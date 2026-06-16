Казахстанцев ждут новые квитанции за электроэнергию: Минэнерго меняет тарифы с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане планируется ввести обновленные предельные тарифы на электричество для ключевых энергопроизводящих организаций страны, сообщает Lada.kz.

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Модернизация вместо «заморозки»: зачем пересматривают цены

Министерство энергетики Республики Казахстан разработало проект изменений в действующий приказ «Об утверждении предельных тарифов на электрическую энергию». Согласно документу, размещенному на портале "Открытые НПА", корректировка затронет сразу 60 энергопроизводящих организаций (ЭПО) страны.

В ведомстве подчеркивают, что этот шаг вынужденный: станциям необходимы финансовые вливания для проведения масштабных ремонтных кампаний. Без пересмотра цен невозможно реализовать долгосрочные инвестиционные программы по обновлению изношенного оборудования и гарантировать стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона. Публичное обсуждение инициативы продлится до 30 июня.

Как это отразится на кошельках рядовых казахстанцев?

Предельные тарифы, которые сейчас пересматривает Минэнерго — это оптовые цены, по которым электростанции продают энергию единому закупщику. Напрямую в квитанциях населения эти цифры не появятся мгновенно, однако они неизбежно запустят цепную реакцию: