имена зарубежных доноров

Новости Казахстана 0 1 395

Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов РК обновил реестр лиц и организаций, получающих финансирование из иностранных источников. В свежий список за второе полугодие 2025 года вошли 155 субъектов, включая известные общественные фонды, НПО, правозащитные структуры и представителей медиа-сферы. Общая сумма зарубежных поступлений превысила 12 миллиардов тенге, сообщает Lada.kz. 

Фото: sonar2050.org
Фото: sonar2050.org

Прозрачность на максимум: почему новый список вызвал резонанс

Главное отличие нынешнего документа от предыдущих версий — его беспрецедентная детализация. Если раньше КГД публиковал лишь наименования организаций и имена физлиц, то теперь ведомство раскрыло «карты» полностью.

Каждый гражданин Казахстана теперь может в открытом доступе проверить:

  • Точную сумму поступивших на счета средств;

  • Конкретное целевое назначение (имущество или деньги);

  • Полное наименование источника финансирования (от конкретных зарубежных фондов до стран происхождения капитала).

В списке традиционно оказались правозащитные организации, экологические движения, независимые журналисты и ассоциации, занимающиеся развитием гражданского общества.

Миллиарды из-за рубежа: кто вошел в реестр КГД

В свежий список ведомства вошли 155 субъектов — среди них известные казахстанские неправительственные организации (НПО), правозащитные группы, общественные фонды, медийные структуры и независимые журналисты. Суммарный объем иностранного финансирования, поступившего в страну за отчетные шесть месяцев, превысил 12 миллиардов тенге.

В ведомстве подчеркивают, что публикация данных направлена на повышение прозрачности гражданского сектора и усиление контроля за целевым использованием капитала, поступающего от международных институтов, иностранных государств, дипломатических миссий и зарубежных фондов.

  • Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ): задекларировало более 350 млн тенге. Деньги поступали от американского National Endowment for Democracy (NED), структур Джорджа Сороса (Институт Открытого общества) и европейского фонда Sigrid Rausing Trust.

  • Международный центр журналистики MediaNet: получил порядка 300 млн тенге. В числе спонсоров значатся немецкая сеть восточноевропейского репортажа n-ost, European Endowment for Democracy и японский фонд The Nippon Foundation.

  • Центр исследования правовой политики (LPRC): отчитался о 284 млн тенге, выделенных Европейской комиссией и Госдепартаментом США.

  • ОФ «CAPS Unlock» и ОФ «PaperLab»: суммарно привлекли около 274 млн тенге преимущественно через американские и европейские фонды содействия открытому обществу.

  • ОФ «Крылья свободы»: зафиксировал в реестре 61 млн тенге, спонсорами которых выступили Посольства Нидерландов и Великобритании, а также американский Институт изучения войны (ISW).

Как Казахстан пришел к «реестру иноагентов»

Практика публикации подобных списков в Казахстане началась не сегодня — законодательные нормы были приняты еще в 2016 году, однако сам реестр КГД впервые опубликовал лишь в сентябре 2023 года. Тогда в него вошли 240 организаций (включая Казахстанское бюро по правам человека и норвежский Хельсинкский комитет).

В отличие от российского законодательства об «иноагентах», казахстанский аналог юридически не накладывает на участников списка статус изгоев, не маркирует их деятельность как деструктивную и не вводит прямых запретов на работу. Власти РК позиционируют этот шаг исключительно как меру «повышения доверия граждан к институтам гражданского общества» и усиления финансового мониторинга внутри страны.

Под пристальным вниманием FATF: Зачем Минфину эти данные?

Эксперты связывают такую скрупулезную детализацию (вплоть до тиына) с жесткими требованиями Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Казахстан активно приводит свое финансовое законодательство в соответствие с мировыми стандартами, чтобы избежать попадания в «серые списки» организации.

Кроме того, по закону РК, за сокрытие или несвоевременное уведомление налоговых органов о получении зарубежных грантов предусмотрены внушительные штрафы (от 50 до 350 МРП), а при повторном нарушении — временный запрет на деятельность организации. Ознакомиться с полным обновленным списком и проверить конкретные суммы можно на официальном портале КГД МФ РК.

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