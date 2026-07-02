Токаев подписал указ о создании Халық Кеңесі. Что изменится?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который окончательно упраздняет Ассамблею народа Казахстана (АНК) и дает официальный старт работе новой политической платформы — Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета), сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Новая структура на смену старым институтам

Глава государства утвердил создание полноценного государственного учреждения — секретариата Халық Кеңесі, а также определил его структуру и внутреннее положение. Одновременно с этим признаны утратившими силу ключевые документы прошлых лет: Положение об АНК и Концепция развития Ассамблеи до 2030 года.

Президент поручил Правительству незамедлительно приступить к реализации указа. В свою очередь, Управлению делами Президента совместно с Минфином предстоит в кратчайшие сроки выделить здание для размещения руководства и аппарата нового органа.

Напомним, масштабную реформу Токаев анонсировал в январе 2026 года. Халық кеңесі задуман как единый высший консультативный орган, который заменит сразу два института — Ассамблею народа Казахстана и Национальный курултай, а его особый статус планируют закрепить отдельным разделом в Конституции страны.

Как устроен Народный совет

В отличие от прежних дискуссионных площадок, Халық кеңесі получит четкую постоянную структуру:

Сессия — высший орган, где будут принимать ключевые решения и утверждать инициативы.

Постоянный коллегиальный орган — структура, обеспечивающая непрерывную работу совета в периоды между сессиями.

Комитеты — профильные рабочие группы (как постоянные, так и временные) для детального разбора вопросов.

Секретариат — отдельный государственный орган, который возьмет на себя всю аналитическую и организационную нагрузку.

Кто получит кресла в совете

Состав Халық кеңесі сформируют из авторитетных представителей гражданского общества. Сюда войдут делегаты от этнокультурных и общественных объединений, некоммерческого сектора, а также депутаты маслихатов и члены региональных общественных советов. К кандидатам предъявят жесткие требования, главным из которых станет реальный опыт общественной и правозащитной деятельности.

Срок полномочий членов совета составит 4 года. На этот же период будет избираться и председатель — его кандидатуру утверждают на сессии по предложению Президента либо по запросу не менее трети состава Халық кеңесі. При этом введена антимонопольная норма: один и тот же человек не сможет занимать кресло главы совета бессрочно.

Сверхполномочия: право на законы и референдумы

Халық кеңесі станет главным проводником принципа «слышащего государства». Новый орган наделен широким спектром рычагов влияния: от разработки рекомендаций по внутренней политике до запуска масштабного общественного контроля.

Как пояснил министр юстиции Ерлан Сарсенбаев, совет получит уникальное для консультативных органов право законодательной инициативы, а также сможет инициировать общереспубликанские референдумы. Однако для исключения популизма к таким решениям применят повышенный фильтр — инициативу должно поддержать квалифицированное большинство членов совета. При этом Минюст подчеркивает: Халық кеңесі сохранит консультативный статус и не станет дублировать или подменять собой существующие министерства или Парламент.

Выход на международную арену

Помимо внутренних реформ, на Халық кеңесі возложат важнейшую геополитическую миссию. Именно этот орган теперь будет отвечать за подготовку и проведение Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане. В Минюсте уверены, что передача этой функции Народному совету полностью отвечает его глобальной задаче — укреплению межконфессионального диалога и согласия.