Выжил вопреки всему: спасенному из мусорного бака малышу в Актобе дали имя Батыр

Найденный в мусорном контейнере Актобе новорожденный мальчик идет на поправку и готовится к выписке из детской больницы. Спасенному малышу, за чьей судьбой следит вся страна, дали символическое имя Батыр (Богатырь), однако его биологическую мать полиция не может найти до сих пор, сообщает Lada.kz со ссылкой на КТК.

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Врачи сотворили чудо: Батыр уверенно набирает вес

Медики Актюбинской областной детской больницы сообщают о выраженной положительной динамике в состоянии маленького пациента. Малыш, перенесший сильнейший стресс и переохлаждение, демонстрирует волю к жизни, полностью оправдывая свое новое имя.

Динамика веса: При поступлении в стационар младенец весил 2 кг 900 граммов, а ко 2 июня его вес уверенно перешагнул отметку в 3 килограмма .

Текущий статус: Состояние ребенка все еще оценивается врачами как средней степени тяжести, что стандартно для подобных клинических случаев, однако все ключевые медицинские анализы уже пришли в норму.

По словам руководителя отдела Управления здравоохранения Актюбинской области Алии Шарбаковой, в ближайшее время, после завершения обязательного курса реабилитации и оформления документов, Батыра переведут в специализированный дом ребенка «Умит».

«Ребенок стабилен. После полного завершения всех процедур и осмотров он будет направлен в дом ребенка "Умит"», — резюмировала Шарбакова.

Что грозит матери, оставившей ребенка?

Пока Батыр находится под присмотром нянечек и врачей, правоохранительные органы Актобе продолжают оперативно-розыскные мероприятия по поиску роженицы. Согласно Уголовному кодексу РК, подобные действия квалифицируются по статье 119 УК РК («Оставление в опасности»). Если будет доказано, что мать умышленно бросила новорожденного в беспомощном состоянии в пакете, ей грозит крупный штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до одного года. В случае, если бы ребенка не нашли вовремя, статья переквалифицировалась бы в покушение на убийство.

Хроника аналогичных трагедий в Казахстане

Случай в Актобе — далеко не первый, который поднимает волну общественного возмущения в стране:

Ежегодно в Казахстане фиксируется от 10 до 20 случаев обнаружения брошенных младенцев на улицах, в общественных туалетах и мусорных баках.

Главная причина, по мнению социологов — послеродовой психоз, страх перед осуждением общества (уят) и отсутствие финансовой или психологической поддержки у молодых, часто несовершеннолетних, матерей.

Почему в Казахстане до сих пор нет официальных «бэби-боксов»?

Эта трагедия вновь реанимировала многолетнюю дискуссию вокруг необходимости легализации так называемых «окон жизни» (бэби-боксов) — специально оборудованных мест при роддомах, где мать может анонимно и безопасно для жизни младенца оставить его, не подвергаясь уголовному преследованию.

Противники инициативы считают, что это может стимулировать отказы от детей. Однако правозащитники настаивают: бэби-боксы созданы не для поощрения отказов, а для того, чтобы уберечь детей от страшной смерти на морозе или в мусорных баках. При наличии такого «окна» маленький Батыр оказался бы в тепле и безопасности с первых минут.

Что ждет Батыра дальше: процедура усыновления

Как только мальчик переедет в дом малютки «Умит», статус «подкидыша» наложит определенные юридические обязательства. Если в течение ближайших месяцев биологическая мать или близкие родственники не будут найдены и не заявят свои права, Батыр получит статус, позволяющий включить его в Республиканский банк данных детей-сирот.

Учитывая огромный общественный резонанс и то, что мальчик родился здоровым, юристы прогнозируют, что у Батыра есть очень высокие шансы оперативно обрести любящую приемную семью — очереди на усыновление новорожденных детей в Казахстане растягиваются на годы.