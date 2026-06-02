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02.06.2026, 18:17

Казахстан меняет правила выплат для безработных: сколько теперь будут платить и кому

Новости Казахстана 0 1 513

В Казахстане намерены сократить период выплаты социальных пособий по безработице с шести до четырех месяцев. Глава Минтруда Аскарбек Ертаев объяснил непопулярную меру избытком вакансий на рынке и возвратом к «допандемийным» стандартам, сообщает Lada.kz. 

Фото: ritmeurasia.ru
Фото: ritmeurasia.ru

Возврат к истокам: почему Минтруда урезает сроки

Сроки финансовой поддержки казахстанцев, потерявших работу, планируют оптимизировать. В кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев заявил, что полугодовой период выплат был временной мерой, вводившейся на фоне коронакризиса.

По словам чиновника, затягивать процесс поиска работы в текущих реалиях не имеет смысла. На Электронной бирже труда (Enbek.kz) ежемесячно аккумулируется порядка 117 тысяч активных вакансий. Вместо пассивного ожидания государство намерено внедрить механизм проактивного трудоустройства: в течение четырех месяцев соискателю будут непрерывно предлагать свободные рабочие места строго по его профилю.

Сколько платят безработным в Казахстане в 2026 году?

Напомним, что пособие по безработице в РК выплачивается не из госбюджета, а из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Соответственно, рассчитывать на него могут только те граждане, за которых работодатели официально отчисляли социальные налоги.

Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от двух ключевых факторов:

  • Среднемесячный доход за последние 24 месяца.

  • Стаж участия в системе социального страхования (коэффициент замещения дохода составляет до 45%).

По данным Минтруда, средний размер выплаты на случай потери работы в стране колеблется в пределах от 50 000 до 120 000 тенге, в зависимости от прошлых легальных доходов заявителя.

На какую еще помощь могут рассчитывать казахстанцы без работы?

Помимо временных денежных выплат из ГФСС, официально зарегистрированные безработные граждане имеют право на комплексную поддержку от Центров трудоустройства («Мансап»):

  • Бесплатное переобучение: Возможность пройти курсы краткосрочного профессионального обучения или получить новые цифровые навыки на платформе Skills Enbek.

  • Субсидируемые рабочие места: Участие в программах «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст» (для граждан предпенсионного возраста).

  • Общественные работы: Временная занятость, не требующая предварительной квалификации, которая полностью оплачивается за счет бюджета.

  • Гранты на открытие бизнеса: Для социально уязвимых слоев населения предусмотрены безвозмездные гранты (до 400 МРП) на реализацию стартовых бизнес-идей.

Чтобы получить статус безработного и претендовать на выплаты, казахстанцам не обязательно посещать инстанции лично — процедуру можно пройти онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eKnopka всего за несколько кликов.

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