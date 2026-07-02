Что изменилось с 1 июля для владельцев квартир и домов в Казахстане: самое важное

С 1 июля в Казахстане вступил в силу пакет масштабных законодательных изменений, которые кардинально меняют правила игры в сфере недвижимости, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.
Реформы затронули рынок долгосрочной аренды, стандарты возведения жилья, обязательства собственников частного сектора и условия ипотечного кредитования. Рассказываем, к каким новшествам нужно адаптироваться покупателям, продавцам, арендодателям и простым домовладельцам уже сейчас.
Главным событием середины года стало вступление в силу обновленной Конституции Республики Казахстан. Одним из ключевых нововведений, закрепленных на высшем государственном уровне, стало ужесточение правил отчуждения крыши над головой. Теперь лишить гражданина жилья или принудительно выселить его из занимаемого помещения можно исключительно на основании официального судебного вердикта.
Для рынка арендной недвижимости это означает серьезный сдвиг в балансе сил:
Запрет на самоуправство: Даже если арендатор перестал платить, портит имущество или нарушает покой соседей, собственник квартиры больше не имеет права выставить его вещи за дверь или сменить замки в одностороннем порядке.
Судебный порядок: Единственный легальный путь освободить жилплощадь от проблемных жильцов, отказывающихся съезжать добровольно, — подача иска в суд и последующее привлечение судебных исполнителей.
Юристы подчеркивают: в новых реалиях критически важно отказаться от устных договоренностей. Каждая сделка должна сопровождаться детальным письменным договором аренды с четко прописанными финансовыми обязательствами, сроками внесения платы и неотъемлемым актом приема-передачи имущества. Только этот документ станет весомым аргументом в суде.
Долгожданный Строительный кодекс официально заработал, установив принципиально новые, жесткие требования к застройщикам и подрядным организациям. Главная цель реформы — очистить рынок от недобросовестных компаний и повысить безопасность жилого фонда.
Ключевые изменения в строительном секторе:
Цифровой след каждого ЖК: Каждому строящемуся объекту в стране теперь присваивается уникальный идентификационный номер. Это позволит государственным органам и потенциальным покупателям в режиме реального времени отслеживать все этапы возведения дома и выявлять нелегальные стройки на стадии котлована.
Повышенная гарантия: Сроки ответственности застройщиков существенно выросли. Теперь минимальная гарантия на несущие конструкции зданий составляет 10 лет, а на отделочные элементы, инженерные сети и кровлю — до 5 лет.
Сейсмический аудит: Оценка сейсмических рисков при проектировании и строительстве стала обязательным жестким фильтром, без которого ни один проект не получит одобрение.
Голос улиц: Граждане получили легальный инструмент влияния на архитектурный облик своих городов. Жители районов теперь могут напрямую участвовать в обсуждении планов застройки и блокировать точечное возведение объектов.
Министерство обновило Типовые правила благоустройства территорий, существенно расширив зону ответственности владельцев частных жилых домов и коттеджей. Если раньше многие считали, что их обязанности заканчиваются за линией забора, то теперь за прилегающей территорией придется следить лично.
Собственники частного жилья обязаны обеспечивать:
Регулярный покос сорной травы и уничтожение зарослей;
Своевременную уборку бытового и строительного мусора;
Уход за зелеными насаждениями перед участком;
Поддержание эстетичного вида фасада дома и ограждения;
Категорический запрет на захламление общественной земли стройматериалами, дровами или старой техникой.
Игнорирование этих правил квалифицируется по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РК. На первый раз нарушителю выпишут официальное предупреждение. Однако за повторный беспорядок, зафиксированный в течение года, владельцу грозит внушительный денежный штраф. В 2026 году размер санкции составляет 30 МРП, что эквивалентно 129 750 тенге.
Ожидаемого заемщиками и банками ужесточения правил ипотечного кредитования с 1 июля не произошло — реформу решили временно заморозить. Финансовый регулятор перенес внедрение новых механизмов на следующий год.
На текущий момент в Казахстане продолжают действовать прежние стандарты:
Лимит долговой нагрузки: Ежемесячный платеж по всем имеющимся у человека займам (включая оформляемую ипотеку) не должен превышать 50% от его официально подтвержденного чистого дохода.
Напомним, планировалось, что с июля предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) будет жестко привязана к размеру первоначального взноса (20% при взносе от трети стоимости жилья и 25% — если накоплений меньше). Эту норму, как и внедрение нового коэффициента «долг к доходу» (который будет суммировать вообще все долги заявителя, а не только текущие платежи), перенесли на 2027 год, дав рынку и гражданам временную передышку.
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