Коллапс на границе: почему казахстанские фуры начали разворачивать на въезде в Россию

На ключевых пунктах пропуска между Казахстаном и Россией образовались многокилометровые очереди из фур. Перевозчиков официально предупредили об увеличении времени досмотра, а нарушителей новых таможенных правил РФ разворачивают прямо на границе, сообщает Lada.kz.
По информации Департамента государственных доходов (ДГД) по Костанайской области, эпицентром заторов стали популярные международные пункты пропуска «Кайрак» (со стороны Казахстана) и «Бугристое» (со стороны Челябинской области РФ). Ситуация осложняется сразу двумя факторами: масштабной реконструкцией КПП и запуском новой жесткой системы цифрового контроля в России.
Сейчас на сопредельных пунктах пропуска идет масштабное благоустройство и модернизация инфраструктуры. Строители расширяют полосы и обновляют терминалы, чтобы в будущем увеличить пропускную способность. Однако прямо сейчас дорожные работы сильно урезали трафик. Водителям рекомендуют закладывать на прохождение границы значительно больше времени, чем обычно.
Куда более серьезной проблемой для бизнеса стали новые правила Минтранса РФ, которые вступили в силу 1 июня 2026 года. Россия внедрила так называемую Систему подтверждения ожидания товаров (СПОТ).
Важно: Теперь просто приехать с накладными на границу нельзя. Российский получатель груза обязан заблаговременно зарегистрировать поставку в цифровой системе и сгенерировать специальный QR-код.
Этот штрихкод передается водителю (в распечатанном или электронном виде). Российские пограничники и таможенники сканируют его на въезде. Если QR-кода нет или данные в нем не совпадают с реальными накладными — фуру гарантированно развернут обратно в Казахстан.
Система СПОТ — это часть масштабной цифровизации логистики в рамках ЕАЭС, направленная на борьбу с «серым» импортом и лжетранзитом. Ранее контролирующие органы сталкивались с ситуациями, когда фуры оформлялись на несуществующие российские фирмы-однодневки. Теперь принимающая сторона обязана подтвердить в системе, что она действительно ждет этот груз и берет на себя налоговую ответственность еще до того, как машина пересечет границу.
Аналогичные меры ранее тестировались на других участках внешних границ РФ, а с лета 2026 года контроль затронул и казахстанское направление, которое остается важнейшим логистическим коридором.
Чтобы минимизировать риски простоя и убытков, ДГД Костанайской области и эксперты в сфере ВЭД рекомендуют придерживаться жесткого алгоритма:
Связь с клиентом: Не отправляйте машину в рейс, пока российская сторона не пришлет подтверждение из системы СПОТ.
Проверка данных: Тщательно сверяйте каждую букву в QR-коде с товаросопроводительными документами. Ошибка в одной цифре VIN-номера или весе груза аннулирует пропуск.
Альтернативные маршруты: Если сроки «горят», логистам советуют временно перенаправить потоки в объезд загруженных КПП «Кайрак» и «Бугристое». В качестве альтернативы можно рассмотреть менее загруженные пограничные переходы в Актюбинской или Северо-Казахстанской областях, хотя это и увеличит плечо доставки.
Участников внешнеэкономической деятельности призывают перестроить логистические цепочки с учетом новых цифровых реалий, так как послаблений на границе в ближайшее время не предвидится.
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