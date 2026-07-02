Где в Казахстане газ теперь самый дешевый, а где — «золотой»? Минэнерго утвердило новые оптовые тарифы

В Казахстане утвердили новые оптовые цены на товарный газ на 2026–2027 годы. Минэнерго зафиксировало предельные тарифы для крупных коммерческих объектов и цифровых майнеров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Uchet.kz.

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Новые правила для энергоемкого бизнеса

Министр энергетики Республики Казахстан подписал приказ № 249-н/қ, который жестко регламентирует стоимость «голубого топлива» на внутреннем рынке. Документ официально вступил в силу с 1 июля 2026 года и будет действовать ровно год — до 30 июня 2027 года.

Важно отметить, что ценовые ограничения коснутся не рядовых граждан, а точечных категорий потребителей. Новые тарифы обязаны применять при оптовой продаже газа для:

Крупных коммерческих предприятий;

Дата-центров, занимающихся цифровым майнингом;

Энергопроизводящих компаний, которые вырабатывают электричество специально для нужд майнинговых ферм.

Географический разброс: где газ дешевле всего?

Утвержденные расценки (указаны за 1 000 кубических метров без учета НДС) наглядно демонстрируют сильную дифференциацию по регионам Казахстана. Традиционно самые низкие тарифы сохраняются в западных, газодобывающих областях страны, в то время как мегаполисы и северные регионы заплатят по максимуму.

Абсолютным лидером по дешевизне газа стала Восточно-Казахстанская область — здесь предельная цена зафиксирована на уровне всего 13 069 тенге. На втором месте расположился западный флагман — Атырауская область с тарифом 41 993 тенге.

Дороже всего кубометры газа обойдутся бизнесу в Алматы, Алматинской области и области Жетісу — там планка поднялась до 76 686 тенге. Столица (Астана), а также Карагандинская, Акмолинская и область Ұлытау получили единый ценник в 72 846 тенге.

Полный список предельных цен по регионам РК (в тенге за 1 000 м³ без НДС):

Алматы, Алматинская область, Область Жетісу — 76 686

Астана, Акмолинская, Карагандинская области, Область Ұлытау — 72 846

Шымкент, Туркестанская область — 71 122

Жамбылская область — 70 639

Костанайская область — 62 951

Кызылординская область — 59 179

Мангистауская область — 57 649

Западно-Казахстанская область — 55 365

Актюбинская область — 54 933

Атырауская область — 41 993

Восточно-Казахстанская область — 13 069

Данное тарифное регулирование призвано сбалансировать нагрузку на внутренний рынок и систематизировать доходы газотранспортной системы в условиях растущего энергопотребления со стороны цифрового сектора.