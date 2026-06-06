Kaspi, Wildberries и AliExpress: как новые правила КГД изменят цены на маркетплейсах для казахстанцев

С 1 июля 2026 года в странах ЕАЭС коренным образом изменятся правила оформления и налогообложения посылок из зарубежных интернет-магазинов. Покупателей ждет отмена весового контроля, появление нового статуса для посылок, а также новые ставки пошлин и НДС на дорогие заказы, сообщает Lada.kz .

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Новый статус для посылок и автоматизация: что такое ДЭТ

Все товары, приобретаемые физическими лицами на зарубежных онлайн-площадках (таких как AliExpress, Temu, iHerb, Shein и Pinduoduo), юридически выделяются в отдельную категорию — «товары электронной торговли».

Для их оформления Комитет госдоходов Минфина РК совместно с ЕЭК внедряет принципиально новый документ — Декларацию на товары электронной торговли (ДЭТ). Главный плюс для рядовых граждан заключается в том, что бегать по таможенным постам не придется. Всю бумажную работу за покупателя сделают так называемые «операторы электронной торговли» — ими станут крупные почтовые и логистические провайдеры (в Казахстане пилотный проект уже успешно протестирован АО «Казпочта» и ТОО «DHL International Kazakhstan»). Новая электронная система (в РК она интегрирована в ИС «Кеден») позволит операторам вносить в одну общую декларацию до 999 посылок разных физических лиц одновременно, что существенно ускорит прохождение таможни.

Лимит в 200 евро: что изменится, а что останется прежним

Для большинства экономных покупателей процедура останется незаметной. Если стоимость вашей посылки не превышает 200 евро, то:

Никаких налогов и таможенных пошлин платить не нужно.

Весовой порог, который ранее составлял 31 кг, полностью отменяется . Это значит, что вес посылки дешевле 200 евро больше не будет играть роли, если товар признан предназначенным для личного пользования.

Доставка будет осуществляться в привычном режиме.

Изменения для дорогих покупок: детальный расчет

Основные реформы коснутся посылок, стоимость которых перешагнет порог в 200 евро. Если раньше при превышении лимита применялся единый совокупный платеж в размере 15% от суммы превышения, то с июля 2026 года вводится двухкомпонентная тарифная сетка: фиксированная таможенная пошлина 5% от стоимости товара + НДС 16%.

Важно отметить, что налог и пошлина теперь будут рассчитываться по-новому, что может скорректировать итоговую стоимость гаджетов, брендовой одежды и дорогой косметики.

Примеры расчетов:

Посылка за 250 евро: пошлина составит 12,5 евро (около 7 000 тенге) плюс начисленный НДС 16%.

Посылка за 500 евро: пошлина составит 25 евро (около 14 000 тенге) плюс начисленный НДС 16%.

Обратите внимание: Нововведения затронут исключительно прямые посылки из третьих стран. Внутренний рынок ЕАЭС и заказы на локальных маркетплейсах — таких как Wildberries, Ozon и Kaspi.kz — под эти пошлины не подпадают, так как эти товары уже прошли таможенную очистку при ввозе на единую таможенную территорию союза.

Зачем вводятся новые правила?

Официальная цель реформы, декларируемая налоговыми органами, — упорядочение трансграничной интернет-торговли и жесткая борьба с так называемыми «серыми» коммерсантами. Нередко под видом товаров для личного пользования мелкие предприниматели заказывали оптовые партии товаров, дробя их на физлиц, чтобы уклониться от налогов. Введение института операторов и сквозной системы ДЭТ сделает цепочку поставок абсолютно прозрачной для государства.

Кроме того, по мнению экспертов рынка, новые меры призваны защитить локальных ритейлеров и отечественные маркетплейсы, которые платят налоги в бюджет в полном объеме и до сих пор находились в неравных конкурентных условиях с агрессивными китайскими платформами вроде Temu и AliExpress. Похожие протекционистские меры сейчас активно внедряются не только в ЕАЭС, но и в Европейском союзе и США, где также поэтапно отменяют налоговые льготы на дешевый импорт. Покупателям стоит готовиться к тому, что во второй половине 2026 года логистические компании могут начать запрашивать ИИН и дополнительные подтверждения стоимости товаров при оформлении посылок дороже 200 евро прямо в приложениях доставки.