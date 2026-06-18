Нацбанк РК выводит из обращения популярную купюру — сколько дней осталось?

С 24 июня 2026 года в Казахстане полностью прекращается оборот банкнот номиналом 2000 тенге образца 2012 года. У граждан и бизнеса осталась ровно неделя, чтобы избавиться от старых купюр в розничной сети, после чего их прием для обычных расчетов будет заблокирован, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Национальный Банк Республики Казахстан завершает важный этап модернизации наличного денежного обращения. Начиная со следующей среды розничный сектор, включая магазины, аптечные сети, АЗС и предприятия сферы услуг, перестанет принимать данные купюры для оплаты товаров и сервисов.
Речь идет о хорошо знакомой казахстанцам банкноте зеленоватого оттенка. На ее лицевой стороне ключевым элементом выступает монумент «Қазақ Елі», а на оборотной стороне запечатлены государственные символы — контурные очертания карты Казахстана с рекой Иртыш, традиционная юрта и фрагменты государственного флага. Данный дизайн являлся визитной карточкой казахстанского тенге более десятилетия, однако его эпоха в активном торговом обороте подходит к концу.
Несмотря на прекращение параллельного хождения и запрет на прием в торговых точках, Нацбанк предусмотрел мягкий переходный период для граждан, которые не успеют потратить старые запасы наличных до дедлайна. Процедура обмена будет проходить в два ключевых этапа:
Коммерческие банки и Казпочта (3 года): Все банки второго уровня (БВУ) и отделения национального оператора почтовой связи будут беспрепятственно принимать и обменивать банкноты образца 2012 года на новые номиналы вплоть до лета 2029 года.
Филиалы Нацбанка (Бессрочно): Если купюры будут обнаружены спустя годы, их можно будет сдать напрямую в территориальные филиалы Нацбанка РК. Ограничений по времени для регулятора не существует — обмен гарантирован в любое время.
Плановое изъятие денежных знаков старого образца — это стандартная международная практика, продиктованная требованиями безопасности и физического состояния банкнот. За годы эксплуатации бумажные деньги подвергаются сильному естественному износу и загрязнению.
Более того, технологии фальшивомонетничества постоянно совершенствуются. Ввод в оборот обновленных серий тенге позволяет внедрить передовые защитные элементы, инновационные голограммы и водяные знаки, сводящие к нулю риски подделки национальной валюты.
Финансовые аналитики рекомендуют казахстанцам, а также бухгалтерам и кассирам предприятий провести экстренную ревизию касс, домашних сейфов и кошельков. Целесообразно инкассировать, внести на банковские карты или потратить имеющиеся банкноты номиналом 2000 тенге (образца 2012 года) в течение оставшихся семи дней. Это позволит избежать очередей в банках и отказов на кассах супермаркетов после наступления официального дедлайна.
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