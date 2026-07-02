Казахстанцев пустят в Россию без приложения RuID: официальное заявление посольства РФ

Ограничения, которые должны были вступить в силу 1 июля 2026 года, пока не коснутся рядовых путешественников — систему решили доработать в тестовом режиме, сообщает Lada.kz со ссылкой на sputnik.kz.

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Официальная позиция: кому нужно приложение, а кому нет

Слухи о том, что с июля 2026 года абсолютно все иностранцы из «безвизовых» стран обязаны проходить жесткую цифровую регистрацию перед пересечением границы РФ, не подтвердились. Как пояснили в дипломатическом представительстве России в Казахстане, для рядовых граждан республики использование мобильного приложения «Госуслуги RuID» на данный момент носит исключительно рекомендательный характер. Любые спекуляции о закрытии границ или создании искусственных препятствий для туристов беспочвенны.

Тестовый режим: почему Госдума решила отложить обязательный запуск

Масштабный цифровой эксперимент по обязательной идентификации иностранцев решено продлить. По словам депутата Государственной думы Дмитрия Гусева, тестирование системы «Госуслуги RuID» официально пролонгировано до 31 декабря 2027 года.

Парламентарии подчеркивают: систему нельзя внедрять «вслепую». Она требует обкатки на реальных кейсах и огромных потоках людей, ежедневно пересекающих границу. Чтобы алгоритмы работали без сбоев, на данном этапе фокус внимания сместили на особые группы приезжающих.

Отдельные и более строгие правила прописаны для тех, кто пересекает границу со следующими целями:

Официальное трудоустройство (трудовая миграция);

Поступление и обучение в российских вузах;

Международные автомобильные перевозки (для профессиональных водителей).

Безопасность или барьеры: истинные цели новой системы

Власти РФ не скрывают, что конечная цель проекта — это создание прозрачной и безопасной среды. Цифровой контроль необходим для того, чтобы минимизировать риски и разгрузить пограничные пункты в будущем.

«Это история не про создание искусственных барьеров, а про порядок, безопасность и понятные правила игры», — резюмировал депутат Дмитрий Гусев.

В идеальной перспективе платформа позволит государству еще до момента пересечения границы понимать, кто именно едет в страну, с какими намерениями, на какой период и не имеет ли данный гражданин скрытых запретов на въезд. Однако пока система не доведена до совершенства, для большинства добропорядочных казахстанских туристов и гостей правила остаются прежними и комфортными.