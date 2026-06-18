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18.06.2026, 17:29

Нацбанк РК выводит из обращения популярную купюру — сколько дней осталось?

Новости Казахстана 0 3 615

С 24 июня 2026 года в Казахстане полностью прекращается оборот банкнот номиналом 2000 тенге образца 2012 года. У граждан и бизнеса осталась ровно неделя, чтобы избавиться от старых купюр в розничной сети, после чего их прием для обычных расчетов будет заблокирован, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

© Sputnik / Абзал Калиев
© Sputnik / Абзал Калиев

Последний отсчет: магазины закрывают прием

Национальный Банк Республики Казахстан завершает важный этап модернизации наличного денежного обращения. Начиная со следующей среды розничный сектор, включая магазины, аптечные сети, АЗС и предприятия сферы услуг, перестанет принимать данные купюры для оплаты товаров и сервисов.

Речь идет о хорошо знакомой казахстанцам банкноте зеленоватого оттенка. На ее лицевой стороне ключевым элементом выступает монумент «Қазақ Елі», а на оборотной стороне запечатлены государственные символы — контурные очертания карты Казахстана с рекой Иртыш, традиционная юрта и фрагменты государственного флага. Данный дизайн являлся визитной карточкой казахстанского тенге более десятилетия, однако его эпоха в активном торговом обороте подходит к концу.

Где и как обменять: трехлетний лимит и бессрочный режим

Несмотря на прекращение параллельного хождения и запрет на прием в торговых точках, Нацбанк предусмотрел мягкий переходный период для граждан, которые не успеют потратить старые запасы наличных до дедлайна. Процедура обмена будет проходить в два ключевых этапа:

  • Коммерческие банки и Казпочта (3 года): Все банки второго уровня (БВУ) и отделения национального оператора почтовой связи будут беспрепятственно принимать и обменивать банкноты образца 2012 года на новые номиналы вплоть до лета 2029 года.

  • Филиалы Нацбанка (Бессрочно): Если купюры будут обнаружены спустя годы, их можно будет сдать напрямую в территориальные филиалы Нацбанка РК. Ограничений по времени для регулятора не существует — обмен гарантирован в любое время.

Почему Нацбанк изымает купюры?

Плановое изъятие денежных знаков старого образца — это стандартная международная практика, продиктованная требованиями безопасности и физического состояния банкнот. За годы эксплуатации бумажные деньги подвергаются сильному естественному износу и загрязнению.

Более того, технологии фальшивомонетничества постоянно совершенствуются. Ввод в оборот обновленных серий тенге позволяет внедрить передовые защитные элементы, инновационные голограммы и водяные знаки, сводящие к нулю риски подделки национальной валюты.

Что нужно сделать прямо сейчас?

Финансовые аналитики рекомендуют казахстанцам, а также бухгалтерам и кассирам предприятий провести экстренную ревизию касс, домашних сейфов и кошельков. Целесообразно инкассировать, внести на банковские карты или потратить имеющиеся банкноты номиналом 2000 тенге (образца 2012 года) в течение оставшихся семи дней. Это позволит избежать очередей в банках и отказов на кассах супермаркетов после наступления официального дедлайна.

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