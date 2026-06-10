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10.06.2026, 18:04

Минфин капитулировал перед теневым рынком кальянов в Казахстане — бизнес выводят из подполья

Новости Казахстана 0 1 250

Министерство финансов Казахстана выступило за лицензирование кальянного бизнеса и его перевод в легальный сектор экономики. По оценкам ведомства, такой шаг способен обеспечить государственному бюджету дополнительные поступления в размере около 50 миллиардов тенге ежегодно, сообщает Lada.kz. 

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Деньги из дыма: Минфин РК предлагает легализовать кальяны

Запретный плод больше не будет вне закона. В кулуарах Мажилиса министр финансов Казахстана Мади Такиев открыто признал, что действующий тотальный запрет на кальяны в общественных местах оказался неэффективным. Бизнес ушел в тень, но продолжал процветать, лишая государственный бюджет огромных сумм.

Новый законопроект, который сейчас активно обсуждается в парламенте, призван кардинально изменить правила игры: от полного запрета страна планирует перейти к жесткому, но легальному регулированию и лицензированию.

«Сегодня у нас кальяны запрещены, поэтому точное количество их подсчитать невозможно. Но мы придерживаемся позиции, что их надо лицензировать, так как они всё равно работают. Лучше взыскивать с них платежи в бюджет», — заявил глава Минфина Мади Такиев.

По оценкам финансового ведомства, вывод кальянного бизнеса из «серой» зоны позволит привлечь в казну около 50 миллиардов тенге ежегодно в виде налогов и лицензионных сборов.

Почему тотальный запрет в Казахстане провалился?

Официальный запрет на курение кальянов в общественных местах действует в Казахстане уже несколько лет, однако фактически он существовал лишь на бумаге. Рестораны и специализированные лаундж-бары без труда обходили ограничения.

Владельцы заведений закладывали возможные копеечные штрафы в стоимость услуг, а во время проверок позиционировали кальяны как «безтабачные» или «паровые коктейли». В итоге сложилась ситуация, когда бизнес работал, спрос рос, но государство не получало от этого ни тиына. Введение обязательных лицензий заставит предпринимателей играть по-крупному и по закону.

Как это устроено в мире: опыт ОАЭ и Турции

Казахстан в своем решении не одинок — мировая практика показывает, что лицензирование гораздо эффективнее запретов.

  • В ОАЭ курение кальянов строго регламентировано: заведения покупают дорогую ежегодную лицензию, обязаны устанавливать мощные системы фильтрации воздуха и располагаться на определенном расстоянии от жилых домов и школ.

  • В Турции введение специальных лицензий и акцизов на кальянный табак не только пополнило бюджет, но и позволило государству жестко контролировать качество самого табака, перекрыв каналы опасного для здоровья контрафакта.

Скрытая угроза: контрафакт и здоровье нации

Обратная сторона теневого рынка кальянов в РК — полное отсутствие санитарного контроля. Поскольку юридически кальянных в стране «не существует», их не могут проверять мониторинговые группы на предмет дезинфекции аппаратов и качества сырья.

Большая часть табака и смесей ввозилась в Казахстан контрабандой без уплаты акцизов и прохождения лабораторных тестов. Легализация и введение лицензий обяжут заведения закупать только сертифицированную продукцию, что, как ни парадоксально, сделает эту сферу безопаснее для самих потребителей.

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