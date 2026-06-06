Kaspi, Wildberries и AliExpress: как новые правила КГД изменят цены на маркетплейсах для казахстанцев

С 1 июля 2026 года в странах ЕАЭС коренным образом изменятся правила оформления и налогообложения посылок из зарубежных интернет-магазинов. Покупателей ждет отмена весового контроля, появление нового статуса для посылок, а также новые ставки пошлин и НДС на дорогие заказы, сообщает Lada.kz.
Все товары, приобретаемые физическими лицами на зарубежных онлайн-площадках (таких как AliExpress, Temu, iHerb, Shein и Pinduoduo), юридически выделяются в отдельную категорию — «товары электронной торговли».
Для их оформления Комитет госдоходов Минфина РК совместно с ЕЭК внедряет принципиально новый документ — Декларацию на товары электронной торговли (ДЭТ). Главный плюс для рядовых граждан заключается в том, что бегать по таможенным постам не придется. Всю бумажную работу за покупателя сделают так называемые «операторы электронной торговли» — ими станут крупные почтовые и логистические провайдеры (в Казахстане пилотный проект уже успешно протестирован АО «Казпочта» и ТОО «DHL International Kazakhstan»). Новая электронная система (в РК она интегрирована в ИС «Кеден») позволит операторам вносить в одну общую декларацию до 999 посылок разных физических лиц одновременно, что существенно ускорит прохождение таможни.
Для большинства экономных покупателей процедура останется незаметной. Если стоимость вашей посылки не превышает 200 евро, то:
Никаких налогов и таможенных пошлин платить не нужно.
Весовой порог, который ранее составлял 31 кг, полностью отменяется. Это значит, что вес посылки дешевле 200 евро больше не будет играть роли, если товар признан предназначенным для личного пользования.
Доставка будет осуществляться в привычном режиме.
Основные реформы коснутся посылок, стоимость которых перешагнет порог в 200 евро. Если раньше при превышении лимита применялся единый совокупный платеж в размере 15% от суммы превышения, то с июля 2026 года вводится двухкомпонентная тарифная сетка: фиксированная таможенная пошлина 5% от стоимости товара + НДС 16%.
Важно отметить, что налог и пошлина теперь будут рассчитываться по-новому, что может скорректировать итоговую стоимость гаджетов, брендовой одежды и дорогой косметики.
Примеры расчетов:
Посылка за 250 евро: пошлина составит 12,5 евро (около 7 000 тенге) плюс начисленный НДС 16%.
Посылка за 500 евро: пошлина составит 25 евро (около 14 000 тенге) плюс начисленный НДС 16%.
Обратите внимание: Нововведения затронут исключительно прямые посылки из третьих стран. Внутренний рынок ЕАЭС и заказы на локальных маркетплейсах — таких как Wildberries, Ozon и Kaspi.kz — под эти пошлины не подпадают, так как эти товары уже прошли таможенную очистку при ввозе на единую таможенную территорию союза.
Официальная цель реформы, декларируемая налоговыми органами, — упорядочение трансграничной интернет-торговли и жесткая борьба с так называемыми «серыми» коммерсантами. Нередко под видом товаров для личного пользования мелкие предприниматели заказывали оптовые партии товаров, дробя их на физлиц, чтобы уклониться от налогов. Введение института операторов и сквозной системы ДЭТ сделает цепочку поставок абсолютно прозрачной для государства.
Кроме того, по мнению экспертов рынка, новые меры призваны защитить локальных ритейлеров и отечественные маркетплейсы, которые платят налоги в бюджет в полном объеме и до сих пор находились в неравных конкурентных условиях с агрессивными китайскими платформами вроде Temu и AliExpress. Похожие протекционистские меры сейчас активно внедряются не только в ЕАЭС, но и в Европейском союзе и США, где также поэтапно отменяют налоговые льготы на дешевый импорт. Покупателям стоит готовиться к тому, что во второй половине 2026 года логистические компании могут начать запрашивать ИИН и дополнительные подтверждения стоимости товаров при оформлении посылок дороже 200 евро прямо в приложениях доставки.
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