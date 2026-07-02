До 648 тысяч тенге за «невидимку»: работодателей Казахстана уже штрафуют за сотрудников вне системы

Работодателей Казахстана предупредили об административной ответственности за отсутствие или несвоевременное внесение сведений в Единую систему учета трудовых договоров. Размер штрафов достигает 648 тысяч тенге, а первые взыскания уже применены в Алматы, сообщает Lada.kz.

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Масштаб проблемы: 73 тысячи «невидимых» работников

В Алматы разворачивается масштабный аудит трудовой сферы. По официальным данным Центра развития трудовых ресурсов, в государственной электронной системе отсутствуют сведения о 73 592 действующих сотрудниках.

Как сообщил на брифинге Региональной службы коммуникаций (РСК) и.о. замруководителя департамента госинспекции труда Алматы Талгат Умбетьяров, госорганы перешли от предупреждений к реальным наказаниям. В мегаполисе уже зафиксированы первые прецеденты: по новым нормам к административной ответственности привлечены два работодателя.

Цена халатности: сколько придется заплатить бизнесу

Административная ответственность за отсутствие данных, ошибки или несвоевременное обновление информации в системе ЕСУТД официально вступила в силу 12 марта 2026 года. Теперь работодатели обязаны фиксировать в цифровом формате не только прием на работу или увольнение, но и любые кадровые изменения — вплоть до ухода сотрудника в декрет или оплачиваемый отпуск.

Сумма штрафа напрямую зависит от масштаба организации и статуса нарушителя:

Для должностных лиц — 129 000 тенге;

Для субъектов малого бизнеса и некоммерческих организаций — 259 000 тенге;

Для среднего бизнеса — 346 000 тенге;

Для крупного бизнеса — 648 000 тенге.

Почему цифровая запись критически важна для граждан

Электронная регистрация в ЕСУТД — это не просто бюрократическая формальность, а единственное законное подтверждение того, что человек трудоустроен официально.

Именно на основе этих данных формируется и подтверждается трудовой стаж гражданина, начисляются социальные выплаты и оформляются ключевые государственные услуги. Кроме того, наличие договора в единой базе является главным аргументом сотрудника в случае возникновения трудовых споров или задержки заработной платы.

Как сотруднику проверить своего работодателя

В профильном департаменте настоятельно рекомендуют казахстанцам самостоятельно контролировать добросовестность своего руководства. Убедиться в том, что ваш трудовой договор внесен в Единую систему, можно онлайн всего за пару минут двумя способами:

Через личный кабинет на портале eGov.kz; На специализированном цифровом портале Enbek.kz.

Инспекторы труда предупреждают бизнес: откладывать цифровизацию кадрового учета «на потом» больше не получится. Мониторинг базы ведется непрерывно, и отсутствие записей теперь автоматически влечет за собой финансовые санкции.