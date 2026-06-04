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04.06.2026, 10:33

Черный список Минтруда: кому в Казахстане придется срочно менять работу

Новости Казахстана 0 1 845

В Казахстане на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта могут исчезнуть 14 профессий, затронув десятки тысяч работников, предупреждают эксперты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Седьмой канал.

Фото: freepik
Фото: freepik

Искусственный интеллект готовит масштабную перетряску казахстанского рынка труда. По прогнозам Минтруда, к 2035 году нейросети полностью ликвидируют 14 популярных профессий, оставив без работы 50 тысяч человек, а еще 4 миллионам граждан придется экстренно переучиваться.

Великое ИИ-сокращение: кто в зоне максимального риска?

Прогресс больше не ждет. Как заявил директор департамента занятости Минтруда и соцзащиты Мухтар Толеу, под полным ударом автоматизации оказались сферы, завязанные на рутинном вводе и обработке данных.

В «расстрельный список» ведомства попали 14 профессий, среди которых:

  • операторы колл-центров и почтовой связи;

  • наборщики текстов, стенографисты и корректоры;

  • обработчики информации и специалисты по ручному сбору данных;

  • бухгалтеры-кассиры начального уровня.

Еще 46 профессий (в основном офисные служащие и рядовые экономисты) сохранятся, но штаты таких сотрудников сократятся на 362 тысячи человек. Самый же сильный удар придется на трансформацию: 562 специальности изменятся до неузнаваемости. Это затронет порядка 4 миллионов казахстанцев — почти половину всего экономически активного населения страны.

Парадокс ЕНТ и скрытая тревога Мажилиса

Пока Минтруда бьет тревогу, система образования Казахстана продолжает работать по старым лекалам. В Мажилисе Парламента РК уже подняли жесткий вопрос: государство продолжает выделять тысячи образовательных грантов на те специальности, которые исчезнут к моменту, когда первокурсники получат дипломы. Юристы, переводчики и экономисты по-прежнему бьют рекорды по популярности среди абитуриентов, хотя ИИ заменяет их базовые функции быстрее всего.

Из-за этого разрыва в правительстве уже обсуждают революционные меры: сокращение бакалавриата по «зонам риска» с 4 до 2–3 лет с упором на практику, а также введение жестких лимитов на прием в вузы по примеру Южной Кореи.

Промпт вместо диплома: как выжить в эпоху нейросетей

Эксперты сходятся во мнении: ИИ не заменит человека полностью, но человек с навыками ИИ заменит того, кто их игнорирует. Как отмечает эксперт Алдамжар Киикбаев, ключевым конкурентным преимуществом на рынке становится «промпт-инжиниринг» — умение правильно формулировать технические задания для нейросетей.

Согласно «Атласу новых профессий Казахстана», выигрывают те, кто вовремя перейдет на гибридный формат работы:

  • Юристы и бухгалтеры не останутся без работы, если научатся внедрять алгоритмы ИИ в финансовые и правовые модели.

  • Переводчики и редакторы переквалифицируются в «операторов нейросетей», которые будут лишь модерировать и дорабатывать сгенерированный машиной контент.

Параллельно в республике формируется колоссальный спрос на принципиально новые специальности. В ближайшие годы самыми высокооплачиваемыми станут AI-дизайнеры, инженеры по безопасности искусственного интеллекта, аналитики медицинских Big Data и менеджеры AI-агентов. Главный вызов для каждого казахстанца сегодня — понять, что диплом больше не гарантирует занятость, а главным навыком становится умение учиться заново.

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