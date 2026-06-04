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04.06.2026, 11:50

Новая цена за работника: кого из казахстанских боссов пощадят, а кого «раскулачат»?

Новости Казахстана 0 1 704

В Казахстане готовится масштабная реформа системы обязательного страхования работников от несчастных случаев (ОСНС). Правительство планирует полностью отказаться от фиксированных минимальных тарифов для бизнеса, перейдя на гибкую модель, которая напрямую зависит от уровня опасности на производстве и реальной убыточности предприятий, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Прощай, фиксированный тариф: что задумал Кабмин

О грядущих изменениях в сфере защиты прав трудящихся стало известно из официального ответа премьер-министра РК Олжаса Бектенова на депутатский запрос. Глава правительства подчеркнул: действующая сейчас модель фиксированного минимального порога страховой премии морально устарела и не отвечает экономическим реалиям.

Новая тарифная сетка будет формироваться на основе трех ключевых факторов:

  • Уровень профессионального риска на конкретном объекте;

  • Отраслевая специфика бизнеса;

  • Индивидуальная статистика убыточности предприятия.

Проще говоря, для «безопасного» офисного бизнеса нагрузка может снизиться, в то время как владельцам опасных промышленных производств с высокой долей травматизма придется платить в разы больше.

Почему реформа ОСНС стала неизбежной?

Нынешняя реформа — это не просто желание чиновников изменить цифры, а попытка спасти систему от скрытого кассового разрыва. Дело в том, что в Казахстане в последнее время были законодательно расширены объемы обязательств перед пострадавшими на производстве и введены новые виды выплат (включая спецвыплаты людям, занятым на вредных производствах, уже с 55 лет). Это спровоцировало резкий взлет убыточности страховых компаний.

На начало 2026 года средний уровень убыточности по рынку ОСНС достиг критических 55%, а у некоторых крупных игроков и вовсе пробил потолок в 80%.

Финансовая устойчивость системы держится на пределе. Даже один серьезный инцидент на крупном предприятии может повлечь за собой выплаты, которые в сотни раз превышают сумму, которую работодатель успел заплатить в виде страховых премий.

Цифры, которые пугают: дефицит будущих выплат превысил 150 млрд тенге

Премьер-министр обнародовал тревожную статистику из официальной отчетности страховых организаций РК. Если сопоставить текущие доходы системы и ее будущие обязательства, обнажается огромная финансовая дыра:

Показатель в системе ОСНС Сумма (в тенге)
Текущие фактические выплаты (уже выплачено) 45,2 млрд
Объем собранных премий (то, что бизнес заплатил страховщикам) 136,1 млрд
Будущие аннуитетные обязательства (по уже наступившим случаям) 286 млрд

Что это значит? Обязательства страховщиков по выплатам инвалидам и семьям погибших на производстве на годы вперед уже превышают объемы собранных с бизнеса денег более чем в два раза (разница составляет порядка 150 млрд тенге). Без повышения тарифов для высокорисковых секторов система в будущем просто не сможет платить пострадавшим.

Что ждет малый бизнес и когда введут новые тарифы?

Огульного повышения цен для всех подряд не будет — это разрушило бы МСБ. Олжас Бектенов заверил, что любые изменения параметров ОСНС будут внедряться только после жестких актуарных (математических) расчетов.

Прямо сейчас на площадке Нацпалаты предпринимателей «Атамекен» развернут специальный проектный офис. К разработке новой формулы тарифообразования привлекли не только заинтересованные госорганы, но и независимых зарубежных актуариев.

Главная задача рабочей группы: сбалансировать систему, найти ресурсы для покрытия миллиардных обязательств, но при этом законодательно снизить финансовую нагрузку на субъекты малого бизнеса, где риски травматизма минимальны. Ожидается, что пакет финальных предложений будет представлен на рассмотрение Парламента уже в ближайшие месяцы.

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