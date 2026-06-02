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02.06.2026, 17:39

«На двух языках и в каждом кабинете»: Токаев утвердил жесткое требование для всех казахстанцев

Новости Казахстана 0 1 243

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал обеспечить повсеместный доступ к тексту Конституции на казахском и русском языках, сделав её изучение обязательным элементом правовой культуры общества, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

Фото: Акорда
Фото: Акорда

Выступая на совещании по развитию нового города Алатау, глава государства подчеркнул, что Основной закон должен стать реальной движущей силой модернизации страны, а не просто декларативным документом.

Конституция для всех: от воинских частей до частного бизнеса

По мнению президента, построение Справедливого Казахстана невозможно без глубинного понимания гражданами своих прав и обязанностей. Токаев заявил о необходимости развернуть масштабную просветительскую кампанию, которая охватит абсолютно все институты государства и гражданского общества.

«Между государством и обществом должно установиться настоящее партнерство, а активные и неравнодушные граждане должны стать созидательной силой нации. Поэтому необходимо, чтобы Конституция на двух языках была доступна для изучения везде: в гражданских и военных вузах, в школах и воинских частях, в государственных и частных предприятиях», — резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Особый акцент был сделан на государственном аппарате. Глава государства жестко обозначил рамки для управленцев: должностные лица, представители силовых структур и любые другие ветви власти обязаны в своей ежедневной практике постоянно ссылаться на нормы Конституции, подтверждая легитимность и прозрачность своих решений.

Зачем Казахстану «конституционная перезагрузка»?

Инициатива Токаева звучит особенно актуально на фоне масштабной конституционной реформы, запущенной после общенационального референдума. Изменения, затронувшие треть статей Основного закона, существенно перераспределили властные полномочия, усилили роль Парламента и закрепили создание Конституционного Суда, куда теперь может обратиться любой казахстанец.

Эксперты отмечают, что требование Токаева внедрить изучение Конституции даже в частный сектор — это попытка перенять успешный опыт развитых стран (например, США или Германии), где знание Основного закона является базовым признаком гражданской зрелости и защищает бизнес от неправомерного давления чиновников.

Почему это заявление прозвучало именно в Алатау?

Символично, что курс на правовую грамотность был объявлен в Алатау — масштабном мегапроекте, который строится на базе специальной экономической зоны между Алматы и Конаевым. Алатау позиционируется как инновационный хаб и «город будущего», привлекающий миллиардные иностранные инвестиции.

Создавая там принципиально новую инфраструктуру, руководство страны стремится одновременно заложить и новые стандарты правовой культуры, где инвесторы, бизнесмены и рядовые граждане будут взаимодействовать исключительно в прозрачном конституционном поле.

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