Саткалиев раскрыл главную цифру будущей АЭС Казахстана

Первая атомная электростанция Казахстана обеспечит около 20% потребностей страны в электроэнергии, генерируя порядка 19,5 млрд кВт·ч ежегодно. Проект рассчитан минимум на 100 лет работы и закроет растущий дефицит энергосистемы, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.
Как сообщил глава профильного ведомства Алмасадам Саткалиев, ключевым приоритетом для будущей генерации АЭС останется покрытие внутреннего дефицита Казахстана. На фоне ежегодного роста энергопотребления и износа старых ТЭЦ, новые объемы станут базой для стабильности национальной сети.
Однако проект изначально проектируется с заделом на геополитическое влияние: излишки планируют направлять на межгосударственные перетоки. Станция сможет подстраховывать единую энергосистему Центральной Азии, поставляя электричество в соседние дефицитные регионы.
Строительство АЭС планируется в районе поселка Улкен на берегу озера Балхаш (Алматинская область). Это стратегическая точка: именно южные регионы Казахстана сейчас наиболее зависимы от перетоков электроэнергии с севера страны и из России. Прямое включение мощной АЭС в южный узел кардинально изменит энергетическую карту региона.
Экономическая целесообразность атомной станции вызывает много споров, однако ведомство закладывает в проект высокую рентабельность. Главный козырь современной атомной генерации — долговечность оборудования.
Базовый срок эксплуатации: 60 лет.
Возможное продление: дважды по 20 лет.
Итоговый жизненный цикл: до 100 лет непрерывной работы.
Такой временной горизонт позволяет распределить долговую нагрузку. По словам Саткалиева, финансовая модель АЭС гарантирует полный возврат привлеченных инвестиций и обслуживание займов непосредственно в период эксплуатации, сохраняя при этом коммерческую маржу.
Точные тарифы на «атомное» электричество для конечных потребителей и бизнеса пока не называются. Окончательная стоимость одного киловатт-часа и точные сроки окупаемости миллиардных инвестиций станут известны только после финализации проектно-сметной документации (ПСД) и итоговой корректировки финмодели.
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