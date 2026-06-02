Казахстан меняет правила выплат для безработных: сколько теперь будут платить и кому

В Казахстане намерены сократить период выплаты социальных пособий по безработице с шести до четырех месяцев. Глава Минтруда Аскарбек Ертаев объяснил непопулярную меру избытком вакансий на рынке и возвратом к «допандемийным» стандартам, сообщает Lada.kz.
Сроки финансовой поддержки казахстанцев, потерявших работу, планируют оптимизировать. В кулуарах правительства министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев заявил, что полугодовой период выплат был временной мерой, вводившейся на фоне коронакризиса.
По словам чиновника, затягивать процесс поиска работы в текущих реалиях не имеет смысла. На Электронной бирже труда (Enbek.kz) ежемесячно аккумулируется порядка 117 тысяч активных вакансий. Вместо пассивного ожидания государство намерено внедрить механизм проактивного трудоустройства: в течение четырех месяцев соискателю будут непрерывно предлагать свободные рабочие места строго по его профилю.
Напомним, что пособие по безработице в РК выплачивается не из госбюджета, а из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Соответственно, рассчитывать на него могут только те граждане, за которых работодатели официально отчисляли социальные налоги.
Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от двух ключевых факторов:
Среднемесячный доход за последние 24 месяца.
Стаж участия в системе социального страхования (коэффициент замещения дохода составляет до 45%).
По данным Минтруда, средний размер выплаты на случай потери работы в стране колеблется в пределах от 50 000 до 120 000 тенге, в зависимости от прошлых легальных доходов заявителя.
Помимо временных денежных выплат из ГФСС, официально зарегистрированные безработные граждане имеют право на комплексную поддержку от Центров трудоустройства («Мансап»):
Бесплатное переобучение: Возможность пройти курсы краткосрочного профессионального обучения или получить новые цифровые навыки на платформе Skills Enbek.
Субсидируемые рабочие места: Участие в программах «Молодежная практика», «Первое рабочее место», «Контракт поколений» и «Серебряный возраст» (для граждан предпенсионного возраста).
Общественные работы: Временная занятость, не требующая предварительной квалификации, которая полностью оплачивается за счет бюджета.
Гранты на открытие бизнеса: Для социально уязвимых слоев населения предусмотрены безвозмездные гранты (до 400 МРП) на реализацию стартовых бизнес-идей.
Чтобы получить статус безработного и претендовать на выплаты, казахстанцам не обязательно посещать инстанции лично — процедуру можно пройти онлайн через портал eGov.kz или мобильное приложение eKnopka всего за несколько кликов.
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