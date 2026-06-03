КФГД предупредил казахстанцев о потере прибыли на депозитах: что нужно срочно отключить

Казахстанские вкладчики рискуют потерять существенную часть дохода по депозитам из-за автоматического продления договоров. КФГД призывает срочно проверить условия вкладов, так как разница между старыми и новыми ставками в банках достигает 2%, сообщает Lada.kz.

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Пассивный доход под угрозой: как работает «скрытая» функция банков

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) обратился к гражданам с предупреждением об особенностях функции автопролонгации. Автоматическое продление вклада без визита в банк, которое изначально позиционировалось как удобный сервис, в текущих экономических реалиях может обернуться финансовыми потерями.

После завершения официального срока действия депозита события, как правило, развиваются по двум сценариям:

Снижение ставки: Вклад продлевается на аналогичный срок, но под текущий процент банка, который может оказаться значительно ниже первоначального. Сброс до 0,1%: Если лимит автопродлений исчерпан или услуга не была предусмотрена, деньги переходят в категорию «до востребования» под символический процент.

Важно: По данным статистики за апрель 2026 года, условия по ставкам изменились у каждого четвертого продленного тенгового депозита (27%).

Цифры говорят: почему закрыть и открыть вклад выгоднее, чем продлить

Статистика КФГД наглядно демонстрирует упущенную выгоду. Например, по полугодовым сберегательным вкладам с возможностью пополнения средняя ставка при автоматическом продлении составляла 18% годовых. При этом, если бы клиент закрыл этот вклад и открыл новый из актуальной линейки банка, его доходность составила бы уже 20% годовых.

Разница в 2 процентных пункта — это прямые потери вкладчика, который доверился автоматике. Особенно высок риск в случаях, когда банк полностью закрывает старый продукт для новых клиентов: в этой ситуации «архивный» депозит продлевается на заведомо невыгодных условиях.

Как не потерять деньги: пошаговая инструкция для казахстанцев

Чтобы защитить свои накопления и выжать максимум из текущих высоких ставок, эксперты рекомендуют предпринять три простых шага: