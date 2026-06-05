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05.06.2026, 06:37

Саткалиев раскрыл главную цифру будущей АЭС Казахстана

Новости Казахстана 0 1 026

Первая атомная электростанция Казахстана обеспечит около 20% потребностей страны в электроэнергии, генерируя порядка 19,5 млрд кВт·ч ежегодно. Проект рассчитан минимум на 100 лет работы и закроет растущий дефицит энергосистемы, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: t.me/Minenergokz
Фото: t.me/Minenergokz

Ставка на внутренний рынок и экспортный потенциал

Как сообщил глава профильного ведомства Алмасадам Саткалиев, ключевым приоритетом для будущей генерации АЭС останется покрытие внутреннего дефицита Казахстана. На фоне ежегодного роста энергопотребления и износа старых ТЭЦ, новые объемы станут базой для стабильности национальной сети.

Однако проект изначально проектируется с заделом на геополитическое влияние: излишки планируют направлять на межгосударственные перетоки. Станция сможет подстраховывать единую энергосистему Центральной Азии, поставляя электричество в соседние дефицитные регионы.

Строительство АЭС планируется в районе поселка Улкен на берегу озера Балхаш (Алматинская область). Это стратегическая точка: именно южные регионы Казахстана сейчас наиболее зависимы от перетоков электроэнергии с севера страны и из России. Прямое включение мощной АЭС в южный узел кардинально изменит энергетическую карту региона.

Вековой ресурс: финансовая модель и сроки окупаемости

Экономическая целесообразность атомной станции вызывает много споров, однако ведомство закладывает в проект высокую рентабельность. Главный козырь современной атомной генерации — долговечность оборудования.

  • Базовый срок эксплуатации: 60 лет.

  • Возможное продление: дважды по 20 лет.

  • Итоговый жизненный цикл: до 100 лет непрерывной работы.

Такой временной горизонт позволяет распределить долговую нагрузку. По словам Саткалиева, финансовая модель АЭС гарантирует полный возврат привлеченных инвестиций и обслуживание займов непосредственно в период эксплуатации, сохраняя при этом коммерческую маржу.

Что осталось за кадром: стоимость и выбор вендора

Точные тарифы на «атомное» электричество для конечных потребителей и бизнеса пока не называются. Окончательная стоимость одного киловатт-часа и точные сроки окупаемости миллиардных инвестиций станут известны только после финализации проектно-сметной документации (ПСД) и итоговой корректировки финмодели.

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