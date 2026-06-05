За слова о домбре — в колонию: за что тиктокер из Актобе получил 3,5 года тюрьмы

В Актобе суд вынес жесткий приговор местному жителю, который во время трансляции в TikTok допустил резкие оскорбления в адрес казахского национального инструмента — домбры, а также представителей духовенства. Мужчина проведет за решеткой три с половиной года, сообщает Lada.kz.

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Прямой эфир с уголовными последствиями

Суд №2 города Актобе в ускоренном порядке рассмотрел уголовное дело по резонансной статье — части 1 статьи 174 УК РК. Данная норма закона предусматривает ответственность за умышленные действия, направленные на разжигание религиозной розни, а также публичное оскорбление национальной чести, достоинства и чувств верующих с использованием средств массовой информации или онлайн-платформ.

По материалам судебного процесса, инцидент произошел 18 апреля 2026 года. Находясь в прямом эфире в TikTok, подсудимый начал рассуждать на теологические темы. В ходе трансляции он допустил грубые и нецензурные высказывания в адрес традиционного казахского двухструнного музыкального инструмента. Мужчина публично назвал домбру «Ібілістің ****» (сравнив священное наследие с мужскими гениталиями) и попытался сформировать у своей аудитории крайне негативное и отторжимое отношение к культуре.

Помимо этого, блогер переключился на критику официального духовенства страны. Он назвал сотрудников Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК) «тозақтың иттері» («собаками ада»), фактически приравняв религиозных деятелей к животным с целью спровоцировать общественный раскол.

Позиция сторон и вердикт

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину. Обвинение посчитало собранную доказательную базу исчерпывающей. Гособвинитель запросил для стримера 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

В качестве смягчающего обстоятельства суд учел лишь чистосердечное раскаяние подсудимого, отягчающих факторов обнаружено не было. В итоге 4 июня 2026 года суд признал мужчину виновным и назначил ему именно тот срок, на котором настаивала прокуратура — 3,5 года реального заключения в колонии.

Почему «нападки на домбру» стали опасной тенденцией в Казнете

Данный приговор — далеко не первый случай, когда сакральный статус домбры становится объектом радикальных споров в социальных сетях Казахстана. В последние годы в стране обострилась негласная дискуссия между сторонниками традиционного казахского ислама, где музыка и национальные обычаи органично переплетены, и приверженцами ультраконсервативных деструктивных религиозных течений (салафизма), которые ошибочно трактуют игру на музыкальных инструментах как «грех» (харам).

Ранее аналогичные скандалы в TikTok уже вызывали бурные обсуждения в обществе, когда отдельные блогеры публично отказывались от игры на домбре «ради веры». Однако случай в Актобе перешел грань цивилизованной дискуссии, перейдя в плоскость откровенного радикализма и уголовного преступления.

Историческая справка: В Казахстане домбра официально признана национальным достоянием, а с 2018 года указом Президента в стране празднуется Национальный день домбры. С юридической точки зрения, оскорбление подобных символов воспринимается государством как прямая угроза культурной идентичности, светским устоям и межконфессиональному согласию в обществе.

Эксперты в области медиа права отмечают, что данный приговор является четким сигналом от правоохранительных органов: интернет-пространство и стриминговые платформы больше не являются зоной безнаказанности, а заигрывание с радикальной риторикой в прямом эфире ведет к реальным и весьма суровым тюремным срокам.