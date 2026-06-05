Казахстанцы массово избавляются от валютных вкладов: что происходит с деньгами населения

Казахстанцы продолжают ставить рекорды по объему накоплений в банках, при этом интерес к валютным вкладам упал до исторического минимума. Доля депозитов в национальной валюте вплотную приблизилась к 84%, зафиксировав тектонический сдвиг в структуре сбережений граждан, сообщает Lada.kz.

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Феноменальный рост: как разрастался депозитный рынок

За последнее десятилетие сберегательная модель поведения казахстанцев претерпела колоссальные изменения. Согласно свежим данным аналитиков Ranking, к маю 2026 года совокупный объем розничных вкладов (включая срочные, условные и сберегательные депозиты резидентов) достиг внушительных 23,7 трлн тенге. За один только прошлый год этот показатель подскочил на 18%.

Чтобы оценить масштаб цифрового скачка, достаточно взглянуть на ретроспективу:

2016 год: 6,1 трлн тенге;

2020 год: 8,3 трлн тенге;

2023 год: 13,6 трлн тенге;

2026 год: 23,7 трлн тенге (рост почти в 4 раза за 10 лет).

Основной бум накоплений пришелся на постпандемийный период, когда общая финансовая грамотность населения и цифровизация банковских услуг заметно ускорились.

Великий исход из доллара: структура вкладов перевернулась

Главный тренд текущего года — тотальная дедолларизация розничного портфеля. Если в 2016 году казахстанцы предпочитали хранить более 75% своих денег в иностранной валюте, опасаясь девальвации, то сегодня ситуация зеркально изменилась.

На данный момент в структуре депозитов физических лиц:

Тенговые вклады составляют 19,9 трлн тенге (доля — 83,7%);

Валютные вклады сократились до 3,9 трлн тенге (доля — всего 16,3%).

За прошедшие 10 лет объем средств, размещенных в национальной валюте, увеличился более чем в 13 раз, в то время как накопления в долларах и евро в тенговом эквиваленте продолжают стабильно уменьшаться.

Почему тенге побеждает доллар?

Стремительный переход на тенговые вклады обусловлен жесткой денежно-кредитной политикой Национального Банка РК. Удерживаемая на уровне 18% базовая ставка позволяет коммерческим банкам предлагать по сберегательным тенговым вкладам доходность до 18–20% годовых. Для сравнения: максимальная ставка по валютным депозитам, рекомендуемая Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД), составляет всего 1%. С учетом инфляции хранение валюты в банке превратилось в убыточную стратегию, что и заставило граждан массово конвертировать доллары в тенге ради высокой реальной доходности. Кроме того, лимит гарантии КФГД по сберегательным вкладам в тенге составляет 20 млн тенге, тогда как по валютным — эквивалент лишь 5 млн тенге.

География богатства: где копят больше и быстрее всего

Традиционным лидером по концентрации капитала остается финансовый центр республики — Алматы. Здесь сосредоточено 9,2 трлн тенге (почти 39% от общереспубликанского объема). Примечательно, что Алматы также остается самым «валютным» регионом страны — доля вкладов в инвалюте тут составляет 25,3%.

На втором месте расположилась Астана с 3,1 трлн тенге (рост за год на 25,4%, доля валютных счетов — 19%). Замыкает топ-3 Карагандинская область с показателем 1,4 трлн тенге.

Регионы-аномалии по темпам роста и патриотизму к нацвалюте:

Западно-Казахстанская область показала феноменальный результат, увеличив объем депозитов населения почти в два раза — до 1,1 трлн тенге.

Туркестанская область стала абсолютным лидером по доверию к тенге: рекордные 96,9% всех вкладов здесь открыты в национальной валюте (всего 307,9 млрд тенге). Высокие показатели «тенговости» также зафиксированы в Алматинской (94,9%) и Абайской (94,4) областях.

Динамика наглядно демонстрирует: несмотря на внешние экономические вызовы, доверие к национальной валюте внутри Казахстана находится на пиковых значениях, а высокие процентные ставки продолжают выступать главным драйвером внутреннего сберегательного рынка.