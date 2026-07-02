Где в Казахстане газ теперь самый дешевый, а где — «золотой»? Минэнерго утвердило новые оптовые тарифы

В Казахстане утвердили новые оптовые цены на товарный газ на 2026–2027 годы. Минэнерго зафиксировало предельные тарифы для крупных коммерческих объектов и цифровых майнеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.
Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ № 249-н/қ, который жестко регламентирует стоимость «голубого топлива» на внутреннем рынке. Документ официально вступил в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать ровно год — до 30 июня 2027 года.
Важно отметить, что ценовые ограничения коснутся не рядовых граждан, а точечных категорий потребителей. Новые тарифы обязаны применять при оптовой продаже газа для:
Крупных коммерческих предприятий;
Дата-центров, занимающихся цифровым майнингом;
Энергопроизводящих компаний, которые вырабатывают электричество специально для нужд майнинговых ферм.
Утвержденные расценки (указаны за 1 000 кубических метров без учета НДС) наглядно демонстрируют сильную дифференциацию по регионам Казахстана. Традиционно самые низкие тарифы сохраняются в западных, газодобывающих областях страны, в то время как мегаполисы и северные регионы заплатят по максимуму.
Абсолютным лидером по дешевизне газа стала Восточно-Казахстанская область — здесь предельная цена зафиксирована на уровне всего 13 069 тенге. На втором месте расположился западный флагман — Атырауская область с тарифом 41 993 тенге.
Дороже всего кубометры газа обойдутся бизнесу в Алматы, Алматинской области и области Жетісу — там планка поднялась до 76 686 тенге. Столица (Астана), а также Карагандинская, Акмолинская и область Ұлытау получили единый ценник в 72 846 тенге.
Алматы, Алматинская область, Область Жетісу — 76 686
Астана, Акмолинская, Карагандинская области, Область Ұлытау — 72 846
Шымкент, Туркестанская область — 71 122
Жамбылская область — 70 639
Костанайская область — 62 951
Кызылординская область — 59 179
Мангистауская область — 57 649
Западно-Казахстанская область — 55 365
Актюбинская область — 54 933
Атырауская область — 41 993
Восточно-Казахстанская область — 13 069
Данное тарифное регулирование призвано сбалансировать нагрузку на внутренний рынок и систематизировать доходы газотранспортной системы в условиях растущего энергопотребления со стороны цифрового сектора.
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