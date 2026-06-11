Ловушка для тенге: почему радоваться МЗП в 150 тысяч в Казахстане пока рано

В Казахстане готовится масштабная экономическая реформа: минимальную заработную плату (МЗП) планируют увеличить почти в два раза — с текущих 85 тысяч до 150 тысяч тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: БНС АСПИР

Эта инициатива, озвученная в Министерстве национальной экономики, может полностью перекроить финансовый ландшафт страны. Однако эксперты предупреждают: за привлекательной социальной вывеской скрываются серьезные макроэкономические риски — от регионального всплеска инфляции до ловушки зависимости от сырьевых сверхдоходов.

Почему МЗП в Казахстане — это больше, чем просто зарплата

Минимальная заработная плата в республике выполняет роль ключевого социально-экономического индикатора. Это не просто гарантированный государством порог оплаты за неквалифицированный труд, ниже которого работодатель не имеет права опускаться. К МЗП жестко привязана вся система обязательного социального страхования страны (ГФСС).

При изменении базовой ставки автоматически запускается цепная реакция:

Декретные выплаты: Единовременное пособие по беременности и родам для работающих женщин рассчитывается исходя из официального дохода. Рост МЗП автоматически поднимает нижнюю планку этой выплаты.

Поддержка материнства: Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет (составляющее 40% от среднемесячного дохода за последние два года) также покажет пропорциональный рост у низкооплачиваемых сотрудников.

Социальный щит: Выплаты по потере работы или временной нетрудоспособности напрямую зависят от размера легальных соцотчислений, базой для которых выступает МЗП.

Согласно рекомендациям Международной организации труда (МОТ), минимальная зарплата должна составлять около 50% от средней заработной платы по стране. В Казахстане по итогам прошлых периодов этот показатель едва превышал 25-30%. Повышение до 150 тысяч тенге приблизит республику к международным стандартам и выведет её на лидирующие позиции по уровню минимальных гарантий среди стран ЕАЭС (опережая текущие показатели пересчета МЗП в РФ и Беларуси в долларовом эквиваленте).

От жесткого «нет» до поиска резервов: хронология правительственных решений

Путь к потенциальному удвоению минималки оказался тернистым. Еще в августе 2025 года при формировании трехлетнего бюджета правительство категорически отказывалось от пересмотра ставки. Руководитель Миннацэкономики Серик Жумангарин тогда заявлял, что подобные планы даже не рассматриваются из-за необходимости стабилизации государственных финансов в «беспокойное время».

Однако к весне 2026 года риторика властей кардинально изменилась. Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин подтвердил, что планка в 150 тысяч тенге — это реальная задача на ближайшую перспективу.

Причиной такой щедрости стал конъюнктурный фактор: мировые цены на нефть подскочили до $95–110 за баррель. Из-за геополитического кризиса вокруг Ирана и блокировки ключевых логистических путей (включая Ормузский пролив) на глобальном рынке образовался искусственный дефицит сырья. Экспортные доходы Казахстана превысили прогнозы, обеспечив бюджету временную подушку безопасности.

Ловушка «дорогой нефти»: мнения экспертов

Экономическое сообщество разделилось в оценках стабильности финансирования этой реформы. Экономист Жанат Нургалиев считает, что у государства есть пространство для маневра. По его мнению, покрыть первичные расходы на госсектор (а рост МЗП затронет около миллиона бюджетников) можно за счет оптимизации внутренних программ Минтруда, привлечения резервов и точечных трансфертов из Нацфонда. Кроме того, реформа удовлетворит давний социальный запрос населения, уставшего от повышения НДС и роста коммунальных тарифов.

Напротив, международный брокер Арман Бейсембаев видит в таком шаге системную угрозу.

Глобальный геополитический кризис │ ▼ Искусственный дефицит нефти в мире │ ▼ Сверхдоходы бюджета РК (Нефть $95-110 / барр.) │ ▼ Резкое и необратимое повышение МЗП │ ▼ ??? РИСК: Падение нефти до $40-$50 / барр. ??? при зафиксированных расходах

Бейсембаев напоминает о базовом правиле госуправления: сырьевые доходы волатильны, а социальные обязательства — вечны. Если цены на нефть откатятся к отметкам $40–50 за баррель, снизить МЗП обратно до 85 тысяч тенге будет политически невозможно, что приведет к хроническому дефициту казны.

Стресс-тест для бизнеса: обеление или сокращения?

Для малого и среднего бизнеса (МСБ) новые правила станут проверкой на прочность, но катастрофы не случится. Экономисты прогнозируют два основных сценария развития событий:

Реальный сектор с низкими доходами: Предприятия, которые действительно платили сотрудникам «чистые» 85 тысяч тенге (клининг, охрана, неквалифицированный труд в регионах), столкнутся с ростом налоговой нагрузки. Им придется либо оптимизировать штатную численность, либо закладывать издержки в стоимость своих услуг. Вывод зарплат из тени: Для большинства компаний реформа обернется банальным изменением пропорций. Работодатели, платившие условные 200 тысяч тенге (из которых 85 тысяч проводились официально, а остальное выдавалось в конверте ради экономии на ОСМС и пенсионных отчислениях), просто перепишут договоры. «Белая» часть станет равной 150 тысячам, а «серый» остаток сократится до 50 тысяч. Сумма на руки не изменится, но налоговые поступления в бюджет вырастут.

Региональный инфляционный удар

Вброс дополнительной ликвидности в экономику неизбежно спровоцирует рост цен, однако инфляционная волна распределится по стране неравномерно.

Крупные мегаполисы (Астана, Алматы) и сырьевые западные регионы, где средние оклады изначально высоки, практически не заметят изменений. Основной удар примут на себя южные и северные области (Туркестанская, Северо-Казахстанская, Шымкент), где доля получателей минимальной зарплаты традиционно высока из-за специфики аграрного сектора. Местный ритейл мгновенно отреагирует на резкое повышение покупательской способности населения, подтянув ценники вверх и частично нивелировав эффект от прибавки.