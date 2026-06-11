«Золотой» паспорт соседа: почему российское гражданство подорожало для казахстанцев в 12 раз

Государственная дума России приняла закон, который радикально повышает государственные пошлины на ключевые миграционные процедуры, увеличив стоимость получения паспорта РФ сразу в 12 раз, сообщает Lada.kz.

Фото: пресс-служба УФМС РФ

Новые тарифы: сколько стоит легализация в России

Согласно тексту одобренных во втором и третьем чтениях поправок в Налоговый кодекс РФ, финансовая нагрузка на иностранных граждан, планирующих переезд или работу в России, вырастет в разы. Изменения вступают в силу в рамках общего пересмотра миграционных затрат государства.

Как изменилась стоимость госуслуг для мигрантов:

Прием в гражданство РФ (и выход из него): рост в 12 раз — с 4 200 до 50 000 рублей ;

Разрешение на временное проживание (РВП): рост почти в 8 раз — с 1 920 до 15 000 рублей ;

Вид на жительство (ВНЖ): рост в 5 раз — с 6 000 до 30 000 рублей ;

Приглашение на въезд в РФ: рост в 8 раз — с 960 до 8 000 рублей за человека.

Существенно подорожали въездные визы (многократная виза обойдется в 6 000 рублей вместо прежних 1 920), а замена испорченного или утерянного бланка РВП теперь будет стоить 5 000 рублей. Кроме того, российским работодателям придется платить по 15 000 рублей за каждого привлеченного иностранного специалиста.

Кого обойдет стороной тарифный удар

В пояснительной записке к закону авторы инициативы из Минфина РФ указали, что кратный рост тарифов необходим для компенсации масштабных бюджетных трат МВД России на администрирование миграционных процессов. Ожидается, что этот шаг принесет федеральному бюджету РФ дополнительно около 7,9 млрд рублей до конца текущего года и порядка 15,8 млрд рублей ежегодно, начиная со следующего финансового периода.

При этом закон предусматривает четкий перечень лиц, которые полностью освобождаются от уплаты новых пошлин. В их число вошли:

Участники Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников (и члены их семей);

Бывшие граждане СССР;

Иностранцы, заключившие контракт с Минобороны РФ на прохождение службы, а также члены их семей.

Фокус на Казахстан: как закон отразится на гражданах РК

Россия традиционно остается одним из направлений для трудовой и образовательной миграции граждан Казахстана, а также для участников программы переселения. Однако новые экономические реалии могут заметно скорректировать эти потоки.

Защита для участников госпрограмм: Поскольку участники программы добровольного переселения соотечественников освобождены от пошлин, те казахстанцы, которые переезжают строго в рамках этой легальной квоты, не ощутят финансового давления. Удар по «самостоятельным» мигрантам: Граждане Казахстана, которые пытаются получить ВНЖ или гражданство РФ в общем порядке (например, по браку, по факту рождения в бывшем СССР или через коммерческие основания), столкнутся с серьезными расходами. Суммарный пакет документов (РВП + ВНЖ + Гражданство) на одного человека теперь обойдется минимум в 95 000 рублей (около 470 000 тенге) только в виде чистых госпошлин, без учета нотариальных переводов и медицинских комиссий. Студенческий вопрос: Студенты из РК, обучающиеся в российских вузах, при желании оформить разрешение на временное проживание в целях обучения (РВПО) теперь должны будут заплатить 8 000 рублей вместо прежних 1 920.

Общий тренд на сокращение миграционного потока

Ужесточение финансовой политики происходит на фоне общего снижения численности иностранцев в РФ. По официальным данным миграционных служб, за последнее время число находящихся в России иностранных граждан сократилось почти на 10%, зафиксировавшись на отметке в 5,7 млн человек.

Для граждан Казахстана, учитывая стабильный рост национальной экономики, укрепление тенге и расширение внутреннего рынка труда в РК, новые барьеры в РФ станут дополнительным стимулом оставаться и строить карьеру внутри своей страны либо рассматривать альтернативные международные направления.