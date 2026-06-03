Родственники погибших простили виновника жуткого ДТП на Аль-Фараби: уйдет ли он от наказания?

Судебный процесс по делу о жутком ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы принял неожиданный оборот: родственники погибших заявили, что полностью простили нетрезвого водителя Александра Пака и просят суд оставить его на свободе. Однако, по оценкам ведущих юристов, избежать реального тюремного срока виновнику аварии, унесшей три жизни, все равно не удастся, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
В Алматы проходят судебные слушания по резонансному уголовному делу в отношении Александра Пака. Мужчина обвиняется в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть трех человек. По версии следствия, подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того, на его автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные номера.
Трагедия произошла, когда Пак разогнал машину до критических 219 км/ч, потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение. В ходе последнего заседания, в котором обвиняемый из-за проблем со здоровьем участвовал дистанционно, он полностью признал свою вину.
Проспект Аль-Фараби в Алматы исторически считается одной из самых опасных и скоростных магистралей мегаполиса. Несмотря на плотный поток и регулярное снижение скоростного режима на отдельных участках, здесь фиксируются тяжелейшие аварии из-за любителей ночных гонок. Скорость 219 км/ч, зафиксированная в данном деле, является беспрецедентной для городской черты и фактически лишала других участников движения шанса на выживание.
Главной сенсацией процесса стало заявление близких погибших. Родственники двоих жертв аварии сообщили суду, что Пак в полном объеме возместил им материальный и моральный ущерб. Потерпевшие подчеркнули, что зла на водителя не держат, и официально попросили судейскую коллегию не отправлять мужчину за решетку.
Мать третьей погибшей девушки на заседании не присутствовала и свою позицию пока не озвучила.
Вопреки ожиданиям защиты, прощение со стороны пострадавших в Казахстане не является основанием для закрытия подобного дела. Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков оперативно проанализировал ситуацию и объяснил, почему Паку придется отправиться в колонию.
Запрет на примирение: Согласно Уголовному кодексу РК, по делам о ДТП со смертельным исходом (тем более в нетрезвом виде) примирение сторон юридически невозможно. Государство выступает главным обвинителем, защищая общественную безопасность.
Реальные сроки: Формально статья предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. На практике, с учетом признания вины, раскаяния и полного возмещения ущерба, суды обычно снижают планку до минимально возможной — 5 лет. Условный срок в таких случаях казахстанская судебная система фактически не применяет.
Несмотря на неизбежность обвинительного приговора, закон оставляет лазейки для существенного смягчения условий содержания.
По прогнозу Утебекова, отбывать наказание Александр Пак будет в учреждении минимальной безопасности — так называемой колонии-поселении. Условия там значительно мягче, чем на зоне общего режима: осужденные могут носить гражданскую одежду и даже легально работать за пределами учреждения.
Кроме того, включаются правила льготного зачета сроков и УДО:
Один день в следственном изоляторе (СИЗО) во время следствия приравнивается к двум дням в колонии-поселении.
Подать ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом (ЗМН) и выйти на свободу осужденный сможет уже после отбытия 1/4 части назначенного срока.
Таким образом, при приговоре в 5 лет Паку достаточно будет провести в заключении всего 1 год и 3 месяца, чтобы получить реальный шанс вернуться домой.
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