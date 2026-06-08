Можно ли получать пенсию за границей: Конституционный суд РК поставил точку в многолетнем споре

Конституционный суд Казахстана защитил социальные права соотечественников, проживающих за пределами страны. Согласно новому нормативному постановлению №79-НП, граждане РК, выехавшие на постоянное место жительства (ПМЖ) за границу, имеют законное право получать государственную базовую и возрастную пенсию наравне с внутренними резидентами, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Суть судебного прецедента: почему возник спор?

Поводом для разбирательства, как сообщили в Генеральной прокуратуре РК, стал затяжной судебный спор. В рамках процесса госорганы пытались отказать гражданину в назначении выплат (либо прекратить их) на основании того, что он официально оформил выезд на ПМЖ за рубеж.

Органы соцзащиты опирались на прежнюю трактовку законодательства, где постоянное проживание внутри страны считалось обязательным условием. Однако Конституционный суд пресек эту практику, посчитав ее дискриминационной.

Позиция суда: Право на социальное обеспечение по возрасту гарантировано главным законом страны. Объем этих прав не может сужаться или расширяться в зависимости от географического местоположения гражданина. Если человек сохраняет паспорт Республики Казахстан, государство обязано выполнять свои социальные обязательства перед ним.

Кому выплаты прекратят, а кто останется при своих?

Суд четко разграничил две категории получателей:

Граждане Казахстана за рубежом: Выезд на ПМЖ не является основанием для отмены базовой и солидарной (по возрасту) пенсии. Главное — достижение пенсионного возраста и наличие необходимого стажа. Иностранцы и лица без гражданства (ЛБГ): Для этой категории требование постоянного проживания на территории РК остается жестким и обязательным. Если иностранец, получавший пенсию в Казахстане, уезжает из страны, выплаты ему прекращаются (если иное не прописано в международных договорах).

Как это работает на практике и при чем тут ЕАЭС?

Ранее уехавшие на ПМЖ казахстанцы регулярно сталкивались со сложной бюрократической процедурой. При оформлении выезда пенсионные дела в ЕНПФ и Центре по выплате пенсий зачастую закрывались автоматически. Чтобы вернуть выплаты, людям приходилось доказывать статус гражданина или временно возвращаться в страну.

Важно разделять два источника выплат:

Пенсионные накопления из ЕНПФ (собственные взносы): Их граждане РК и раньше могли забрать единовременно при выезде на ПМЖ (после официального закрытия всех обязательств) либо получать по графику.

Государственная базовая пенсия и выплаты из бюджета: Именно вокруг них шли основные споры. Теперь базовая пенсия (которую платит государство всем по факту достижения возраста) защищена Конституцией, даже если пенсионер живет в Германии, США или Канаде.

Международный аспект: Напомним, что между странами ЕАЭС (Казахстан, Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан) с 2021 года действует Соглашение о пенсионном обеспечении. Оно работает по принципу «деньги следуют за пенсионером». Новое решение Конституционного суда РК расширяет этот справедливый подход на абсолютно все страны мира, где бы ни решил обосноваться гражданин Казахстана.

Что изменится теперь?

Конституционный суд признал оспариваемые нормы закона соответствующими Конституции, но дал им четкое правовое истолкование, обязательное для всех судов и госорганов РК. Это значит, что министерства труда и социальной защиты населения обязаны скорректировать свои внутренние инструкции.

Казахстанцы за рубежом теперь застрахованы от неправомерных отказов, а любые попытки чиновников лишить их законной госпенсии из-за «заграничного» адреса будут трактоваться как прямое нарушение Конституции.