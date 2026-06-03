Родственники погибших простили виновника жуткого ДТП на Аль-Фараби: уйдет ли он от наказания?

Судебный процесс по делу о жутком ДТП на проспекте Аль-Фараби в Алматы принял неожиданный оборот: родственники погибших заявили, что полностью простили нетрезвого водителя Александра Пака и просят суд оставить его на свободе. Однако, по оценкам ведущих юристов, избежать реального тюремного срока виновнику аварии, унесшей три жизни, все равно не удастся, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

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Трагедия на 219 км/ч: в чем обвиняют водителя

В Алматы проходят судебные слушания по резонансному уголовному делу в отношении Александра Пака. Мужчина обвиняется в совершении ДТП, повлекшего по неосторожности смерть трех человек. По версии следствия, подсудимый сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Более того, на его автомобиле были установлены подложные государственные регистрационные номера.

Трагедия произошла, когда Пак разогнал машину до критических 219 км/ч, потерял управление, вылетел на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение. В ходе последнего заседания, в котором обвиняемый из-за проблем со здоровьем участвовал дистанционно, он полностью признал свою вину.

Проспект Аль-Фараби в Алматы исторически считается одной из самых опасных и скоростных магистралей мегаполиса. Несмотря на плотный поток и регулярное снижение скоростного режима на отдельных участках, здесь фиксируются тяжелейшие аварии из-за любителей ночных гонок. Скорость 219 км/ч, зафиксированная в данном деле, является беспрецедентной для городской черты и фактически лишала других участников движения шанса на выживание.

Потерпевшие просят о милосердии

Главной сенсацией процесса стало заявление близких погибших. Родственники двоих жертв аварии сообщили суду, что Пак в полном объеме возместил им материальный и моральный ущерб. Потерпевшие подчеркнули, что зла на водителя не держат, и официально попросили судейскую коллегию не отправлять мужчину за решетку.

Мать третьей погибшей девушки на заседании не присутствовала и свою позицию пока не озвучила.

Юридический разбор: почему примирение сторон невозможно

Вопреки ожиданиям защиты, прощение со стороны пострадавших в Казахстане не является основанием для закрытия подобного дела. Известный казахстанский адвокат Джохар Утебеков оперативно проанализировал ситуацию и объяснил, почему Паку придется отправиться в колонию.

Запрет на примирение: Согласно Уголовному кодексу РК, по делам о ДТП со смертельным исходом (тем более в нетрезвом виде) примирение сторон юридически невозможно. Государство выступает главным обвинителем, защищая общественную безопасность.

Реальные сроки: Формально статья предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. На практике, с учетом признания вины, раскаяния и полного возмещения ущерба, суды обычно снижают планку до минимально возможной — 5 лет. Условный срок в таких случаях казахстанская судебная система фактически не применяет.

Сколько на самом деле отсидит виновник ДТП?

Несмотря на неизбежность обвинительного приговора, закон оставляет лазейки для существенного смягчения условий содержания.

По прогнозу Утебекова, отбывать наказание Александр Пак будет в учреждении минимальной безопасности — так называемой колонии-поселении. Условия там значительно мягче, чем на зоне общего режима: осужденные могут носить гражданскую одежду и даже легально работать за пределами учреждения.

Кроме того, включаются правила льготного зачета сроков и УДО:

Один день в следственном изоляторе (СИЗО) во время следствия приравнивается к двум дням в колонии-поселении. Подать ходатайство о замене неотбытой части наказания более мягким видом (ЗМН) и выйти на свободу осужденный сможет уже после отбытия 1/4 части назначенного срока.

Таким образом, при приговоре в 5 лет Паку достаточно будет провести в заключении всего 1 год и 3 месяца, чтобы получить реальный шанс вернуться домой.