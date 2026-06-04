Черный список Минтруда: кому в Казахстане придется срочно менять работу

В Казахстане на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта могут исчезнуть 14 профессий, затронув десятки тысяч работников, предупреждают эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.
Искусственный интеллект готовит масштабную перетряску казахстанского рынка труда. По прогнозам Минтруда, к 2035 году нейросети полностью ликвидируют 14 популярных профессий, оставив без работы 50 тысяч человек, а еще 4 миллионам граждан придется экстренно переучиваться.
Прогресс больше не ждет. Как заявил директор департамента занятости Минтруда и соцзащиты Мухтар Толеу, под полным ударом автоматизации оказались сферы, завязанные на рутинном вводе и обработке данных.
В «расстрельный список» ведомства попали 14 профессий, среди которых:
операторы колл-центров и почтовой связи;
наборщики текстов, стенографисты и корректоры;
обработчики информации и специалисты по ручному сбору данных;
бухгалтеры-кассиры начального уровня.
Еще 46 профессий (в основном офисные служащие и рядовые экономисты) сохранятся, но штаты таких сотрудников сократятся на 362 тысячи человек. Самый же сильный удар придется на трансформацию: 562 специальности изменятся до неузнаваемости. Это затронет порядка 4 миллионов казахстанцев — почти половину всего экономически активного населения страны.
Пока Минтруда бьет тревогу, система образования Казахстана продолжает работать по старым лекалам. В Мажилисе Парламента РК уже подняли жесткий вопрос: государство продолжает выделять тысячи образовательных грантов на те специальности, которые исчезнут к моменту, когда первокурсники получат дипломы. Юристы, переводчики и экономисты по-прежнему бьют рекорды по популярности среди абитуриентов, хотя ИИ заменяет их базовые функции быстрее всего.
Из-за этого разрыва в правительстве уже обсуждают революционные меры: сокращение бакалавриата по «зонам риска» с 4 до 2–3 лет с упором на практику, а также введение жестких лимитов на прием в вузы по примеру Южной Кореи.
Эксперты сходятся во мнении: ИИ не заменит человека полностью, но человек с навыками ИИ заменит того, кто их игнорирует. Как отмечает эксперт Алдамжар Киикбаев, ключевым конкурентным преимуществом на рынке становится «промпт-инжиниринг» — умение правильно формулировать технические задания для нейросетей.
Согласно «Атласу новых профессий Казахстана», выигрывают те, кто вовремя перейдет на гибридный формат работы:
Юристы и бухгалтеры не останутся без работы, если научатся внедрять алгоритмы ИИ в финансовые и правовые модели.
Переводчики и редакторы переквалифицируются в «операторов нейросетей», которые будут лишь модерировать и дорабатывать сгенерированный машиной контент.
Параллельно в республике формируется колоссальный спрос на принципиально новые специальности. В ближайшие годы самыми высокооплачиваемыми станут AI-дизайнеры, инженеры по безопасности искусственного интеллекта, аналитики медицинских Big Data и менеджеры AI-агентов. Главный вызов для каждого казахстанца сегодня — понять, что диплом больше не гарантирует занятость, а главным навыком становится умение учиться заново.
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