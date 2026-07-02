Токаев подписал указ о создании Халық Кеңесі. Что изменится?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который окончательно упраздняет Ассамблею народа Казахстана (АНК) и дает официальный старт работе новой политической платформы — Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета), сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства утвердил создание полноценного государственного учреждения — секретариата Халық Кеңесі, а также определил его структуру и внутреннее положение. Одновременно с этим признаны утратившими силу ключевые документы прошлых лет: Положение об АНК и Концепция развития Ассамблеи до 2030 года.
Президент поручил Правительству незамедлительно приступить к реализации указа. В свою очередь, Управлению делами Президента совместно с Минфином предстоит в кратчайшие сроки выделить здание для размещения руководства и аппарата нового органа.
Напомним, масштабную реформу Токаев анонсировал в январе 2026 года. Халық кеңесі задуман как единый высший консультативный орган, который заменит сразу два института — Ассамблею народа Казахстана и Национальный курултай, а его особый статус планируют закрепить отдельным разделом в Конституции страны.
В отличие от прежних дискуссионных площадок, Халық кеңесі получит четкую постоянную структуру:
Сессия — высший орган, где будут принимать ключевые решения и утверждать инициативы.
Постоянный коллегиальный орган — структура, обеспечивающая непрерывную работу совета в периоды между сессиями.
Комитеты — профильные рабочие группы (как постоянные, так и временные) для детального разбора вопросов.
Секретариат — отдельный государственный орган, который возьмет на себя всю аналитическую и организационную нагрузку.
Состав Халық кеңесі сформируют из авторитетных представителей гражданского общества. Сюда войдут делегаты от этнокультурных и общественных объединений, некоммерческого сектора, а также депутаты маслихатов и члены региональных общественных советов. К кандидатам предъявят жесткие требования, главным из которых станет реальный опыт общественной и правозащитной деятельности.
Срок полномочий членов совета составит 4 года. На этот же период будет избираться и председатель — его кандидатуру утверждают на сессии по предложению Президента либо по запросу не менее трети состава Халық кеңесі. При этом введена антимонопольная норма: один и тот же человек не сможет занимать кресло главы совета бессрочно.
Халық кеңесі станет главным проводником принципа «слышащего государства». Новый орган наделен широким спектром рычагов влияния: от разработки рекомендаций по внутренней политике до запуска масштабного общественного контроля.
Как пояснил министр юстиции Ерлан Сарсенбаев, совет получит уникальное для консультативных органов право законодательной инициативы, а также сможет инициировать общереспубликанские референдумы. Однако для исключения популизма к таким решениям применят повышенный фильтр — инициативу должно поддержать квалифицированное большинство членов совета. При этом Минюст подчеркивает: Халық кеңесі сохранит консультативный статус и не станет дублировать или подменять собой существующие министерства или Парламент.
Помимо внутренних реформ, на Халық кеңесі возложат важнейшую геополитическую миссию. Именно этот орган теперь будет отвечать за подготовку и проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане. В Минюсте уверены, что передача этой функции Народному совету полностью отвечает его глобальной задаче — укреплению межконфессионального диалога и согласия.
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