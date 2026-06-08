Придется работать по-новому: почему это коснется четырех миллионов казахстанцев

Искусственный интеллект не оставит казахстанцев без работы, но кардинально изменит правила игры на рынке труда. К 2035 году в стране появится 33 новые профессии, а общее число занятых вырастет на 1,5 миллиона человек. Однако Минтруда предупреждает: под ударом окажется молодежь и офисные клерки, которым придется срочно переучиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: mk-pskov.ru

Технологическая трансформация, которая раньше затрагивала исключительно IT-сектор, начинает активно проникать в реальный сектор экономики Казахстана. По прогнозам Министерства труда и социальной защиты населения, к 2035 году благодаря интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в стране сформируется пул из 33 принципиально новых профессий. Это обеспечит занятость порядка 80 тысяч человек.

Уже сегодня на казахстанских сайтах по поиску работы кратно вырос спрос на ML-инженеров, Data Scientists, разработчиков систем роботизации процессов (RPA) и ИИ-тренеров (AI Trainer). В ближайшее десятилетие тренд выйдет далеко за пределы IT-хабов.

Новые контуры рынка труда: В Минтруда ожидают появление таких специальностей, как инженеры цифровых нефтяных месторождений, AI-аналитики медицинских данных, геоинформационные ИИ-специалисты, BIM/AI-менеджеры в строительстве и эксперты по высокотехнологичным агротехнологиям.

Как Казахстан готовит почву под ИИ

Казахстан активно форсирует ИИ-повестку на государственном уровне. В стране принята Концепция развития искусственного интеллекта, рассчитанная до 2029 года, а в Астане создается Национальный центр ИИ. Внедрение ИИ в нефтегазовый сектор (например, на месторождениях «Казмунайгаза») и интеграция ИИ-аналитики в государственную систему Smart Data Ukimet доказывают, что прогнозы Минтруда — это уже реализуемая реальность, а не далекое будущее.

Цифры успокаивают: почему тотального безработицы не будет

Вопреки опасениям футурологов, системного всплеска безработицы в Казахстане из-за нейросетей не случится. Аналитики Минтруда опираются на внутреннюю статистику и глобальные прогнозы Всемирного экономического форума (ВЭФ), согласно которым ИИ создаст до 170 млн новых рабочих мест по всему миру (хотя и потребует переобучения почти половины глобального персонала).

Структура занятости в Казахстане защищена спецификой рынка:

Категория работников Доля рынка в РК Влияние ИИ и перспективы Вне зоны риска 52% (4,8 млн человек) Профессии, не подверженные автоматизации (ручной труд, сфера услуг, требующая эмпатии). Синергия с ИИ 44% (4,0 млн человек) Специалисты, которые сохранят места, но будут использовать ИИ как инструмент. Общий рост рынка К 2035 году Рост общего числа занятых в РК с 9,2 млн до 10,7 млн человек (+1,5 млн мест).

Главный риск для Казахстана заключается не в отсутствии вакансий, а в кризисе навыков (skills gap). Рабочие места будут, но квалификация граждан может не соответствовать новым жестким запросам работодателей.

Кто в зоне риска: удар по офисным клеркам и молодежи

По данным совместного исследования Международной организации труда (МОТ) и польского института NASK, около 1,1 млн рабочих мест в Казахстане (12% от всех занятых) находятся в зоне максимального воздействия ИИ.

Под угрозой частичного или полного замещения рутинных функций находятся:

Административный персонал и офисные служащие;

Специалисты по вводу и обработке данных, корректоры, делопроизводители;

Финансовые аналитики младшего звена, операторы call-центров;

Курьеры, водители-инкассаторы и контролеры счетчиков (за счет развития интернета вещей (IoT) и беспилотных технологий).

Молодежный фактор

Самой уязвимой группой оказалась молодежь в возрасте от 15 до 24 лет. Около 24% молодых специалистов находятся в зоне риска, так как обычно начинают карьеру с низовых, рутинных должностей, которые легче всего автоматизировать. Среди тех казахстанцев, чья работа испытывает наибольшее давление со стороны ИИ, каждый пятый (20%) — это сотрудник моложе 24 года.

Чтобы не допустить роста молодежной безработицы, государство разворачивает программы краткосрочного профобучения, курсы переквалификации и расширяет субсидируемые рабочие места (включая проект «Молодежная практика»).

Вместо резюме: эволюция, а не революция

В министерстве напоминают, что технологический прогресс непрерывен. За последние сто лет человечество полностью отказалось лишь от единичных профессий (вроде фонарщиков или лифтеров). Искусственный интеллект не заменит человека, а заберет на себя рутину и сложные когнитивные вычисления. Роль человека сместится в сторону принятия решений, креативного мышления и управления цифровым разумом. Выиграет тот, кто научится делегировать задачи ИИ быстрее конкурентов.