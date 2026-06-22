Почти 2000 двоен и 54 тройни: опубликована уникальная карта рождаемости в Казахстане

За первые четыре месяца 2026 года в Казахстане на свет появилось около двух тысяч двоен и более полусотни тройняшек. Абсолютным рекордсменом по числу многоплодных родов стал южный регион страны, однако в споре за тройни лидерство разделили сразу три крупные локации, сообщает Lada.kz.

Фото: gov.kz

Географический феномен: где чаще рождаются двойни?

По официальным данным Бюро национальной статистики, в период с января по апрель 2026 года в республике было зарегистрировано 1926 двоен. Основная доля «двойного счастья» традиционно приходится на юг страны и крупнейший мегаполис, что обусловлено как общими демографическими трендами, так и плотностью населения.

Тройка лидеров по числу родившихся двоих выглядит следующим образом:

Туркестанская область уверенно занимает первое место — здесь зафиксировано 263 случая;

Город Алматы дышит в спину лидеру — 245 семей отпраздновали рождение близнецов;

Алматинская область замыкает топ-3 с показателем в 175 случаев.

Тройной рекорд: неожиданное равенство регионов

Статистика по рождению тройняшек (всего 54 случая по всей стране) показала удивительное распределение сил. Сразу три региона разделили между собой пальму первенства, показав абсолютно идентичный результат — по 3 тройни (то есть по 9 новорожденных на каждый регион):

Туркестанская область; Атырауская область; Город Шымкент.

Что касается еще более редких случаев — рождения четверняшек, то за отчетный четырехмесячный период таких уникальных медицинских прецедентов в Казахстане зафиксировано не было.

Общие масштабы демографического роста

В целом за январь–апрель 2026 года акушеры страны приняли 99,4 тысячи новорожденных. Наряду с абсолютными цифрами ведомство обновило и относительные коэффициенты рождаемости (количество родов на 1000 жителей). Здесь лидирующие позиции удерживают Туркестанская область (19,75), Шымкент (19,39) и Мангистауская область (19,28). Указанные регионы продолжают оставаться главными локомотивами казахстанского демографического роста.