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01.07.2026, 09:23

Казахстанцам урезали ипотеку: список банков, куда больше нет смысла подавать документы

Новости Казахстана 0 1 396

Купить квартиру в кредит в Казахстане стало заметно сложнее: ряд ведущих финансовых институтов страны полностью заморозили ипотечные программы или ввели жесткие ограничения для заемщиков. Аналитики выяснили, в какие банки сейчас бесполезно обращаться за покупкой жилья и кто еще готов выдавать займы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Krisha.kz.

Фото: m.kn.kz
Фото: m.kn.kz

Большой стоп-лист: кто временно «вне игры»

Ситуация на рынке коммерческой ипотеки остается напряженной. На сегодняшний день получить классический заем на покупку недвижимости не удастся в нескольких крупных игроках сектора:

  • ForteBank. Финансовый институт полностью прекратил оформление новых ипотечных кредитов. О причинах жесткого решения и сроках реанимации розничных программ менеджмент банка не распространяется. Напомним, незадолго до заморозки здесь действовал специфический продукт — залоговая ипотека, требовавшая блокировки собственных средств клиента на спецсчете.

  • Евразийский банк. Полноценное рыночное кредитование здесь также поставлено на паузу. Однако банк оставил «окно возможностей»: клиенты могут рефинансировать уже имеющиеся обязательства, а также попытать удачу в рамках лимитов государственной программы «7-20-25».

  • Bank of China Kazakhstan (Банк Китая в Казахстане). Здесь ограничения носят долгосрочный характер. Представители структуры официально заявили, что выдача ипотечных займов полностью приостановлена как минимум до конца 2026 года.

Скрытые фильтры: ипотека «только для своих»

Некоторые финучреждения формально не ушли с рынка, но возвели жесткие барьеры для потенциальных покупателей. В эту категорию попал Freedom Bank Kazakhstan.

Купить первичную недвижимость здесь еще можно, но если вас интересует вторичный рынок, банк одобрит сделку исключительно для своих «зарплатников». Более того, обойти систему не получится: статус лояльного клиента необходимо подтверждать официальными отчислениями не менее трех месяцев подряд. Эксперты связывают это со стратегией минимизации рисков и переориентацией банка на партнерские цифровые продукты с крупнейшими застройщиками.

Где все еще одобряют сделки?

Несмотря на сужение рынка, пул банков, готовых финансировать покупку жилья, сохраняется. В штатном режиме заявки принимают:

  • Halyk Bank (Народный Банк);

  • Банк ЦентрКредит (БЦК);

  • Отбасы банк (с 4 июня здесь введена единая ставка 8.5% годовых по промежуточным займам, заменившая прежнюю дифференцированную шкалу);

  • Bank RBK;

  • Altyn Bank;

  • Нурбанк.

Перед подачей документов эксперты рекомендуют детально изучать актуальные плавающие ставки, так как коммерческие условия в этих структурах могут существенно различаться.

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