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04.06.2026, 10:48

«Комната страха» дотла сгорела в Атырау (видео)

Новости Казахстана 0 1 671

В Атырау дотла выгорели популярные детские аттракционы, включая деревянную «Комнату страха». Огонь распространился мгновенно, превратив развлекательную зону в опасное пепелище, однако экстренным службам удалось предотвратить масштабную катастрофу, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

Полуночный пожар в микрорайоне Авангард

Чрезвычайное происшествие случилось ближе к полуночи в самом сердце Атырау. Как стало известно из сводок экстренных служб, эпицентром возгорания стал известный среди горожан парк развлечений «Керемет», расположенный в микрорайоне Авангард по улице Тлендиева.

Сигнал о сильном задымлении и открытом огне поступил на пульт дежурного службы 112. К моменту, когда первые расчеты противопожарной службы прибыли на место происшествия, огонь уже полностью уничтожил деревянное здание «Комнаты страха» и перекинулся на стоящую вплотную к нему карусель. В социальных сетях очевидцы начали массово делиться кадрами бушующего пламени, выражая панику по поводу возможных жертв.

Скрытая угроза: почему огонь не оставил шансов конструкциям

Технические специалисты МЧС подчеркивают, что пожар сразу же принял так называемую «развившуюся форму». Главной причиной, почему аттракционы выгорели до основания за минуты, стала экстремально высокая пожарная нагрузка.

При строительстве подобных развлекательных зон часто используются легковоспламеняющиеся материалы: высушенное дерево, пластиковая обшивка, декорации из пенопласта и сложная электропроводка с высокой нагрузкой. В условиях летней сухой погоды в западном Казахстане такие объекты вспыхивают подобно спичке, а токсичный дым от горящего пластика усложняет локализацию.

Героизм пожарных и счастливая случайность

Несмотря на критическую скорость распространения огня, спасателям Атырауской области удалось совершить главное — отсечь стену пламени от других объектов парка. Плотная застройка развлекательных зон всегда несет в себе риск «эффекта домино», когда огонь уничтожает один аттракцион за другим. Пожарные оперативно организовали охлаждение соседних строений, локализовав очаг.

По официальным данным Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (МЧС РК), в результате инцидента никто не пострадал. Парк в это время уже был закрыт для посетителей, а внутри горящих сооружений не было обслуживающего персонала.

Что ждет индустрию развлечений дальше?

На данный момент на месте происшествия работают дознаватели противопожарной службы, которым предстоит установить точную причину ЧП. Среди основных версий рассматриваются:

  • Короткое замыкание в системе иллюминации карусели или «Комнаты страха»;

  • Нарушение правил монтажа электрооборудования;

  • Не исключается и человеческий фактор (включая неосторожное обращение с огнем).

Этот инцидент, вероятнее всего, спровоцирует волну внеплановых проверок пожарной безопасности в парках аттракционов по всему Казахстану, поскольку безопасность детских и массовых зон отдыха находится на особом контроле у правительства страны.

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