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10.06.2026, 16:20

Коллапс на границе: почему казахстанские фуры начали разворачивать на въезде в Россию

Новости Казахстана 0 1 506

На ключевых пунктах пропуска между Казахстаном и Россией образовались многокилометровые очереди из фур. Перевозчиков официально предупредили об увеличении времени досмотра, а нарушителей новых таможенных правил РФ разворачивают прямо на границе, сообщает Lada.kz. 

Фото: «Мой Город»
Фото: «Мой Город»

По информации Департамента государственных доходов (ДГД) по Костанайской области, эпицентром заторов стали популярные международные пункты пропуска «Кайрак» (со стороны Казахстана) и «Бугристое» (со стороны Челябинской области РФ). Ситуация осложняется сразу двумя факторами: масштабной реконструкцией КПП и запуском новой жесткой системы цифрового контроля в России.

Причина №1: Реконструкция «на живую»

Сейчас на сопредельных пунктах пропуска идет масштабное благоустройство и модернизация инфраструктуры. Строители расширяют полосы и обновляют терминалы, чтобы в будущем увеличить пропускную способность. Однако прямо сейчас дорожные работы сильно урезали трафик. Водителям рекомендуют закладывать на прохождение границы значительно больше времени, чем обычно.

Причина №2: Цифровой фильтр СПОТ и обязательные QR-коды

Куда более серьезной проблемой для бизнеса стали новые правила Минтранса РФ, которые вступили в силу 1 июня 2026 года. Россия внедрила так называемую Систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ).

Важно: Теперь просто приехать с накладными на границу нельзя. Российский получатель груза обязан заблаговременно зарегистрировать поставку в цифровой системе и сгенерировать специальный QR-код.

Этот штрихкод передается водителю (в распечатанном или электронном виде). Российские пограничники и таможенники сканируют его на въезде. Если QR-кода нет или данные в нем не совпадают с реальными накладными — фуру гарантированно развернут обратно в Казахстан.

Зачем Россия ввела СПОТ?

Система СПОТ — это часть масштабной цифровизации логистики в рамках ЕАЭС, направленная на борьбу с «серым» импортом и лжетранзитом. Ранее контролирующие органы сталкивались с ситуациями, когда фуры оформлялись на несуществующие российские фирмы-однодневки. Теперь принимающая сторона обязана подтвердить в системе, что она действительно ждет этот груз и берет на себя налоговую ответственность еще до того, как машина пересечет границу.

Аналогичные меры ранее тестировались на других участках внешних границ РФ, а с лета 2026 года контроль затронул и казахстанское направление, которое остается важнейшим логистическим коридором.

Памятка для водителей и логистов: как не застрять на КПП

Чтобы минимизировать риски простоя и убытков, ДГД Костанайской области и эксперты в сфере ВЭД рекомендуют придерживаться жесткого алгоритма:

  1. Связь с клиентом: Не отправляйте машину в рейс, пока российская сторона не пришлет подтверждение из системы СПОТ.

  2. Проверка данных: Тщательно сверяйте каждую букву в QR-коде с товаросопроводительными документами. Ошибка в одной цифре VIN-номера или весе груза аннулирует пропуск.

  3. Альтернативные маршруты: Если сроки «горят», логистам советуют временно перенаправить потоки в объезд загруженных КПП «Кайрак» и «Бугристое». В качестве альтернативы можно рассмотреть менее загруженные пограничные переходы в Актюбинской или Северо-Казахстанской областях, хотя это и увеличит плечо доставки.

Участников внешнеэкономической деятельности призывают перестроить логистические цепочки с учетом новых цифровых реалий, так как послаблений на границе в ближайшее время не предвидится.

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